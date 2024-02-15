https://crimea.ria.ru/20240215/obratnyy-pereezd-v-galereyu-ayvazovskogo-v-feodosii-vozvraschayut-kartiny-1134970400.html

Обратный переезд: в галерею Айвазовского в Феодосии возвращают картины

Обратный переезд: в галерею Айвазовского в Феодосии возвращают картины - РИА Новости Крым, 15.02.2024

Обратный переезд: в галерею Айвазовского в Феодосии возвращают картины

В Феодосии стартовали работы по возвращению экспозиции в отреставрированные выставочные залы картинной галереи имени Айвазовского. Процесс перемещения коллекции РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T14:45

2024-02-15T14:45

2024-02-15T15:37

галерея айвазовского в феодосии

феодосия

крым

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иван айвазовский

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татьяна гайдук

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. В Феодосии стартовали работы по возвращению экспозиции в отреставрированные выставочные залы картинной галереи имени Айвазовского. Процесс перемещения коллекции в четверг показали журналистам.К этому времени коллекция частично перемещена из соседнего особняка - дома сестры Айвазовского, где хранилась на протяжении всей реставрации. Работы мариниста и других художников из коллекции галереи размесят на новых подвесных системах, которые появились в музейном учреждении после реставрации. Сейчас специалисты защищают крафтовой бумагой задники всех полотен.В ходе реставрации специалисты построили новое фондохранилище и хозпостройки, заменили внутренние и наружные инженерные сети, установили систему автоматического пожаротушения, сигнализации и контроля доступа. Также в историческом особняке устроили дренажную систему и гидроизоляцию фундамента, заменили кровлю и устроили новый стеклянный фонарь над главным выставочным залом, который не работал с 2007 года из-за аварийного состояния. Кроме того, отреставрированы фасады и их декоративные элементы, воссозданы все столярные изделия. Территорию благоустроили, а здание галереи архитектурно подсветили.Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского удивит гостей не только обновленными залами и по-новому выстроенной экспозицией, но и необычными экскурсиями и даже угощениями по старинным рецептам семьи Айвазовских, сообщала ранее РИА Новости Крым директор музейного учреждения Татьяна Гайдук. Работы в главном корпусе галереи проведены по федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 года, заказчик- феодосийское управление капитального строительства. Подрядчик - ООО "НСТ". Стоимость работ по контракту - более 589,9 млн рублей.Ремонт начали в феврале 2021 года, тогда же конечным сроком их завершения был обозначен конец 2022 года. Позже сообщалось, что подрядчик планирует сдать объект в августе 2023-го. Однако работы затянулись из-за плывуна, который обнаружился на этапе устройства канализационной насосной станции.Читайте также на РИА Новости Крым:Тайны мариниста и вкусные сюрпризы: что увидят гости галереи АйвазовскогоДому Айвазовского вернули статуи богов, как при жизни художникаХудожник в Керчи: картины с Крымским мостом самые популярные у туристов

https://crimea.ria.ru/20240202/tayny-marinista-i-vkusnye-syurprizy-chto-uvidyat-gosti-galerei-ayvazovskogo-1134656134.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

галерея айвазовского в феодосии, феодосия, крым, новости крыма, культура, иван айвазовский, общество, татьяна гайдук, реализация фцп в крыму и севастополе