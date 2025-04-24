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Киев в огне после серии мощных взрывов

Киев в огне после серии мощных взрывов - РИА Новости Крым, 24.04.2025

Киев в огне после серии мощных взрывов

Взрывы прогремели в Киеве в ночь на четверг, в разных районах города возникли пожары. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем... РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T09:19

2025-04-24T09:19

2025-04-24T09:19

украина

новости

взрыв

пво

виталий кличко

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Киеве в ночь на четверг, в разных районах города возникли пожары. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.Удары по Киеву начались около часа ночи. Кличко сообщил о работе ПВО и прилетах в Голосеевском, Соломенском, Святошинском и Шевченковском районах. Позже он проинформировал о беспилотниках и в центре украинской столицы. Также украинские СМИ сообщили, что в ночь на четверг взрывы прогремели в Николаеве, Павлограде, Харькове, Житомирской и Винницкой областях. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия взрывов прогремела на УкраинеВоенные "Искандерами" ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах В Харькове пылают пожары после серии мощных взрывов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, взрыв, пво, виталий кличко, пожар