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Завод "Ростсельмаш" поможет развитию агропрома Крыма - РИА Новости Крым, 12.02.2025
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Завод "Ростсельмаш" поможет развитию агропрома Крыма
Завод "Ростсельмаш" поможет развитию агропрома Крыма - РИА Новости Крым, 12.02.2025
Завод "Ростсельмаш" поможет развитию агропрома Крыма
Министерство сельского хозяйства Крыма и комбайновый завод "Ростсельмаш" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки развития агропромышленного... РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T11:55
2025-02-12T11:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Министерство сельского хозяйства Крыма и комбайновый завод "Ростсельмаш" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки развития агропромышленного комплекса республики. Церемония подписания состоялась в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости Крым.Предметом соглашения является информационное и консультационное сотрудничество профильного министерства и "Ростсельмаша" по вопросам поддержки развития агропромышленного комплекса Крыма; содействия росту экономического потенциала и создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности; оказание содействия в реализации программных документов и соглашений.По словам главы минсельхоза Крыма Дениса Кратюка, подписание соглашения с "Ростсельмашем" является продолжением десятилетнего сотрудничества республики с предприятием.Кроме того, соглашением предусмотрено, что все новые образцы техники "Ростсельмаша" будут представляться на выставках в Крыму.По словам Кратюка, во многом благодаря сотрудничеству с "Ростсельмашем" крымские аграрии в условиях жестких санкций не испытывают проблем с обеспечением сельхозтехникой."Ростсельмаш" входит в число крупнейших разработчиков и производителей специализированной техники. Продуктовая линейка насчитывает более 150 моделей и модификаций техники для агропромышленного комплекса, в том числе зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное, зерноперерабатывающее и другое оборудование.12 февраля в Симферополе открылась XIII Международная аграрная выставка "АгроЭкспоКрым". Она объединила производителей, дистрибьюторов и оптовиков сельхозтехники Крыма и Юга России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.В Крыму начали изымать неиспользуемые земельные паиАграрии Крыма получат 2,5 млрд рублей субсидий – на что пойдут деньгиВ Крыму изучают варианты возобновления подачи днепровской воды
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РИА Новости Крым
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минсельхоз крыма, денис кратюк, крым, ростсельмаш, сельское хозяйство, импортозамещение, новости крыма
Завод "Ростсельмаш" поможет развитию агропрома Крыма

Власти Крыма и "Ростсельмаш" подписали договор о сотрудничестве по развитию агропрома РК

11:55 12.02.2025
 
© Минсельхоз КрымаВласти Крыма и "Ростсельмаш" подписали договор о сотрудничестве по развитию агропрома РК
Власти Крыма и Ростсельмаш подписали договор о сотрудничестве по развитию агропрома РК
© Минсельхоз Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Министерство сельского хозяйства Крыма и комбайновый завод "Ростсельмаш" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки развития агропромышленного комплекса республики. Церемония подписания состоялась в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Предметом соглашения является информационное и консультационное сотрудничество профильного министерства и "Ростсельмаша" по вопросам поддержки развития агропромышленного комплекса Крыма; содействия росту экономического потенциала и создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности; оказание содействия в реализации программных документов и соглашений.
По словам главы минсельхоза Крыма Дениса Кратюка, подписание соглашения с "Ростсельмашем" является продолжением десятилетнего сотрудничества республики с предприятием.
"Максимальное количество техники, как комбайнов, так и тракторов, было предоставлено "Ростсельмашем", обеспечен очень серьезный сервис. В нынешнем соглашении содержатся ключевые моменты. Прежде всего, мы хотим получить скидку для наших аграриев, чтобы они могли как можно проще покупать эту технику", - сказал руководитель ведомства.
Кроме того, соглашением предусмотрено, что все новые образцы техники "Ростсельмаша" будут представляться на выставках в Крыму.
По словам Кратюка, во многом благодаря сотрудничеству с "Ростсельмашем" крымские аграрии в условиях жестких санкций не испытывают проблем с обеспечением сельхозтехникой.
"Ростсельмаш" входит в число крупнейших разработчиков и производителей специализированной техники. Продуктовая линейка насчитывает более 150 моделей и модификаций техники для агропромышленного комплекса, в том числе зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное, зерноперерабатывающее и другое оборудование.
12 февраля в Симферополе открылась XIII Международная аграрная выставка "АгроЭкспоКрым". Она объединила производителей, дистрибьюторов и оптовиков сельхозтехники Крыма и Юга России.
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