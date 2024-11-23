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Возвращенных в Россию жителей Курской области обеспечат жильем
Возвращенных в Россию жителей Курской области обеспечат жильем - РИА Новости Крым, 23.11.2024
Возвращенных в Россию жителей Курской области обеспечат жильем
Возвращенных в Россию жителей Курской области обеспечат жильем и помогут с трудоустройством, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 23.11.2024
2024-11-23T15:34
2024-11-23T15:34
2024-11-23T15:34
алексей смирнов
курская область
обстрелы курской области
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Возвращенных в Россию жителей Курской области обеспечат жильем и помогут с трудоустройством, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.В субботу вместе с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой губернатор встретил жителей области, которые были вывезены на территорию Украины после вторжения ВСУ в Курскую область.Отыскать и вернуть домой вывезенных курян помог Красный Крест, отметил губернатор."Благодаря этой организации людей удалось переправить в Россию через территорию Белоруссии. Нашим землякам создали условия для отдыха, обеспечили питанием, медицинской и психологической помощью", - уточнил Смирнов.Накануне уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о возвращении с Украины 46-ти жителей Курской области, вывезенных в августе украинскими вооруженными формированиями после вторжения в регион. Среди возвращенных в Россию граждан – 12 детей, в том числе один новорожденный, один – до трех лет, а также инвалид-колясочник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские десантники сорвали попытку ВСУ прорваться в Курскую областьРФ ведет переговоры с Украиной о возвращении 13 жителей Курской областиВ приграничье Курской области началась обязательная эвакуация населения
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алексей смирнов, курская область, обстрелы курской области, новости, россия
Возвращенных в Россию жителей Курской области обеспечат жильем
Возвращенных в Россию жителей Курской области обеспечат жильем и работой
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Возвращенных в Россию жителей Курской области обеспечат жильем и помогут с трудоустройством, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
В субботу вместе с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой губернатор встретил жителей области, которые были вывезены на территорию Украины после вторжения ВСУ в Курскую область.
"Мы готовы предоставить всю необходимую помощь и поддержку вернувшимся на родину. Всех обеспечат жильем, помогут с трудоустройством и решением других вопросов, чтобы люди вновь почувствовали себя в безопасности", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.
Отыскать и вернуть домой вывезенных курян помог Красный Крест, отметил губернатор.
"Благодаря этой организации людей удалось переправить в Россию через территорию Белоруссии. Нашим землякам создали условия для отдыха, обеспечили питанием, медицинской и психологической помощью", - уточнил Смирнов.
Накануне уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о возвращении с Украины 46-ти жителей Курской области
, вывезенных в августе украинскими вооруженными формированиями после вторжения в регион. Среди возвращенных в Россию граждан – 12 детей, в том числе один новорожденный, один – до трех лет, а также инвалид-колясочник.
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