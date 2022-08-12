https://crimea.ria.ru/20220812/domu-ayvazovskogo-vernuli-statui-bogov-kak-pri-zhizni-khudozhnika-1124151555.html

Дому Айвазовского вернули статуи богов, как при жизни художника

Дому Айвазовского вернули статуи богов, как при жизни художника - РИА Новости Крым, 12.08.2022

Дому Айвазовского вернули статуи богов, как при жизни художника

Статуи древнегреческих богов появились на южном фасаде здания феодосийской картинной галереи им. И.К. Айвазовского, как это было при жизни мариниста. Как... РИА Новости Крым, 12.08.2022

2022-08-12T20:55

2022-08-12T20:55

2022-08-12T20:55

культура

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Статуи древнегреческих богов появились на южном фасаде здания феодосийской картинной галереи им. И.К. Айвазовского, как это было при жизни мариниста. Как рассказала РИА Новости Крым директор музейного учреждения Татьяна Гайдук, оригинальные изваяния были утрачены более ста лет назад в результате штормов и ураганов.По ее словам, статуи не являются точной копией оригинальных изваяний, поскольку их детальных изображений не сохранилось. Однако известно, что скульптуры были выполнены по модному тогда типовому проекту:"Тогда это был ходовой товар для украшения архитектуры зданий, и Айвазовский заказывал типовые фигуры. Почему именно эти боги - на эту тему тоже никаких специальных сведений нет", - пояснила директор учреждения.Кроме того, по ее словам, реставраторы продолжают работать над созданием двух грифонов, которые тоже вскоре украсят главный фасад:"Те грифоны, которые стоят у нас на фасаде сейчас, сделаны в 2000-х годах. Это не точные копии тех, которые были при жизни мариниста. Один оригинальный грифон у нас сохранился, его отреставрировали, он находится в фондах галереи. Сейчас по нему отливают две современные точные копии. И уже отреставрированы скульптуры львов, которые охраняли вход на сцену в главном выставочном зале. Т.е. вся керамика у нас отреставрирована", - резюмировала Гайдук.Ранее сообщалось, что реставрация Феодосийской картинной галереи И.К. Айвазовского, которая началась зимой 2021 года, выходит на финишную прямую, рабочие выполнили более 90% общего запланированного объема и рассчитывают сдать объект в конце августа, без отставания от производственного графика.Работы в главном корпусе галереи ведутся по федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 года, заказчиком выступает феодосийское управление капитального строительства. Подрядчик - ООО "НСТ". Стоимость работ по контракту - более 589,9 млн рублей. Ремонт начали в феврале 2021 года, тогда же конечным сроком их завершения был обозначен конец 2022 года. Позже сообщалось, что подрядчик идет с опережением срока и планирует сдать объект уже в августе.

https://crimea.ria.ru/20201225/Restavratsiya-galerei-Ayvazovskogo-podrobnosti-o-moskovskom-podryadchike-1119093007.html

https://crimea.ria.ru/20220705/finishnaya-pryamaya-restavratsiya-galerei-ayvazovskogo-vypolnena-na-90-1123753784.html

феодосия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, феодосия