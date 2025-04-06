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В Севастополе усилился ветер: катера приостановят работу - РИА Новости Крым, 06.04.2025
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В Севастополе усилился ветер: катера приостановят работу
В Севастополе усилился ветер: катера приостановят работу - РИА Новости Крым, 06.04.2025
В Севастополе усилился ветер: катера приостановят работу
В Севастополе из-за усиления ветра приостанавливается движение катеров. Об этом сообщили в региональном дептрансе. РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T11:50
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новости севастополя
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за усиления ветра приостанавливается движение катеров. Об этом сообщили в региональном дептрансе.В ближайшие несколько дней в Крыму ожидается штормовая погода – сильный ветер с осадками и резким падением температуры, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, департамент транспорта севастополя
В Севастополе усилился ветер: катера приостановят работу

Из-за усиления ветра в Севастополе приостановят работу катеров

11:50 06.04.2025 (обновлено: 11:54 06.04.2025)
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за усиления ветра приостанавливается движение катеров. Об этом сообщили в региональном дептрансе.
"Из-за усиления южного ветра работа линии "Артбухта – Радиогорка" приостанавливается с 12:30 от Радиогорки и 12:00 из Артбухты до улучшения погоды", – сказано в сообщении.
В ближайшие несколько дней в Крыму ожидается штормовая погода – сильный ветер с осадками и резким падением температуры, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
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