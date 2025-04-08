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На Крымском мосту к лету установят дополнительные санитарные зоны - РИА Новости Крым, 08.04.2025
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На Крымском мосту к лету установят дополнительные санитарные зоны
На Крымском мосту к лету установят дополнительные санитарные зоны - РИА Новости Крым, 08.04.2025
На Крымском мосту к лету установят дополнительные санитарные зоны
К курортному сезону на подъездах к Крымскому мосту установят дополнительные санитарные объекты придорожной инфраструктуры. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T18:15
2025-04-08T18:15
ситуация на дорогах крыма
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крымский мост
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логистика
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. К курортному сезону на подъездах к Крымскому мосту установят дополнительные санитарные объекты придорожной инфраструктуры. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Крымский мост по-прежнему остается основным путем на территорию региона. Ранее Аксенов сообщал, что порядка 57 % гостей прибыли в наш регион по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 36% – по железной дороге, 7% – через новые территории.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы стали чаще ехать в Крым через новые регионыТрафик по Крымскому мосту в новогодние праздники вырос на третьМедицинский туризм в Крыму: эксперт назвал уникальные перспективы региона
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, сергей аксенов, новости крыма
На Крымском мосту к лету установят дополнительные санитарные зоны

На Крымском мосту к курортному сезону появятся дополнительные санитарные объекты – Аксенов

18:15 08.04.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. К курортному сезону на подъездах к Крымскому мосту установят дополнительные санитарные объекты придорожной инфраструктуры. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Несмотря на рост турпотока в летнее время, передвижение легкового транспорта по мосту должно оставаться комфортным для пассажиров, для этого в том числе будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры", – написал он в Telegram.

Крымский мост по-прежнему остается основным путем на территорию региона. Ранее Аксенов сообщал, что порядка 57 % гостей прибыли в наш регион по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 36% – по железной дороге, 7% – через новые территории.
С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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