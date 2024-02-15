Обратный переезд: в галерею Айвазовского в Феодосии возвращают картины

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. В Феодосии стартовали работы по возвращению экспозиции в отреставрированные выставочные залы картинной галереи имени Айвазовского. Процесс перемещения коллекции в четверг показали журналистам.К этому времени коллекция частично перемещена из соседнего особняка - дома сестры Айвазовского, где хранилась на протяжении всей реставрации. Работы мариниста и других художников из коллекции галереи размесят на новых подвесных системах, которые появились в музейном учреждении после реставрации. Сейчас специалисты защищают крафтовой бумагой задники всех полотен.В ходе реставрации специалисты построили новое фондохранилище и хозпостройки, заменили внутренние и наружные инженерные сети, установили систему автоматического пожаротушения, сигнализации и контроля доступа. Также в историческом особняке устроили дренажную систему и гидроизоляцию фундамента, заменили кровлю и устроили новый стеклянный фонарь над главным выставочным залом, который не работал с 2007 года из-за аварийного состояния. Кроме того, отреставрированы фасады и их декоративные элементы, воссозданы все столярные изделия. Территорию благоустроили, а здание галереи архитектурно подсветили.Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского удивит гостей не только обновленными залами и по-новому выстроенной экспозицией, но и необычными экскурсиями и даже угощениями по старинным рецептам семьи Айвазовских, сообщала ранее РИА Новости Крым директор музейного учреждения Татьяна Гайдук. Работы в главном корпусе галереи проведены по федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 года, заказчик- феодосийское управление капитального строительства. Подрядчик - ООО "НСТ". Стоимость работ по контракту - более 589,9 млн рублей.Ремонт начали в феврале 2021 года, тогда же конечным сроком их завершения был обозначен конец 2022 года. Позже сообщалось, что подрядчик планирует сдать объект в августе 2023-го. Однако работы затянулись из-за плывуна, который обнаружился на этапе устройства канализационной насосной станции.Читайте также на РИА Новости Крым:Тайны мариниста и вкусные сюрпризы: что увидят гости галереи АйвазовскогоДому Айвазовского вернули статуи богов, как при жизни художникаХудожник в Керчи: картины с Крымским мостом самые популярные у туристов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. В Феодосии стартовали работы по возвращению экспозиции в отреставрированные выставочные залы картинной галереи имени Айвазовского. Процесс перемещения коллекции в четверг показали журналистам.
К этому времени коллекция частично перемещена из соседнего особняка - дома сестры Айвазовского, где хранилась на протяжении всей реставрации. Работы мариниста и других художников из коллекции галереи размесят на новых подвесных системах, которые появились в музейном учреждении после реставрации. Сейчас специалисты защищают крафтовой бумагой задники всех полотен.
"Сейчас ведется комплекс подготовительных работ к открытию галереи. В залах выставлен температурно-влажностный режим. Установлены и подключены охранная, пожарная системы, система связи, что позволило приступить к работам по переводу картин мариниста в новое фондохранилище и в выставочные залы галереи. Всего в коллекции насчитывается более 400 картин, принадлежащих кисти Айвазовского", - рассказали журналистам в администрации Феодосии.
В ходе реставрации специалисты построили новое фондохранилище и хозпостройки, заменили внутренние и наружные инженерные сети, установили систему автоматического пожаротушения, сигнализации и контроля доступа. Также в историческом особняке устроили дренажную систему и гидроизоляцию фундамента, заменили кровлю и устроили новый стеклянный фонарь над главным выставочным залом, который не работал с 2007 года из-за аварийного состояния. Кроме того, отреставрированы фасады и их декоративные элементы, воссозданы все столярные изделия. Территорию благоустроили, а здание галереи архитектурно подсветили.
"Открытие запланировано в дни празднования 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией. За последние 17 лет впервые будет открыт главный выставочный зал галереи. Кроме того, в новом сезоне коллектив галереи представит три новые экскурсии", - уточнили в феодосийской мэрии.
Работы в главном корпусе галереи проведены по федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 года, заказчик- феодосийское управление капитального строительства. Подрядчик - ООО "НСТ". Стоимость работ по контракту - более 589,9 млн рублей.
Ремонт начали в феврале 2021 года, тогда же конечным сроком их завершения был обозначен конец 2022 года. Позже сообщалось, что подрядчик планирует сдать объект в августе 2023-го. Однако работы затянулись из-за плывуна, который обнаружился на этапе устройства канализационной насосной станции.
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