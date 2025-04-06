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Ураган в Сибири: десятки пострадавших и массовые отключения света - РИА Новости Крым, 06.04.2025
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Ураган в Сибири: десятки пострадавших и массовые отключения света
Ураган в Сибири: десятки пострадавших и массовые отключения света - РИА Новости Крым, 06.04.2025
Ураган в Сибири: десятки пострадавших и массовые отключения света
Из-за урагана в Хакасии пострадали 32 человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает региональный минздрав. РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T09:11
2025-04-06T09:16
республика хакасия
сибирь
новости
погода
стихия
минздрав рф
ураган
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Из-за урагана в Хакасии пострадали 32 человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает региональный минздрав.Госпитализированы пять человек, из них одна пациентка находится в тяжелом состоянии. Все остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении, уточнили в ведомстве.Все медучреждения региона функционируют в режиме повышенной готовности. Руководители медицинских организаций оперативно докладывают министру здравоохранения Хакасии об обстановке. Все решения принимаются в оперативном порядке, рассказали в минздраве. Ситуация на особом контроле регионального профильного ведомства.Из-за урагана в Сибири пострадали и погибли люди, сорваны крыши с домов, повалены остановки и деревья, возникло несколько десятков пожаров. Стихия бушует в Хакасии, Кемеровской и Новосибирской областях. В Красноярском крае отключение электроснабжения из-за сильного ветра обесточило почти 60 тысяч человек.В Хакасии введен режим ЧС, в Кемеровской области введен режим повышенной готовности. В Красноярском Крае, как и в Хакасии, помимо сильных ветров, наблюдаются ландшафтные пожары: в МЧС России сообщили о тушении в Красноярском крае более 20 возгораний. Ранее в МЧС Красноярского края сообщали, что в регионе бушует ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду и более.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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республика хакасия, сибирь, новости, погода, стихия, минздрав рф, ураган
Ураган в Сибири: десятки пострадавших и массовые отключения света

Из-за урагана в Хакасии пострадали 32 человека

09:11 06.04.2025 (обновлено: 09:16 06.04.2025)
 
© Официальный канал Главы Республики Хакасия — Председателя Правительства Республики ХакасияУраган в Хакасии:
Ураган в Хакасии:
© Официальный канал Главы Республики Хакасия — Председателя Правительства Республики Хакасия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Из-за урагана в Хакасии пострадали 32 человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает региональный минздрав.
"По оперативной информации Республиканского центра медицины катастроф, в медицинские организации, подведомственные Минздраву Хакасии, с травмами различной степени и тяжести обратились 32 человека, в том числе 1 ребенок", – сказано в сообщении.
Госпитализированы пять человек, из них одна пациентка находится в тяжелом состоянии. Все остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении, уточнили в ведомстве.
Все медучреждения региона функционируют в режиме повышенной готовности. Руководители медицинских организаций оперативно докладывают министру здравоохранения Хакасии об обстановке. Все решения принимаются в оперативном порядке, рассказали в минздраве. Ситуация на особом контроле регионального профильного ведомства.
Из-за урагана в Сибири пострадали и погибли люди, сорваны крыши с домов, повалены остановки и деревья, возникло несколько десятков пожаров. Стихия бушует в Хакасии, Кемеровской и Новосибирской областях. В Красноярском крае отключение электроснабжения из-за сильного ветра обесточило почти 60 тысяч человек.
В Хакасии введен режим ЧС, в Кемеровской области введен режим повышенной готовности. В Красноярском Крае, как и в Хакасии, помимо сильных ветров, наблюдаются ландшафтные пожары: в МЧС России сообщили о тушении в Красноярском крае более 20 возгораний. Ранее в МЧС Красноярского края сообщали, что в регионе бушует ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду и более.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Республика ХакасияСибирьНовостиПогодаСтихияМинздрав РФУраган
 
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