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В Крыму увеличат производство твердых сортов пшеницы

В Крыму увеличат производство твердых сортов пшеницы - РИА Новости Крым, 20.09.2024

В Крыму увеличат производство твердых сортов пшеницы

Производство твердых сортов пшеницы, которые ранее не пользовались повышенным спросом, планируют нарастить в Крыму. Об этом сообщает министерство сельского... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T09:04

2024-09-20T09:04

2024-09-20T09:04

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Производство твердых сортов пшеницы, которые ранее не пользовались повышенным спросом, планируют нарастить в Крыму. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства республики."Выращивание твердых сортов пшеницы - направление далеко не новое, но возобновляющее к себе интерес на рынке в последнее время. В 2024 году крымские сельхозтоваропроизводители планируют засеять этой культурой не менее 1 тысячи гектаров", - говорится в сообщении.В прошлом году посевная площадь под твердую пшеницу составляла всего 300 гектаров. В минсельхозе поясняют, что к увеличению производства данных сортов зерна аграриев подталкивают текущие почвенно-климатические и рыночные условия в республике.По предварительным прогнозам, в 2025 году посевная площадь под твердую пшеницу может возрасти до 3 тысяч гектаров. Качественными семенами высокой репродукции помогает обеспечивать "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма".Для стимуляции развития отдельных подотраслей растениеводства ведомство готово субсидировать данное направление: компенсировать сельхозтоваропроизводителям до 50% стоимости семян."В текущем году в бюджете Республики Крым на субсидирование части стоимости семян всех сельскохозяйственных культур предусмотрено более 82 миллионов рублей", - уточнили в министерстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проверили качество урожая пшеницыВ Крыму собрали 1,5 млн тонн зерна - АксеновКак ученые обеспечивают продовольственную безопасность Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минсельхоз крыма, зерно, сельское хозяйство, экономика крыма, новости крыма, крым