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Туристы стали чаще ехать в Крым через новые регионы
Туристы стали чаще ехать в Крым через новые регионы - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Туристы стали чаще ехать в Крым через новые регионы
Туристы стали чаще ехать в Крым через исторические регионы, этому способствовало улучшение качества дорог и прилегающей инфраструктуры. Об этом в четверг в... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T14:56
2025-03-06T14:56
2025-03-06T14:56
радио "спутник в крыму"
сухопутный коридор в крым
крым
новости крыма
туризм в крыму
сергей ганзий
минкурортов крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Туристы стали чаще ехать в Крым через исторические регионы, этому способствовало улучшение качества дорог и прилегающей инфраструктуры. Об этом в четверг в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.По его данным, в целом 75% турпотока в Крым приходится на автотуризм. Основной поток курортников следует на авто через Крымский мост - до 64%. Остальные туристы выбирают поезда."С перевозчиком мы на постоянной связи. На летний период запланировано 8 ежедневных поездов, которые будут идти из Москвы. Три будут идти из Санкт-Петербурга, 8 - из регионов. Плюс три прицепных группы. На сегодня уже доступны продажи билетов на июль", - проинформировал Ганзий.Сухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, по пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами, сообщал ранее глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостСухопутный маршрут в Крым - безопасно ли ехать и что брать с собойИз Пскова в Евпаторию летом можно будет доехать без пересадки
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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сухопутный коридор в крым, крым, новости крыма, туризм в крыму, сергей ганзий, минкурортов крыма
Туристы стали чаще ехать в Крым через новые регионы
Турпоток в Крым через новые регионы растет - минкурортов