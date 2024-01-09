Художник в Керчи: картины с Крымским мостом самые популярные у туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 09 янв – РИА Новости Крым. Художника Михаила Шуринова знают многие жители и гости Керчи. Его картины, которые хранят историю улиц и достопримечательностей города, можно увидеть с мая по октябрь на улице Ленина. В несезон он пишет новые работы. В его мастерской мы с ним и встретились накануне Нового года, чтобы узнать, в чем уникальность его картин и какие из них больше всего привлекают туристов и керчан.Керчь – это мечтаМихаил Шуринов родился на Украине в городе Сумы. Родители развелись, когда мальчику было около десяти лет. Отец уехал жить в Керчь. И юный Миша стал частым гостем этого древнего города."Керчь я знаю с малого возраста. Это город с интересной историей. Конечно, мы лазили в каменоломнях. Жили у Комсомольского парка. Тогда это была сплошная зеленая, заросшая полоса. Мы находили снаряды, оружие, порох, оставшиеся со времен Великой Отечественной войны", - вспоминает Михаил.Со школьных лет он увлекся рисованием и фотографией. Этот интерес помог ему в будущем сохранять историю любимого города и оживить ее в картинах.Супруги часто гуляли по городу и делали снимки его улиц, достопримечательностей. Особенно их привлекала старая архитектура."Архитектура для меня самое важное. В Сумах она немножко другая. А здесь рельеф местности, море. Мы с Анной просто ходили и все это снимали. И правильно сделали, потому что большей части зданий сейчас нет. Остался архив, но я его никому не показываю", - скромничает художник.Благодаря этим снимкам Михаилу удается воссоздать в картинах интересные места города такими, какими они были несколько десятилетий назад. Художник рассказывает, что некоторые гости Керчи приезжают и просят написать картину дорогого им уголка, где они жили или бывали несколько лет назад, но сейчас его уже нет, или он выглядит совсем иначе.Выбор туриста – бренды КерчиМихаил Шуринов показывает свои картины: "Вот улица Горбульского. Она сейчас совсем не такая. Дом осыпался, его заштукатурили. Цвет другой, и стоят железные ворота. Здесь старая Театральная: вырубили всю софору, а была тенистая аллея, фасад дома перекрасили. Все по-другому. У меня получаются исторические картины", - проводит художник мини-экскурсию по Керчи.Серию работ Михаил посвятил старой Большой Митридатской лестнице. Идея возникла, когда ее начали перестраивать. На его картинах другие ступени, другие грифоны – не такие, какими мы их видим сейчас.Недавно Шуринов увлекся новой темой – пишет городской пейзаж в полнолуние. Говорит, что поначалу немного боялся браться за это: прописать архитектуру в лунном свете непросто."Я выбрал технику детальной прописки, классического реализма с подробной детализацией. Работаю маслом. Сам процесс написания картины – это некая медитация. Когда ты садишься за нее, забываешь обо всем", - делится художник.В день он пишет в среднем по одной картине. Говорит, что к сезону надо подготовить не меньше ста. Несколько лет назад у туристов были очень популярны портреты: за сезон писал более трехсот. Но постепенно у путешественников интерес к ним пропал.Крымский мост он начал писать еще с момента его строительства. Специально ходил к крепости Керчь, к мысу Ак-Бурун, откуда это грандиозное архитектурное сооружение очень хорошо видно."Я приходил туда регулярно и вел съемку. Видел все этапы его строительства, начиная от вбивания свай. У меня хранится серия фотографий. На моих картинах мост с 2016 года", - делится Михаил.Сам же художник больше всего любит свою работу "У родного дома", на которой изображен татарин с козой. Первоначально была сделана фотография, которая выиграла на одном из фотоконкурсов, посвященном древним городам России."Картина должна вызывать какие-то чувства. Лучше, если это радость или ностальгические воспоминания. И тебе становится приятно от этих мыслей, хочется вернуться обратно в это место. Через свои работы я популяризирую Крым, Керчь", - объяснил свою миссию художника Михаил.Читайте также на РИА Новости Крым:Музы, вдохновленные Крымской войнойХудожник из Севастополя напишет "госпитальные картины" о героях СВО"Айвазовский с баллончиком": как художник хочет превратить Крым в галерею
СИМФЕРОПОЛЬ, 09 янв – РИА Новости Крым. Художника Михаила Шуринова знают многие жители и гости Керчи. Его картины, которые хранят историю улиц и достопримечательностей города, можно увидеть с мая по октябрь на улице Ленина. В несезон он пишет новые работы. В его мастерской мы с ним и встретились накануне Нового года, чтобы узнать, в чем уникальность его картин и какие из них больше всего привлекают туристов и керчан.
Керчь – это мечта
Михаил Шуринов родился на Украине в городе Сумы. Родители развелись, когда мальчику было около десяти лет. Отец уехал жить в Керчь. И юный Миша стал частым гостем этого древнего города.
"Керчь я знаю с малого возраста. Это город с интересной историей. Конечно, мы лазили в каменоломнях. Жили у Комсомольского парка. Тогда это была сплошная зеленая, заросшая полоса. Мы находили снаряды, оружие, порох, оставшиеся со времен Великой Отечественной войны", - вспоминает Михаил.
Со школьных лет он увлекся рисованием и фотографией. Этот интерес помог ему в будущем сохранять историю любимого города и оживить ее в картинах.
"У меня была мечта – Крым. Я горел этим. Когда мама умерла, меня уже ничего не держало в Сумах. В 2000 году окончательно переехал в Керчь. Здесь на вернисаже познакомился с будущей женой художницей Анной Костиной", - поделился Михаил.
Супруги часто гуляли по городу и делали снимки его улиц, достопримечательностей. Особенно их привлекала старая архитектура.
"Архитектура для меня самое важное. В Сумах она немножко другая. А здесь рельеф местности, море. Мы с Анной просто ходили и все это снимали. И правильно сделали, потому что большей части зданий сейчас нет. Остался архив, но я его никому не показываю", - скромничает художник.
Благодаря этим снимкам Михаилу удается воссоздать в картинах интересные места города такими, какими они были несколько десятилетий назад. Художник рассказывает, что некоторые гости Керчи приезжают и просят написать картину дорогого им уголка, где они жили или бывали несколько лет назад, но сейчас его уже нет, или он выглядит совсем иначе.
Михаил Шуринов показывает свои картины: "Вот улица Горбульского. Она сейчас совсем не такая. Дом осыпался, его заштукатурили. Цвет другой, и стоят железные ворота. Здесь старая Театральная: вырубили всю софору, а была тенистая аллея, фасад дома перекрасили. Все по-другому. У меня получаются исторические картины", - проводит художник мини-экскурсию по Керчи.
Серию работ Михаил посвятил старой Большой Митридатской лестнице. Идея возникла, когда ее начали перестраивать. На его картинах другие ступени, другие грифоны – не такие, какими мы их видим сейчас.
Недавно Шуринов увлекся новой темой – пишет городской пейзаж в полнолуние. Говорит, что поначалу немного боялся браться за это: прописать архитектуру в лунном свете непросто.
"Я выбрал технику детальной прописки, классического реализма с подробной детализацией. Работаю маслом. Сам процесс написания картины – это некая медитация. Когда ты садишься за нее, забываешь обо всем", - делится художник.
В день он пишет в среднем по одной картине. Говорит, что к сезону надо подготовить не меньше ста. Несколько лет назад у туристов были очень популярны портреты: за сезон писал более трехсот. Но постепенно у путешественников интерес к ним пропал.
"Туристы сейчас выбирают наши керченские бренды: храм Иоанна Предтечи, Митридатская лестница, иногда Царский курган. В этом году больше всего интересовались пейзажами, видами с Митридата, архитектурой, двориками, крепостью Еникале. Крымский мост популярен до сих пор и, вероятно, будет популярен всегда", - рассказывает художник.
Крымский мост он начал писать еще с момента его строительства. Специально ходил к крепости Керчь, к мысу Ак-Бурун, откуда это грандиозное архитектурное сооружение очень хорошо видно.
"Я приходил туда регулярно и вел съемку. Видел все этапы его строительства, начиная от вбивания свай. У меня хранится серия фотографий. На моих картинах мост с 2016 года", - делится Михаил.
Сам же художник больше всего любит свою работу "У родного дома", на которой изображен татарин с козой. Первоначально была сделана фотография, которая выиграла на одном из фотоконкурсов, посвященном древним городам России.
"Картина должна вызывать какие-то чувства. Лучше, если это радость или ностальгические воспоминания. И тебе становится приятно от этих мыслей, хочется вернуться обратно в это место. Через свои работы я популяризирую Крым, Керчь", - объяснил свою миссию художника Михаил.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601