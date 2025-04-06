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В Крыму на федеральные деньги обновят приемные отделения больниц - РИА Новости Крым, 06.04.2025
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В Крыму на федеральные деньги обновят приемные отделения больниц
В Крыму на федеральные деньги обновят приемные отделения больниц - РИА Новости Крым, 06.04.2025
В Крыму на федеральные деньги обновят приемные отделения больниц
Правительство России направит Крыму и еще двадцати регионам свыше 11,4 млрд на обновление приемных отделений медицинских учреждений в 2025 году. Соответствующее РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T10:56
2025-04-06T10:56
новости крыма
федеральный бюджет
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
правительство россии
больница
господдержка
михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Правительство России направит Крыму и еще двадцати регионам свыше 11,4 млрд на обновление приемных отделений медицинских учреждений в 2025 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте правительства.В числе этих регионов: Крым, Белгородская, Курская и Ростовская области, Донецкая Народная Республика, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, а также Смоленская, Тамбовская, Тульская и Оренбургская области, Республика Алтай и Ставропольский край.Отмечается, что за счет выделяемых средств в составе приемных отделений ряда больниц будут сделаны модульные конструкции для оказания экстренной медицинской помощи пациентам, чья жизнь находится в опасности.Работа ведется в рамках федерального проекта "Совершенствование экстренной медицинской помощи" (в составе нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь").В марте глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в крымские больницы закупят новое медицинское оборудование по узкопрофильным приоритетным направлениям на сумму 300 миллионов рублей, которые выделят из регионального бюджета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Правительство направит четыре миллиарда на закупку сельхозтехникиВ Севастополе начнут модернизировать теплосети и водопроводБолее 4 млрд рублей выделят на развитие культуры в Крыму
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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новости крыма, федеральный бюджет, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, правительство россии, больница, господдержка, михаил мишустин
В Крыму на федеральные деньги обновят приемные отделения больниц

Крым получит из госбюджета средства на обновление приемных отделений больниц

10:56 06.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Правительство России направит Крыму и еще двадцати регионам свыше 11,4 млрд на обновление приемных отделений медицинских учреждений в 2025 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте правительства.
"Правительство направит в регионы свыше 11,4 млрд рублей на модернизацию приемных отделений медучреждений… Федеральное финансирование будет направлено 21 региону", – говорится в публикации.
В числе этих регионов: Крым, Белгородская, Курская и Ростовская области, Донецкая Народная Республика, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, а также Смоленская, Тамбовская, Тульская и Оренбургская области, Республика Алтай и Ставропольский край.
Отмечается, что за счет выделяемых средств в составе приемных отделений ряда больниц будут сделаны модульные конструкции для оказания экстренной медицинской помощи пациентам, чья жизнь находится в опасности.
"Кроме того, средства из федерального бюджета планируется направить на оснащение и дооснащение приемных отделений медучреждений различной медицинской техникой", – уточнили в правительстве.
Работа ведется в рамках федерального проекта "Совершенствование экстренной медицинской помощи" (в составе нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь").
В марте глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в крымские больницы закупят новое медицинское оборудование по узкопрофильным приоритетным направлениям на сумму 300 миллионов рублей, которые выделят из регионального бюджета.
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Новости КрымаФедеральный бюджетЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииПравительство РоссииБольницаГосподдержкаМихаил Мишустин
 
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