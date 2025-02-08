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В Крыму начали изымать неиспользуемые земельные паи - РИА Новости Крым, 08.02.2025
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В Крыму начали изымать неиспользуемые земельные паи
В Крыму начали изымать неиспользуемые земельные паи - РИА Новости Крым, 08.02.2025
В Крыму начали изымать неиспользуемые земельные паи
С начала 2025 года в Крыму начали вовлекать в оборот сельскохозяйственные земли, которые до сих пор никак не использовались либо не были оформлены в правовом... РИА Новости Крым, 08.02.2025
2025-02-08T08:45
2025-02-08T08:45
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сельское хозяйство
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. С начала 2025 года в Крыму начали вовлекать в оборот сельскохозяйственные земли, которые до сих пор никак не использовались либо не были оформлены в правовом поле. Таких земель в республике около 40 000 гектаров. Об этом в ходе прямого эфира ВКонтакте сказал министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк.После этого в поселении формируют схему и подают ее в Госкомрегистр. С 26 декабря прошлого года в министерстве начали плотно работать с муниципалитетами в этом направлении, подчеркнул Кратюк."После того, как эта земля будет оформлена в муниципалитете, собственник обязан ввести ее в оборот, то есть найти арендатора либо оформить все законно. У нас так бывает, что иногда земля обрабатывается, но документы не до конца были оформлены еще с украинских времен. Мы это корректируем, убираем", – рассказал министр.16 января этого года совместно с Госкомрегистром была разработана дорожная карта по вопросам подготовки документации, она передана в муниципалитеты.Это необходимо для получения гарантий, что земля будет разрабатываться в соответствии со своим назначением и у нее будет эффективный собственник. Министр сельского хозяйства подчеркнул, что изыматься будут только те участки, которые не используются или у которых не установлен собственник."Было много спекуляций на тему, что землю изымают у крымчан и отдают муниципалитетам. Это неправда. Все, кто хотел оформить за 10 лет свою землю, все ее уже давным-давно оформили и получают за нее арендную плату или сами ведут на ней хозяйственную деятельность", – подчеркнул министр.Работа по инвентаризации заброшенных земель в Крыму началась в 2024 году. Согласно закону, землю сельхозназначения могут изъять, если она не используется в течение трех лет. Это необходимо для обеспечения продовольственной безопасности страны.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме предложили ввести в Крыму новую систему налога на землюВ Керчи 100 участников спецоперации получили земельные участкиВ Крыму появится новая Красная книга и охраняемые территории
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новости крыма, денис кратюк, земля, госкомрегистр крыма, сельское хозяйство, закон и право
В Крыму начали изымать неиспользуемые земельные паи

В Крыму начали изымать неиспользуемые земельные паи в собственность муниципалитетов

08:45 08.02.2025
 
© Пресс-служба Совета министров РКВыдача земельных участков в Крыму
Выдача земельных участков в Крыму
© Пресс-служба Совета министров РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. С начала 2025 года в Крыму начали вовлекать в оборот сельскохозяйственные земли, которые до сих пор никак не использовались либо не были оформлены в правовом поле. Таких земель в республике около 40 000 гектаров. Об этом в ходе прямого эфира ВКонтакте сказал министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк.

"С 1 января действует такая форма изъятия этих паёв, как предоставление их сразу в муниципалитет. То есть если на территории поселения существует какой-то объём земли – пашня, пастбища или участки для многолетних насаждений, на которые нет собственников, то муниципалитет принимает решение о ее принятии", – объяснил министр.

После этого в поселении формируют схему и подают ее в Госкомрегистр. С 26 декабря прошлого года в министерстве начали плотно работать с муниципалитетами в этом направлении, подчеркнул Кратюк.
"После того, как эта земля будет оформлена в муниципалитете, собственник обязан ввести ее в оборот, то есть найти арендатора либо оформить все законно. У нас так бывает, что иногда земля обрабатывается, но документы не до конца были оформлены еще с украинских времен. Мы это корректируем, убираем", – рассказал министр.
16 января этого года совместно с Госкомрегистром была разработана дорожная карта по вопросам подготовки документации, она передана в муниципалитеты.

"Обязательное условие, чтобы после того, когда земля предоставляется в оборот муниципалитетам, ее должно получить местное, хорошо знакомое и работающее предприятие, а не какая-то там сторонняя организация. Это должно быть предприятие, которое давно работает в регионе", – объяснил Денис Кратюк.

Это необходимо для получения гарантий, что земля будет разрабатываться в соответствии со своим назначением и у нее будет эффективный собственник. Министр сельского хозяйства подчеркнул, что изыматься будут только те участки, которые не используются или у которых не установлен собственник.
"Было много спекуляций на тему, что землю изымают у крымчан и отдают муниципалитетам. Это неправда. Все, кто хотел оформить за 10 лет свою землю, все ее уже давным-давно оформили и получают за нее арендную плату или сами ведут на ней хозяйственную деятельность", – подчеркнул министр.
Работа по инвентаризации заброшенных земель в Крыму началась в 2024 году. Согласно закону, землю сельхозназначения могут изъять, если она не используется в течение трех лет. Это необходимо для обеспечения продовольственной безопасности страны.
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