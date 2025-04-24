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Киев в огне после серии мощных взрывов - РИА Новости Крым, 24.04.2025
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Киев в огне после серии мощных взрывов
Киев в огне после серии мощных взрывов - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Киев в огне после серии мощных взрывов
Взрывы прогремели в Киеве в ночь на четверг, в разных районах города возникли пожары. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем... РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T09:19
2025-04-24T09:19
украина
новости
взрыв
пво
виталий кличко
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Киеве в ночь на четверг, в разных районах города возникли пожары. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.Удары по Киеву начались около часа ночи. Кличко сообщил о работе ПВО и прилетах в Голосеевском, Соломенском, Святошинском и Шевченковском районах. Позже он проинформировал о беспилотниках и в центре украинской столицы. Также украинские СМИ сообщили, что в ночь на четверг взрывы прогремели в Николаеве, Павлограде, Харькове, Житомирской и Винницкой областях. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия взрывов прогремела на УкраинеВоенные "Искандерами" ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах В Харькове пылают пожары после серии мощных взрывов
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украина, новости, взрыв, пво, виталий кличко, пожар
Киев в огне после серии мощных взрывов

В Киеве прогремели мощные взрывы и возникли пожары

09:19 24.04.2025
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Киеве в ночь на четверг, в разных районах города возникли пожары. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Удары по Киеву начались около часа ночи. Кличко сообщил о работе ПВО и прилетах в Голосеевском, Соломенском, Святошинском и Шевченковском районах. Позже он проинформировал о беспилотниках и в центре украинской столицы.
"В Голосеевском районе падение обломков БПЛА возле жилого дома. Также в этом районе горят гаражи. На другой локации – автомобили. В Шевченковском районе попадание обломков в нежилое здание. В Святошинском – предварительно возгорание нежилого здания, также горят авто. В Шевченковском районе в результате падения обломков произошло возгорание гаражей", - написал Кличко.
Также украинские СМИ сообщили, что в ночь на четверг взрывы прогремели в Николаеве, Павлограде, Харькове, Житомирской и Винницкой областях. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.
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УкраинаНовостиВзрывПВОВиталий КличкоПожар
 
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