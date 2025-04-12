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В Керчи проходит автопробег к 81-й годовщине освобождения города - видео - РИА Новости Крым, 12.04.2025
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В Керчи проходит автопробег к 81-й годовщине освобождения города - видео
В Керчи проходит автопробег к 81-й годовщине освобождения города - видео - РИА Новости Крым, 12.04.2025
В Керчи проходит автопробег к 81-й годовщине освобождения города - видео
В Керчи проходит автопробег к 81-й годовщине освобождения города. По центральным улицам города растянулась колонна более чем из 100 машин и мотоциклов, передает РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T10:51
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видео
керчь
память
история
великая отечественная война
крым в великой отечественной войне
новости крыма
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КЕРЧЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. В Керчи проходит автопробег к 81-й годовщине освобождения города. По центральным улицам города растянулась колонна более чем из 100 машин и мотоциклов, передает корреспондент РИА Новости Крым.Стартовала колонна с морского вокзала. Далее она проедет через знаковые места города-героя: Воинское кладбище, Аджимушкай и Эльтиген.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подвиг города-героя: как освобождали Керчь от фашистовВ Крыму высадят более 105 тысяч деревьев в этом году"Работаем ударно!": в Крыму восстанавливают выгоревший лес
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видео, керчь, память, история, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, новости крыма
В Керчи проходит автопробег к 81-й годовщине освобождения города - видео

В Керчи проходит автопробег к 81-й годовщине освобождения города

10:51 12.04.2025 (обновлено: 10:54 12.04.2025)
 
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КЕРЧЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. В Керчи проходит автопробег к 81-й годовщине освобождения города. По центральным улицам города растянулась колонна более чем из 100 машин и мотоциклов, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Стартовала колонна с морского вокзала. Далее она проедет через знаковые места города-героя: Воинское кладбище, Аджимушкай и Эльтиген.
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