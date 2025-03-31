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Правительство направит четыре миллиарда на закупку сельхозтехники
Правительство направит четыре миллиарда на закупку сельхозтехники - РИА Новости Крым, 31.03.2025
Правительство направит четыре миллиарда на закупку сельхозтехники
Правительство России направит четыре миллиарда рублей на приобретение сельхозтехники. Распоряжения об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает в... РИА Новости Крым, 31.03.2025
2025-03-31T21:32
2025-03-31T21:32
2025-03-31T21:32
правительство россии
михаил мишустин
новости
россия
господдержка
сельское хозяйство
агропромышленный комплекс (апк)
поддержка аграриев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Правительство России направит четыре миллиарда рублей на приобретение сельхозтехники. Распоряжения об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает в понедельник пресс-служба Кабмина.По расчетам правительства, это позволит приобрести российским аграриям не менее 300 единиц отечественной сельхозтехники.12 марта сообщалось о том, что правительство выделит больше 530 миллиардов рублей на финансирование агропрома и развитие сельских территорий в 2025 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Завод "Ростсельмаш" поможет развитию агропрома КрымаВ Крыму начали изымать неиспользуемые земельные паиАграрии Крыма получат 2,5 млрд рублей субсидий – на что пойдут деньги
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правительство россии, михаил мишустин, новости, россия, господдержка, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс (апк), поддержка аграриев
Правительство направит четыре миллиарда на закупку сельхозтехники
Кабмин направит четыре миллиарда рублей на закупку сельхозтехники