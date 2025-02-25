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840 миллионов рублей выделили в Крыму на поддержку растениеводства

840 миллионов рублей выделили в Крыму на поддержку растениеводства - РИА Новости Крым, 25.02.2025

840 миллионов рублей выделили в Крыму на поддержку растениеводства

В Республике Крым на помощь растениеводам в 2025 году выделено 840 миллионов рублей. Из них 484 миллиона предназначены на поддержку закладки многолетних... РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T07:52

2025-02-25T07:52

2025-02-25T07:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В Республике Крым на помощь растениеводам в 2025 году выделено 840 миллионов рублей. Из них 484 миллиона предназначены на поддержку закладки многолетних насаждений. Об этом в прямом эфире ВКонтакте заявил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.Из оставшихся средств около 145 миллионов планируется потратить на возмещение затрат при производстве и реализации зерна, 105 миллионов – на уход за многолетними насаждениями, которые еще не вступили в плодоношение и, соответственно, не приносят дохода.Более 17 миллионов планируется потратить на выращивание овощей открытого грунта – это так называемый "борщевой набор": картофель, капуста, свекла, морковь, лук. Серьезная поддержка предусмотрена производителям тепличных овощей.Остальным производителям тепличных огурцов, помидоров и других овощей будут возмещены затраты на энергоносители – газ, дизельное топливо, электричество. На это будет выделено 15 миллионов рублей. Еще столько же пойдет на поддержку эфиромасличной отрасли. Учитывая, что саженцы, например, лаванды стоят не так дорого, этих средств хватит на закладку значительных площадей под новые насаждения, подчеркнул Денис Кратюк.В целом, как заявил министр ранее, на поддержку аграрной отрасли в 2025 году выделено 2,5 миллиарда рублей субсидий, и около половины этих средств получат виноградари и садоводы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличат производство твердых сортов пшеницыВ Крыму проведут инвентаризацию виноградников – РоссельхознадзорВ Крыму начали изымать неиспользуемые земельные паи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, минсельхоз крыма, денис кратюк, сады крыма, сельское хозяйство, новости крыма, господдержка, фрукты, овощи, субсидии