https://crimea.ria.ru/20250212/zavod-rostselmash-pomozhet-razvitiyu-agroproma-kryma---1144115918.html

Завод "Ростсельмаш" поможет развитию агропрома Крыма

Завод "Ростсельмаш" поможет развитию агропрома Крыма - РИА Новости Крым, 12.02.2025

Завод "Ростсельмаш" поможет развитию агропрома Крыма

Министерство сельского хозяйства Крыма и комбайновый завод "Ростсельмаш" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки развития агропромышленного... РИА Новости Крым, 12.02.2025

2025-02-12T11:55

2025-02-12T11:55

2025-02-12T11:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Министерство сельского хозяйства Крыма и комбайновый завод "Ростсельмаш" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки развития агропромышленного комплекса республики. Церемония подписания состоялась в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости Крым.Предметом соглашения является информационное и консультационное сотрудничество профильного министерства и "Ростсельмаша" по вопросам поддержки развития агропромышленного комплекса Крыма; содействия росту экономического потенциала и создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности; оказание содействия в реализации программных документов и соглашений.По словам главы минсельхоза Крыма Дениса Кратюка, подписание соглашения с "Ростсельмашем" является продолжением десятилетнего сотрудничества республики с предприятием.Кроме того, соглашением предусмотрено, что все новые образцы техники "Ростсельмаша" будут представляться на выставках в Крыму.По словам Кратюка, во многом благодаря сотрудничеству с "Ростсельмашем" крымские аграрии в условиях жестких санкций не испытывают проблем с обеспечением сельхозтехникой."Ростсельмаш" входит в число крупнейших разработчиков и производителей специализированной техники. Продуктовая линейка насчитывает более 150 моделей и модификаций техники для агропромышленного комплекса, в том числе зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное, зерноперерабатывающее и другое оборудование.12 февраля в Симферополе открылась XIII Международная аграрная выставка "АгроЭкспоКрым". Она объединила производителей, дистрибьюторов и оптовиков сельхозтехники Крыма и Юга России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.В Крыму начали изымать неиспользуемые земельные паиАграрии Крыма получат 2,5 млрд рублей субсидий – на что пойдут деньгиВ Крыму изучают варианты возобновления подачи днепровской воды

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минсельхоз крыма, денис кратюк, крым, ростсельмаш, сельское хозяйство, импортозамещение, новости крыма