https://crimea.ria.ru/20250121/agrarii-kryma-poluchat-25-mlrd-rubley-subsidiy--na-chto-poydut-dengi-1143533567.html

Аграрии Крыма получат 2,5 млрд рублей субсидий – на что пойдут деньги

Аграрии Крыма получат 2,5 млрд рублей субсидий – на что пойдут деньги - РИА Новости Крым, 21.01.2025

Аграрии Крыма получат 2,5 млрд рублей субсидий – на что пойдут деньги

Крымским сельхозтоваропроизводителям в этом году предоставят 2,5 миллиарда рублей субсидий, около половины этих средств получат виноградари и садоводы. Об этом... РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T18:30

2025-01-21T18:30

2025-01-21T18:30

денис кратюк

новости крыма

виноградники крыма

сады крыма

сельское хозяйство

господдержка

субсидии

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Крымским сельхозтоваропроизводителям в этом году предоставят 2,5 миллиарда рублей субсидий, около половины этих средств получат виноградари и садоводы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.Остальные деньги, по словам Кратюка, будут небольшими блоками распределены между отраслями животноводства, семеноводства и другими.Он также уточнил, что господдержку в Крыму получают также производители лаванды. Площади этой эфиромасличной культуры в регионе ежегодно увеличиваются в среднем на 100 гектаров. При этом субсидируется не только высадка лаванды, но и приобретение оборудования для ее сбора и обработки.С 2014 года сельхозтоваропроизводители Крыма получили господдержку на 28 миллиардов рублей. Благодаря этому посевные площади на полуострове за этот период увеличились в 1,3 раза. Площадь виноградников и плодово-ягодных насаждений выросла на 18 тысяч гектаров, производство фруктов и ягод увеличилось почти вдвое, а винограда – в полтора раза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как разлив мазута повлиял на работу рыбных хозяйств в КрымуВ Крыму изучают варианты возобновления подачи днепровской водыЧто поможет стабилизировать цены в Крыму на местные овощи зимой

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис кратюк, новости крыма, виноградники крыма, сады крыма, сельское хозяйство, господдержка, субсидии, крым