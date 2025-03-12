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Агропром и сельские территории получат 530 миллиардов рублей
Агропром и сельские территории получат 530 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Агропром и сельские территории получат 530 миллиардов рублей
Правительство выделит больше 530 миллиардов рублей на финансирование агропрома и развитие сельских территорий в 2025 году. Об этом на заседании комитета Совета... РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T20:11
2025-03-12T20:11
2025-03-12T20:11
дмитрий патрушев
сельское хозяйство
новости
продовольственная безопасность
господдержка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Правительство выделит больше 530 миллиардов рублей на финансирование агропрома и развитие сельских территорий в 2025 году. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев.Все основные инструменты поддержки сохранят. Льготные кредиты – в том числе. В преддверии посевной кампании уже выделили 42 миллиарда рублей. За них можно приобрести горюче-смазочные материалы, семена и удобрения.На заседании также обсудили цифровизацию и автоматизацию процессов в отраслях. Вице-премьер уточнил, важно создавать единые цифровые платформы с понятным и удобным интерфейсом. В январе 2025 года уже запустили подобный веб-сервис – Федеральная государственная информационная система лесного комплекса.В Республике Крым на помощь растениеводам в 2025 году выделено 840 миллионов рублей. Из них 484 миллиона предназначены на поддержку закладки многолетних насаждений. Об этом ранее сообщил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.В целом на поддержку аграрной отрасли в 2025 году выделено 2,5 миллиарда рублей субсидий, и около половины этих средств получат виноградари и садоводы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличат производство твердых сортов пшеницыВ Крыму проведут инвентаризацию виноградников – РоссельхознадзорВ Крыму начали изымать неиспользуемые земельные паи
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дмитрий патрушев, сельское хозяйство, новости, продовольственная безопасность, господдержка
Агропром и сельские территории получат 530 миллиардов рублей
530 миллиардов рублей выделят в 2025 году на агропром и сельские территории – Патрушев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Правительство выделит больше 530 миллиардов рублей на финансирование агропрома и развитие сельских территорий в 2025 году. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев.
Все основные инструменты поддержки сохранят. Льготные кредиты – в том числе. В преддверии посевной кампании уже выделили 42 миллиарда рублей. За них можно приобрести горюче-смазочные материалы, семена и удобрения.
"Сейчас агропромышленный комплекс вступает в фазу весенних полевых работ. В целом аграрии обеспечены ресурсами для их проведения. Отдельно отмечу, что, несмотря на крайне сложные погодные условия 2024 года, 87% озимых сохранились в нормальном состоянии", – отметил Патрушев.
На заседании также обсудили цифровизацию и автоматизацию процессов в отраслях. Вице-премьер уточнил, важно создавать единые цифровые платформы с понятным и удобным интерфейсом. В январе 2025 года уже запустили подобный веб-сервис – Федеральная государственная информационная система лесного комплекса.
В Республике Крым на помощь растениеводам в 2025 году выделено 840 миллионов рублей. Из них 484 миллиона предназначены на поддержку закладки многолетних насаждений. Об этом ранее сообщил
министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
В целом на поддержку аграрной отрасли в 2025 году
выделено 2,5 миллиарда рублей субсидий, и около половины этих средств получат виноградари и садоводы.
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