https://crimea.ria.ru/20250424/fsb-predotvratila-terakt-na-neftekhimicheskom-predpriyatii--1145923107.html

ФСБ предотвратила теракт на нефтехимическом предприятии

ФСБ предотвратила теракт на нефтехимическом предприятии - РИА Новости Крым, 24.04.2025

ФСБ предотвратила теракт на нефтехимическом предприятии

Теракт предотвращен на нефтехимическом предприятии Нижегородской области, его готовили два выходца из Средней Азии по указанию куратора с Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T10:02

2025-04-24T10:02

2025-04-24T10:08

россия

новости

теракт

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

нижегородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Теракт предотвращен на нефтехимическом предприятии Нижегородской области, его готовили два выходца из Средней Азии по указанию куратора с Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, они подготовили для атаки на нефтехимическое предприятие FPV-дроны, снабженные самодельными взрывными устройствами.В мобильных телефонах фигурантов обнаружена переписка с украинским куратором, а также координаты тайника с оружием и средствами поражения.Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к диверсии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из России выслали молдавского агента разведкиЖитель Волгограда собирался захватить мэрию по заданию КиеваЖителя Крыма будут судить за госизмену

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нижегородская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), нижегородская область