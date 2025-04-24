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ФСБ предотвратила теракт на нефтехимическом предприятии - РИА Новости Крым, 24.04.2025
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ФСБ предотвратила теракт на нефтехимическом предприятии
ФСБ предотвратила теракт на нефтехимическом предприятии - РИА Новости Крым, 24.04.2025
ФСБ предотвратила теракт на нефтехимическом предприятии
Теракт предотвращен на нефтехимическом предприятии Нижегородской области, его готовили два выходца из Средней Азии по указанию куратора с Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T10:02
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россия
новости
теракт
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
нижегородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Теракт предотвращен на нефтехимическом предприятии Нижегородской области, его готовили два выходца из Средней Азии по указанию куратора с Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, они подготовили для атаки на нефтехимическое предприятие FPV-дроны, снабженные самодельными взрывными устройствами.В мобильных телефонах фигурантов обнаружена переписка с украинским куратором, а также координаты тайника с оружием и средствами поражения.Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к диверсии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из России выслали молдавского агента разведкиЖитель Волгограда собирался захватить мэрию по заданию КиеваЖителя Крыма будут судить за госизмену
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россия, новости, теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), нижегородская область
ФСБ предотвратила теракт на нефтехимическом предприятии

ФСБ предотвратила теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области

10:02 24.04.2025 (обновлено: 10:08 24.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Теракт предотвращен на нефтехимическом предприятии Нижегородской области, его готовили два выходца из Средней Азии по указанию куратора с Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности РФ в Нижегородской области предотвращен диверсионно-террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами с участием двух выходцев из Средней Азии, приверженцев идеологии международной террористической организации, запрещенной на территории РФ", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, они подготовили для атаки на нефтехимическое предприятие FPV-дроны, снабженные самодельными взрывными устройствами.
"Во время задержания они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем. В ходе следственных действий на месте происшествия изъято два БПЛА с боевыми частями из взрывчатого вещества иностранного производства, автомат Калашникова и пистолет Макарова", – добавили в ФСБ.
В мобильных телефонах фигурантов обнаружена переписка с украинским куратором, а также координаты тайника с оружием и средствами поражения.
Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к диверсии.
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РоссияНовостиТерактФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Нижегородская область
 
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