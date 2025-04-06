https://crimea.ria.ru/20250406/v-krymu-na-federalnye-dengi-obnovyat-priemnye-otdeleniya-bolnits-1145466566.html

В Крыму на федеральные деньги обновят приемные отделения больниц

В Крыму на федеральные деньги обновят приемные отделения больниц - РИА Новости Крым, 06.04.2025

В Крыму на федеральные деньги обновят приемные отделения больниц

Правительство России направит Крыму и еще двадцати регионам свыше 11,4 млрд на обновление приемных отделений медицинских учреждений в 2025 году. Соответствующее РИА Новости Крым, 06.04.2025

2025-04-06T10:56

2025-04-06T10:56

2025-04-06T10:56

новости крыма

федеральный бюджет

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

правительство россии

больница

господдержка

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1c/1119521379_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b6967ad06790aae700d8a2f664b79a98.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Правительство России направит Крыму и еще двадцати регионам свыше 11,4 млрд на обновление приемных отделений медицинских учреждений в 2025 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте правительства.В числе этих регионов: Крым, Белгородская, Курская и Ростовская области, Донецкая Народная Республика, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, а также Смоленская, Тамбовская, Тульская и Оренбургская области, Республика Алтай и Ставропольский край.Отмечается, что за счет выделяемых средств в составе приемных отделений ряда больниц будут сделаны модульные конструкции для оказания экстренной медицинской помощи пациентам, чья жизнь находится в опасности.Работа ведется в рамках федерального проекта "Совершенствование экстренной медицинской помощи" (в составе нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь").В марте глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в крымские больницы закупят новое медицинское оборудование по узкопрофильным приоритетным направлениям на сумму 300 миллионов рублей, которые выделят из регионального бюджета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Правительство направит четыре миллиарда на закупку сельхозтехникиВ Севастополе начнут модернизировать теплосети и водопроводБолее 4 млрд рублей выделят на развитие культуры в Крыму

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, федеральный бюджет, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, правительство россии, больница, господдержка, михаил мишустин