https://crimea.ria.ru/20250208/v-krymu-nachali-izymat-neispolzuemye-zemelnye-pai-1144007222.html

В Крыму начали изымать неиспользуемые земельные паи

В Крыму начали изымать неиспользуемые земельные паи - РИА Новости Крым, 08.02.2025

В Крыму начали изымать неиспользуемые земельные паи

С начала 2025 года в Крыму начали вовлекать в оборот сельскохозяйственные земли, которые до сих пор никак не использовались либо не были оформлены в правовом... РИА Новости Крым, 08.02.2025

2025-02-08T08:45

2025-02-08T08:45

2025-02-08T08:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. С начала 2025 года в Крыму начали вовлекать в оборот сельскохозяйственные земли, которые до сих пор никак не использовались либо не были оформлены в правовом поле. Таких земель в республике около 40 000 гектаров. Об этом в ходе прямого эфира ВКонтакте сказал министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк.После этого в поселении формируют схему и подают ее в Госкомрегистр. С 26 декабря прошлого года в министерстве начали плотно работать с муниципалитетами в этом направлении, подчеркнул Кратюк."После того, как эта земля будет оформлена в муниципалитете, собственник обязан ввести ее в оборот, то есть найти арендатора либо оформить все законно. У нас так бывает, что иногда земля обрабатывается, но документы не до конца были оформлены еще с украинских времен. Мы это корректируем, убираем", – рассказал министр.16 января этого года совместно с Госкомрегистром была разработана дорожная карта по вопросам подготовки документации, она передана в муниципалитеты.Это необходимо для получения гарантий, что земля будет разрабатываться в соответствии со своим назначением и у нее будет эффективный собственник. Министр сельского хозяйства подчеркнул, что изыматься будут только те участки, которые не используются или у которых не установлен собственник."Было много спекуляций на тему, что землю изымают у крымчан и отдают муниципалитетам. Это неправда. Все, кто хотел оформить за 10 лет свою землю, все ее уже давным-давно оформили и получают за нее арендную плату или сами ведут на ней хозяйственную деятельность", – подчеркнул министр.Работа по инвентаризации заброшенных земель в Крыму началась в 2024 году. Согласно закону, землю сельхозназначения могут изъять, если она не используется в течение трех лет. Это необходимо для обеспечения продовольственной безопасности страны.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме предложили ввести в Крыму новую систему налога на землюВ Керчи 100 участников спецоперации получили земельные участкиВ Крыму появится новая Красная книга и охраняемые территории

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, денис кратюк, земля, госкомрегистр крыма, сельское хозяйство, закон и право