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В Крыму увеличат производство твердых сортов пшеницы
В Крыму увеличат производство твердых сортов пшеницы - РИА Новости Крым, 20.09.2024
В Крыму увеличат производство твердых сортов пшеницы
Производство твердых сортов пшеницы, которые ранее не пользовались повышенным спросом, планируют нарастить в Крыму. Об этом сообщает министерство сельского... РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T09:04
2024-09-20T09:04
2024-09-20T09:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Производство твердых сортов пшеницы, которые ранее не пользовались повышенным спросом, планируют нарастить в Крыму. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства республики."Выращивание твердых сортов пшеницы - направление далеко не новое, но возобновляющее к себе интерес на рынке в последнее время. В 2024 году крымские сельхозтоваропроизводители планируют засеять этой культурой не менее 1 тысячи гектаров", - говорится в сообщении.В прошлом году посевная площадь под твердую пшеницу составляла всего 300 гектаров. В минсельхозе поясняют, что к увеличению производства данных сортов зерна аграриев подталкивают текущие почвенно-климатические и рыночные условия в республике.По предварительным прогнозам, в 2025 году посевная площадь под твердую пшеницу может возрасти до 3 тысяч гектаров. Качественными семенами высокой репродукции помогает обеспечивать "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма".Для стимуляции развития отдельных подотраслей растениеводства ведомство готово субсидировать данное направление: компенсировать сельхозтоваропроизводителям до 50% стоимости семян."В текущем году в бюджете Республики Крым на субсидирование части стоимости семян всех сельскохозяйственных культур предусмотрено более 82 миллионов рублей", - уточнили в министерстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проверили качество урожая пшеницыВ Крыму собрали 1,5 млн тонн зерна - АксеновКак ученые обеспечивают продовольственную безопасность Крыма
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минсельхоз крыма, зерно, сельское хозяйство, экономика крыма, новости крыма, крым
В Крыму увеличат производство твердых сортов пшеницы
Производство твердых сортов пшеницы планируют нарастить в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Производство твердых сортов пшеницы, которые ранее не пользовались повышенным спросом, планируют нарастить в Крыму. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства республики.
"Выращивание твердых сортов пшеницы - направление далеко не новое, но возобновляющее к себе интерес на рынке в последнее время. В 2024 году крымские сельхозтоваропроизводители планируют засеять этой культурой не менее 1 тысячи гектаров", - говорится в сообщении.
В прошлом году посевная площадь под твердую пшеницу составляла всего 300 гектаров. В минсельхозе поясняют, что к увеличению производства данных сортов зерна аграриев подталкивают текущие почвенно-климатические и рыночные условия в республике.
По предварительным прогнозам, в 2025 году посевная площадь под твердую пшеницу может возрасти до 3 тысяч гектаров. Качественными семенами высокой репродукции помогает обеспечивать "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма".
"Повышение актуальности и спроса на твердые сорта пшеницы не случайно: из них делают самые высококачественные макаронные изделия, что представляет особый интерес в условиях импортозамещения", - уточняют в минсельхозе РК.
Для стимуляции развития отдельных подотраслей растениеводства ведомство готово субсидировать данное направление: компенсировать сельхозтоваропроизводителям до 50% стоимости семян.
"В текущем году в бюджете Республики Крым на субсидирование части стоимости семян всех сельскохозяйственных культур предусмотрено более 82 миллионов рублей", - уточнили в министерстве.
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