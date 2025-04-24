https://crimea.ria.ru/20250424/Kamni-i-lyudi-armyane-v-Krymu-1119504161.html

Камни и люди: армяне в Крыму

Камни и люди: армяне в Крыму - РИА Новости Крым, 24.04.2025

Камни и люди: армяне в Крыму

РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T09:26

2025-04-24T09:26

2025-04-24T09:26

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Ежегодно 24 апреля армяне по всему миру выходят на улицы городов и сел, чтобы пройти молчаливым маршем в память о жертвах геноцида своих соотечественников в Османской империи. Неоднократно этот народ бежал из насиженных мест от преследований. Бежал в том числе и в Крым.Впервые армяне появились на полуострове почти две тысячи лет назад. В 988 году в Херсонесе князь Владимир венчался с сестрой византийского императора Василия II Анной – армянкой по происхождению. Вместе с ней из Крыма в Киев перебралось значительное количество армян. Именно с полуострова армяне мигрировали сначала в земли восточных, а затем и западных славян.Но и в самом Крыму, особенно на юго-востоке, крымские армяне остались жить, построили красивейшие храмы, занимались садоводством и скотоводством, ремесленничеством, ювелирным делом, но в первую очередь – бойкой торговлей.В XV веке в стотысячной Кафе (современная Феодосия) две трети населения были армяне. Только в этом городе было от 30 до 45 армянских церквей и монастырей. Значительное число армян жили в Судаке, Карасубазаре (Белогорск), Бахчисарае, около крепости Чембало (Балаклава). Армянские колонии в Крыму были настолько велики, что генуэзцы называли юго-восточную часть Крыма "Морской Арменией" – Armenia maritima.В 1475 году после турецкого завоевания Крымского полуострова и падения последнего оплота Византии княжества Феодоро армянское население резко сократилось, но полностью не исчезло, хотя большинство бежали из Крыма. Перебрались они преимущественно в Каменец, Львов, а также в Молдавию.После присоединения Крыма к России в Тавриду постепенно стали прибывать армяне из Османской империи. Правительство признало их право жить здесь, от царских властей они получили ряд льгот. Началось возрождение армянского присутствия. В 1897 году в Крыму насчитывалось 9 тысяч армян, в 1914 году – около 15 тысяч. Такой рост объясняем миграцией в Крым из Западной Армении и других регионов Османской империи.Многочисленный и талантливый народ не мог не оставить после себя то, что сегодня является одной из составляющих крымской идентичности – прекрасную архитектуру, замечательных людей, традиции гостеприимства.АрмянскНебольшой город на севере Крыма был основан в начале XVIII века крымскими армянами и греками. Первоначальное его название – Эрмени-Базар, что на крымско-татарском значит "армянский рынок". Расположение городка, который вырос из нескольких постоялых дворов и торгового перевалочного пункта, было очень удобным для бизнеса – через эту местность из Крыма на Украину вел солевой Чумацкий шлях. Большинство жителей Армянска занимались торговлей, а также добычей и транспортировкой соли. Позже купцы Армянска переориентировались на сбыт овчин и шерсти, ведь в степях северного Крыма пасли много скота.ХрамыАрмянские храмы – древние и те что поновее – являются настоящим украшением крымских городов и сел. Некоторые из них – настоящие памятники истории и культуры.Около села Богатое под Судаком сохранились руины храма Спасителя. Это все, что осталось от армянского монастыря Сурб Ильи, который упоминался в путевых записках многих средневековых путешественников. До сих пор по замшелым каменным остаткам можно судить о былом величии и красоте этого места. В храме Спасителя сочетаются элементы национальной армянской архитектуры – каменные рельефы вместо росписей, богатая орнаментальная резьба по камню – и элементы, заимствованные у западноевропейской архитектуры.В селе Тополевка на вершине холма стоит хорошо сохранившаяся армянская церквушка во имя св. Параскевы 1702 года постройки. Храм был заброшен в конце XVIII века, после переселения крымских христиан в Приазовье. В начале ХХ века церковь отреставрировали при денежной помощи Топловского женского православного монастыря, на территории которого и находилась армянская святыня.Были и еще в Крыму несколько известных храмов Армянской апостольской церкви, не сохранившиеся до нашего времени. Монастырский армянский комплекс, считают ученые, был расположен и на плато горы Мангуп, где стоял средневековый византийский город-крепость. По сообщению "Гeогpaфичeско-cтaтиcтичecкого cлoваpя Рoccийcкой Импepии" за 1865 год, на берегу Двуякорной бухты около Феодосии находились останки древней армянской церкви с армянскими письменами возле алтаря. Это же источник гласит и о развалинах армянского храма на восточном склоне горы Кара-Даг.Самый значительный комплекс, символ духовности крымских армян – древний восстановленный монастырь Сурб Хач (Святой Крест) в лесах под городом Старый Крым. Ранее около него даже располагался небольшой город, настолько это место было популярным у паломников. Священной реликвией монастыря являлся хачкар (крест-камень), именуемый Сурб Хач. В XVIII веке переселенные из Крыма армяне увезли хачкар с собой и установили его в окрестностях основанного ими города Нахичевань (ныне часть Ростова-на-Дону), в монастыре Сурб Хач, построенном в память о крымском монастырея. Эта древняя реликвия хранится там и поныне. В монастырской тиши работали иконописцы, переписчики книг, художники-миниатюристы, составлялись исторические хроники. Престольный Сурб Хач служил резиденцией армянских епископов. Монастырь располагал большим хозяйством. Возрождение обители началось в 1992 году.Рядом в лесной чаще расположен монастырь Сурб Стефан, он практически не сохранился. Ученые считают его более древним, чем Сурб Хач. Он был разрушен в результате землетрясения, уцелели только элементы фундамента. Есть предположение, что здесь проходила дорога, соединявшая в средние века Старый Крым и Судак. В 1970-х годах экспедицией археологов монастырь был заново открыт. Предполагают, что разрушение Сурб Стефаноса от землетрясений и оползней послужило основанием для строительства Сурб Хача.В Феодосии стоит храм, вросший в землю – в честь святого Сергия – Сурб-Саркис. В 1888 году он значительно пострадал во время пожара, о чем говорит надпись на плите внутри церкви. Его восстановили на средства живописца Айвазовского, для которого эта церковь была родной: здесь художник был крещен в 1817 году, здесь венчался со своей женой, здесь же его отпевали в 1900 году. Для храма художник написал несколько икон. Согласно желанию мариниста, он был похоронен на территории храма. Ну а в 1944 году рядом в склепе погребли и его жену Анну Никитичну.Церковь Св. Рипсиме в Ялте – еще один известный памятник армянской культуры. Он был построен в 1905-1917 годах на средства нефтепромышленника Тер-Гукасяна в память о дочери Рипсиме, похороненной на вершине холма Дарсан над городом. Роспись купола церкви выполнена по эскизам основоположника армянской национальной исторической живописи Вардгеса Суренянца. Прототипом здания послужила церковь Святой Рипсиме в армянском Эчмиадзине. Удивительный по красоте храм так и не был закончен. После революции главный заказчик эмигрировал. Финансирование прекратилось, а Суренянц тяжело заболел. Художник успел окончить только роспись купола, он умер в 1921 году и был похоронен у стен ялтинской церкви. Во время Великой Отечественной войны храм серьезно пострадал, стены были полуразрушены, купол провалился. В таком состоянии он простоял еще около 20 лет, пока в 1960-е годы церковь не была частично приведена в порядок. В 2007-м художник Ашот Нерсесян завершил роспись храма по чудом сохранившимся эскизам Суренянца.Армянская церковь Сурб Никогайос в Евпатории, одном из самых древних городов Крыма, существует с XVII века. Не случаен выбор имени для храма. Евпатория – приморский город, а святой Николай у всех христиан является покровителем мореплавателей. Но как изначально выглядел древний храм, не знает никто: у церкви, расположенной в армянском предместье города, была непростая судьба. После Османского нашествия армяне были практически изгнаны с полуострова. Есть предположение ученых, что древний храм стал основой современного текие дервишей. Армянам пришлось возводить новую церковь – на другом месте. Из-за нехватки средств ее строительство было завершено только в 30-40-х годах XIX века. Во время Крымской войны в храме стал на постой французский гарнизон. Солдаты оставили после себя многочисленные граффити. В 2019 году здание церкви, церковной школы и дом настоятеля были переданы армянской церкви в безвозмездное пользование сроком на 100 лет.Влияние армянской архитектуры прослеживается в крымском зодчестве. Следы наследия армянской культуры носят церковь Покрова пресвятой Богородицы в Нижней Ореанде, звонница Ливадийской Крестовоздвиженской церкви, храм святой Нины в Хараксе и церковь около Никитского ботанического сада. Все они были построены в конце XIX– начале XX веков.ЛюдиБезусловно, самый известный крымский армянин – мастер живописания моря Иван Айвазовский. Его имя и фамилия по традициям Российской империи были русифицированы – так Ованес Айвазян стал Иваном Айвазовским. Мало кто знает, что у Ованеса был брат – Габриэл. Оба они родились в Крыму.Получив образование в Санкт-Петербурге, побывав в странах Европы, Иван Айвазовский в 1845 году возвращается в Феодосию. Он не только живописец с мировым именем, но и гений места: активно занимается делами города, его благоустройством. Открывает школу искусств и в собственном доме – картинную галерею, завещая ее городу после смерти. На свои средства строит новое здание для Феодосийского музея древностей. По его идее в город приходит железная дорога, расширяется торговый порт, появляется общественная библиотека. В 1887 году благодаря хлопотам Айвазяна в маловодной Феодосии были начаты работы по прокладке городского водопровода. В парке у набережной по проекту художника был сооружен фонтан, воду из которого местные жители получали бесплатно.Иван Айвазовский и его брат Габриэл, архиепископ, духовный предводитель Нахичевано-Бессарабской армянской епархии, ученый историк и лингвист, полиглот, еще в 1857 году задумали открыть в Феодосии армянское училище и активно работали над воплощением этой идеи, но разрешения от Министерства просвещения России так и не получили.Знаменитый популяризатор и собиратель армянской народной музыки Христофор Кара-Мурза родился в 1854 г. в Карасубазаре (Белогорск). Обучившись музыкальной грамоте, в родном городе он организовывал четырехголосные хоры, давал концерты. Кара-Мурза не только собирал армянские духовные и народные песни и перелагал их на ноты, но и организовывал их исполнение. В 1892 г. музыкант переехал в Закавказье, где обходил армянские села, города, создавал хоры, давал концерты, собирал песни. За семнадцать лет Кара-Мурза успел в четырех городах организовать 90 хоров, каждый из которых объединял от 40 до 150 членов, дать с ними 248 концертов, написать и обработать 320 песен.Дед Александра Спендиарова был родом из Армянска, сам Спендиаров родился в Каховке. Но в возрасте шести лет семья снова переезжает в Крым и селится в Симферополе. В детстве у маленького Александра обнаружились как художественные, так и музыкальные таланты. Но, повзрослев, Спендиаров выбирает путь композитора, учится у Римского-Корсакова. После обучения и первых музыкальных успехов в столице, крымский армянин возвращается на полуостров и селится в Ялте, а затем и в Судаке. Дом Спендиаряна в Ялте был своеобразным культурным центром, в нем гостили композиторы, писатели, художники. Здесь читал вслух Горький, пел Шаляпин. В начале 20-х годов Спендиаров открыл в Крыму музыкальную школу, руководил самодеятельными хорами и оркестрами, сделал музыкальную обработку многих русских, украинских и татарских песен. Крымские татары считают крымского армянина Спендиарова и своим композитором! В 1924 году он переезжает в Армению. Его именем назван Государственный академический театр оперы и балета в Ереване.Вардгес Суренянц родился не в Крыму, но жизнь его неразрывно связана с полуостровом. Когда будущему художнику было семь лет, его отец получил назначение в Симферополь. Суренянц – создатель исторического жанра армянской живописи. В национальной картинной галерее Армении хранится солидная коллекция его работ, полных сострадания к родному народу и беспокойства за его будущее. Среди лучших - иллюстрации к "Бахчисарайскому фонтану" Пушкина. Художника необыкновенно увлекала книжная миниатюра армян, ее достижения и приемы он использовал в своем творчестве. В 1909–1917 годах в Ялте строится поражающая своей величественной красотой церковь святой Рипсиме, признанная архитектурным сокровищем Южного берега полуострова. Храм стал последним и самым главным делом жизни Суренянца, похороненного у стен своего детища.Армяне наряду с солдатами Советского Cоюза других национальностей проливали свою кровь, защищая полуостров от немецко-фашистских захватчиков. 86-ая стрелковая дивизия была одной из шести армянских дивизий в составе Красной Армии. Армянские бойцы освобождали Керчь, Старый Крым, Карасу-базар. В боях за Севастополь армянские воины участвовали в штурме высоты Горной. За мужество и героизм два полка дивизии удостоились почетных наименований – "Севастопольские". За освобождение Керчи и Севастополя дивизия была награждена орденами "Красная звезда" и "Красное знамя". До конца 1944 года более 14,5 тысяч ее участников были награждены орденами и медалями. Во время Великой Отечественной войны в боях за Севастополь 12 воинов-армян были удостоены звания Героя Советского Союза.На братском кладбище у подножия высоты Горной в районе Балаклавы в 1944 году было захоронено 250 бойцов армянской дивизии. На этом месте установили обелиск. Через 15 лет на средства Армянской ССР памятник обновили, из Армении привезли памбакский гранит и облицевали им стелу, разместили на ней медный барельеф Родины-матери. Более 1,5 тысячи бойцов 89-й и 390-й армянских стрелковых дивизий покоятся на мемориальном кладбище в селе Глазовка на Керченском полуострове.В Крыму помнят и любят Азата Артемовича Григоряна и Ашота Апетовича Аматуни. К сожалению, их уже нет с нами.Когда началась война, Азату Григоряну не было еще и 16 лет. На фронт он попал в 1943 году после минометно-пулеметного училища. Прошел с боями Ростовскую область и Украину. Был ранен. После лечения перешел сапером в 12-ю штурмовую инженерно-саперную бригаду. В ноябре 1943 года участвовал в строительстве моста через Сиваш. Освобождал Крым, в боях за полуостров был ранен второй раз. После выхода из госпиталя снова вернулся в армию и с боями дошел до Австрийских Альп. За героизм и мужество, проявленных в боях с фашистскими захватчиками, награжден пятью орденами и 29 медалями. Азат Артемович с 1995 года работал заместителем председателя Крымского армянского общества.9 октября 2018 года на 95-м году жизни в Крыму скончался участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, генерал-майор, депутат Верховной Рады Крыма пятого созыва Ашот Апетович Аматуни. Он родился в 1923 году в Ленинакане (ныне Гюмри). После окончания школы поступил в педагогический институт, окончить который помешала Великая Отечественная война. В составе передового отряда бригады участвовал в освобождении Польши. Был дважды ранен. День Победы встретил в Берлине. После войны Ашот Апетович остался в армии, занимая различные командные должности. В 1981 году был назначен заместителем военного комиссара Армянской ССР. Большое значение Ашот Аматуни придавал общественной деятельности, активно участвовал в ветеранском движении, патриотическом воспитании молодежи.

армянск

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2025

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

культура, новости, общество, день памяти жертв геноцида армянского народа в османской империи, армянск, история, крым в истории: секреты, факты, фото