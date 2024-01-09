https://crimea.ria.ru/20240109/khudozhnik-v-kerchi-kartiny-s-krymskim-mostom-samye-populyarnye-u-turistov-1133732784.html

Художник в Керчи: картины с Крымским мостом самые популярные у туристов

Художник в Керчи: картины с Крымским мостом самые популярные у туристов - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Художник в Керчи: картины с Крымским мостом самые популярные у туристов

Художника Михаила Шуринова знают многие жители и гости Керчи. Его картины, которые хранят историю улиц и достопримечательностей города, можно увидеть с мая по... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T07:35

2024-01-09T07:35

2024-01-09T09:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 09 янв – РИА Новости Крым. Художника Михаила Шуринова знают многие жители и гости Керчи. Его картины, которые хранят историю улиц и достопримечательностей города, можно увидеть с мая по октябрь на улице Ленина. В несезон он пишет новые работы. В его мастерской мы с ним и встретились накануне Нового года, чтобы узнать, в чем уникальность его картин и какие из них больше всего привлекают туристов и керчан.Керчь – это мечтаМихаил Шуринов родился на Украине в городе Сумы. Родители развелись, когда мальчику было около десяти лет. Отец уехал жить в Керчь. И юный Миша стал частым гостем этого древнего города."Керчь я знаю с малого возраста. Это город с интересной историей. Конечно, мы лазили в каменоломнях. Жили у Комсомольского парка. Тогда это была сплошная зеленая, заросшая полоса. Мы находили снаряды, оружие, порох, оставшиеся со времен Великой Отечественной войны", - вспоминает Михаил.Со школьных лет он увлекся рисованием и фотографией. Этот интерес помог ему в будущем сохранять историю любимого города и оживить ее в картинах.Супруги часто гуляли по городу и делали снимки его улиц, достопримечательностей. Особенно их привлекала старая архитектура."Архитектура для меня самое важное. В Сумах она немножко другая. А здесь рельеф местности, море. Мы с Анной просто ходили и все это снимали. И правильно сделали, потому что большей части зданий сейчас нет. Остался архив, но я его никому не показываю", - скромничает художник.Благодаря этим снимкам Михаилу удается воссоздать в картинах интересные места города такими, какими они были несколько десятилетий назад. Художник рассказывает, что некоторые гости Керчи приезжают и просят написать картину дорогого им уголка, где они жили или бывали несколько лет назад, но сейчас его уже нет, или он выглядит совсем иначе.Выбор туриста – бренды КерчиМихаил Шуринов показывает свои картины: "Вот улица Горбульского. Она сейчас совсем не такая. Дом осыпался, его заштукатурили. Цвет другой, и стоят железные ворота. Здесь старая Театральная: вырубили всю софору, а была тенистая аллея, фасад дома перекрасили. Все по-другому. У меня получаются исторические картины", - проводит художник мини-экскурсию по Керчи.Серию работ Михаил посвятил старой Большой Митридатской лестнице. Идея возникла, когда ее начали перестраивать. На его картинах другие ступени, другие грифоны – не такие, какими мы их видим сейчас.Недавно Шуринов увлекся новой темой – пишет городской пейзаж в полнолуние. Говорит, что поначалу немного боялся браться за это: прописать архитектуру в лунном свете непросто."Я выбрал технику детальной прописки, классического реализма с подробной детализацией. Работаю маслом. Сам процесс написания картины – это некая медитация. Когда ты садишься за нее, забываешь обо всем", - делится художник.В день он пишет в среднем по одной картине. Говорит, что к сезону надо подготовить не меньше ста. Несколько лет назад у туристов были очень популярны портреты: за сезон писал более трехсот. Но постепенно у путешественников интерес к ним пропал.Крымский мост он начал писать еще с момента его строительства. Специально ходил к крепости Керчь, к мысу Ак-Бурун, откуда это грандиозное архитектурное сооружение очень хорошо видно."Я приходил туда регулярно и вел съемку. Видел все этапы его строительства, начиная от вбивания свай. У меня хранится серия фотографий. На моих картинах мост с 2016 года", - делится Михаил.Сам же художник больше всего любит свою работу "У родного дома", на которой изображен татарин с козой. Первоначально была сделана фотография, которая выиграла на одном из фотоконкурсов, посвященном древним городам России."Картина должна вызывать какие-то чувства. Лучше, если это радость или ностальгические воспоминания. И тебе становится приятно от этих мыслей, хочется вернуться обратно в это место. Через свои работы я популяризирую Крым, Керчь", - объяснил свою миссию художника Михаил.Читайте также на РИА Новости Крым:Музы, вдохновленные Крымской войнойХудожник из Севастополя напишет "госпитальные картины" о героях СВО"Айвазовский с баллончиком": как художник хочет превратить Крым в галерею

https://crimea.ria.ru/20231219/angely-letyat-na-front-khudozhniki-risuyut-otkrytki-boytsam-k-rozhdestvu-1133660256.html

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2024

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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