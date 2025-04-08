https://crimea.ria.ru/20250408/na-krymskom-mostu-k-letu-ustanovyat-dopolnitelnye-sanitarnye-zony-1145522467.html

На Крымском мосту к лету установят дополнительные санитарные зоны

На Крымском мосту к лету установят дополнительные санитарные зоны - РИА Новости Крым, 08.04.2025

На Крымском мосту к лету установят дополнительные санитарные зоны

К курортному сезону на подъездах к Крымскому мосту установят дополнительные санитарные объекты придорожной инфраструктуры. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T18:15

2025-04-08T18:15

2025-04-08T18:15

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

сергей аксенов

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129957511_0:0:3234:1819_1920x0_80_0_0_90f8eccfa8e1f7db4a3d3e8382974092.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. К курортному сезону на подъездах к Крымскому мосту установят дополнительные санитарные объекты придорожной инфраструктуры. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Крымский мост по-прежнему остается основным путем на территорию региона. Ранее Аксенов сообщал, что порядка 57 % гостей прибыли в наш регион по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 36% – по железной дороге, 7% – через новые территории.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы стали чаще ехать в Крым через новые регионыТрафик по Крымскому мосту в новогодние праздники вырос на третьМедицинский туризм в Крыму: эксперт назвал уникальные перспективы региона

https://crimea.ria.ru/20250401/bolee-polumilliona-turistov-posetili-krym-s-nachala-goda-1145371257.html

крым

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, сергей аксенов, новости крыма