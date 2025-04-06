https://crimea.ria.ru/20250406/v-sevastopole-usililsya-veter-katera-priostanovyat-rabotu-1145467462.html

В Севастополе усилился ветер: катера приостановят работу

В Севастополе усилился ветер: катера приостановят работу - РИА Новости Крым, 06.04.2025

В Севастополе усилился ветер: катера приостановят работу

В Севастополе из-за усиления ветра приостанавливается движение катеров. Об этом сообщили в региональном дептрансе. РИА Новости Крым, 06.04.2025

2025-04-06T11:50

2025-04-06T11:50

2025-04-06T11:54

севастополь

новости севастополя

паромы и катера в севастополе

морской транспорт

департамент транспорта севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за усиления ветра приостанавливается движение катеров. Об этом сообщили в региональном дептрансе.В ближайшие несколько дней в Крыму ожидается штормовая погода – сильный ветер с осадками и резким падением температуры, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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