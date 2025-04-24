Киев в огне после серии мощных взрывов
В Киеве прогремели мощные взрывы и возникли пожары
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Киеве в ночь на четверг, в разных районах города возникли пожары. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Удары по Киеву начались около часа ночи. Кличко сообщил о работе ПВО и прилетах в Голосеевском, Соломенском, Святошинском и Шевченковском районах. Позже он проинформировал о беспилотниках и в центре украинской столицы.
"В Голосеевском районе падение обломков БПЛА возле жилого дома. Также в этом районе горят гаражи. На другой локации – автомобили. В Шевченковском районе попадание обломков в нежилое здание. В Святошинском – предварительно возгорание нежилого здания, также горят авто. В Шевченковском районе в результате падения обломков произошло возгорание гаражей", - написал Кличко.
Также украинские СМИ сообщили, что в ночь на четверг взрывы прогремели в Николаеве, Павлограде, Харькове, Житомирской и Винницкой областях. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.
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