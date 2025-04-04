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Обвал холода и сильные дожди - на Крым идет трехдневный шторм

Обвал холода и сильные дожди - на Крым идет трехдневный шторм - РИА Новости Крым, 04.04.2025

Обвал холода и сильные дожди - на Крым идет трехдневный шторм

В ближайшие несколько дней в Крыму ожидается штормовая погода - сильный ветер с осадками и резким падением температуры, объявлено штормовое предупреждение. Об... РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T13:04

2025-04-04T13:04

2025-04-04T13:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. В ближайшие несколько дней в Крыму ожидается штормовая погода - сильный ветер с осадками и резким падением температуры, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Кроме того, 8 и 9 апреля минимальные температуры воздуха понизятся до 1-6 градусов, а в степных и предгорных районах ожидаются заморозки до 2 градусов мороза.Спасатели предупредили о большой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций - аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушениях транспортного сообщения, угрозе подтопления территорий. "Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи", - напомнили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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