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В Севастополе усилился ветер: катера приостановят работу
В Севастополе усилился ветер: катера приостановят работу - РИА Новости Крым, 06.04.2025
В Севастополе усилился ветер: катера приостановят работу
В Севастополе из-за усиления ветра приостанавливается движение катеров. Об этом сообщили в региональном дептрансе. РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T11:50
2025-04-06T11:50
2025-04-06T11:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за усиления ветра приостанавливается движение катеров. Об этом сообщили в региональном дептрансе.В ближайшие несколько дней в Крыму ожидается штормовая погода – сильный ветер с осадками и резким падением температуры, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Севастополе усилился ветер: катера приостановят работу
Из-за усиления ветра в Севастополе приостановят работу катеров
11:50 06.04.2025 (обновлено: 11:54 06.04.2025)