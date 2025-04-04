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Обвал холода и сильные дожди - на Крым идет трехдневный шторм - РИА Новости Крым, 04.04.2025
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Обвал холода и сильные дожди - на Крым идет трехдневный шторм
Обвал холода и сильные дожди - на Крым идет трехдневный шторм - РИА Новости Крым, 04.04.2025
Обвал холода и сильные дожди - на Крым идет трехдневный шторм
В ближайшие несколько дней в Крыму ожидается штормовая погода - сильный ветер с осадками и резким падением температуры, объявлено штормовое предупреждение. Об... РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T13:04
2025-04-04T13:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. В ближайшие несколько дней в Крыму ожидается штормовая погода - сильный ветер с осадками и резким падением температуры, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Кроме того, 8 и 9 апреля минимальные температуры воздуха понизятся до 1-6 градусов, а в степных и предгорных районах ожидаются заморозки до 2 градусов мороза.Спасатели предупредили о большой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций - аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушениях транспортного сообщения, угрозе подтопления территорий. "Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи", - напомнили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Обвал холода и сильные дожди - на Крым идет трехдневный шторм

В Крым идет трехдневный шторм с сильными дождями и заморозками

13:04 04.04.2025 (обновлено: 13:19 04.04.2025)
 
© gettyimages.com Cody DuncanШтормовая погода
Штормовая погода - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© gettyimages.com Cody Duncan
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. В ближайшие несколько дней в Крыму ожидается штормовая погода - сильный ветер с осадками и резким падением температуры, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"В связи с прохождением холодного фронтального раздела днем 6 апреля, в течение суток 7 и 8 апреля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с , местами до 25 м/с. Дожди, в южных, центральных, и восточных районах очень сильные дожди, в горах с мокрым снегом", - говорится в сообщении.
Кроме того, 8 и 9 апреля минимальные температуры воздуха понизятся до 1-6 градусов, а в степных и предгорных районах ожидаются заморозки до 2 градусов мороза.
Спасатели предупредили о большой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций - аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушениях транспортного сообщения, угрозе подтопления территорий.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи", - напомнили в ведомстве.
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