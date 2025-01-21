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Аграрии Крыма получат 2,5 млрд рублей субсидий – на что пойдут деньги - РИА Новости Крым, 21.01.2025
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Аграрии Крыма получат 2,5 млрд рублей субсидий – на что пойдут деньги
Аграрии Крыма получат 2,5 млрд рублей субсидий – на что пойдут деньги - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Аграрии Крыма получат 2,5 млрд рублей субсидий – на что пойдут деньги
Крымским сельхозтоваропроизводителям в этом году предоставят 2,5 миллиарда рублей субсидий, около половины этих средств получат виноградари и садоводы. Об этом... РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T18:30
2025-01-21T18:30
денис кратюк
новости крыма
виноградники крыма
сады крыма
сельское хозяйство
господдержка
субсидии
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Крымским сельхозтоваропроизводителям в этом году предоставят 2,5 миллиарда рублей субсидий, около половины этих средств получат виноградари и садоводы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.Остальные деньги, по словам Кратюка, будут небольшими блоками распределены между отраслями животноводства, семеноводства и другими.Он также уточнил, что господдержку в Крыму получают также производители лаванды. Площади этой эфиромасличной культуры в регионе ежегодно увеличиваются в среднем на 100 гектаров. При этом субсидируется не только высадка лаванды, но и приобретение оборудования для ее сбора и обработки.С 2014 года сельхозтоваропроизводители Крыма получили господдержку на 28 миллиардов рублей. Благодаря этому посевные площади на полуострове за этот период увеличились в 1,3 раза. Площадь виноградников и плодово-ягодных насаждений выросла на 18 тысяч гектаров, производство фруктов и ягод увеличилось почти вдвое, а винограда – в полтора раза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как разлив мазута повлиял на работу рыбных хозяйств в КрымуВ Крыму изучают варианты возобновления подачи днепровской водыЧто поможет стабилизировать цены в Крыму на местные овощи зимой
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РИА Новости Крым
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денис кратюк, новости крыма, виноградники крыма, сады крыма, сельское хозяйство, господдержка, субсидии, крым
Аграрии Крыма получат 2,5 млрд рублей субсидий – на что пойдут деньги

Аграриям Крыма выделят 2,5 миллиарда рублей господдержки в 2025 году – власти

18:30 21.01.2025
 
© РИА Новости . Михаил Патлис / Перейти в фотобанкСбор винограда в Крыму
Сбор винограда в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Михаил Патлис
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Крымским сельхозтоваропроизводителям в этом году предоставят 2,5 миллиарда рублей субсидий, около половины этих средств получат виноградари и садоводы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
"Сумма (господдержки) составляет более двух с половиной миллиардов рублей. И у нас нет отрасли, на которую мы бы не выделили средства. Лидерами по использованию бюджетной помощи являются виноградари и садоводы – локомотивы нашей отрасли. Для первых более 700 миллионов рублей, для вторых – около 560 миллионов", – сказал министр.
Остальные деньги, по словам Кратюка, будут небольшими блоками распределены между отраслями животноводства, семеноводства и другими.
Он также уточнил, что господдержку в Крыму получают также производители лаванды. Площади этой эфиромасличной культуры в регионе ежегодно увеличиваются в среднем на 100 гектаров. При этом субсидируется не только высадка лаванды, но и приобретение оборудования для ее сбора и обработки.
С 2014 года сельхозтоваропроизводители Крыма получили господдержку на 28 миллиардов рублей. Благодаря этому посевные площади на полуострове за этот период увеличились в 1,3 раза. Площадь виноградников и плодово-ягодных насаждений выросла на 18 тысяч гектаров, производство фруктов и ягод увеличилось почти вдвое, а винограда – в полтора раза.
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Денис КратюкНовости КрымаВиноградники КрымаСады КрымаСельское хозяйствоГосподдержкаСубсидииКрым
 
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