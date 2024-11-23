https://crimea.ria.ru/20241123/vozvraschennykh-v-rossiyu-zhiteley-kurskoy-oblasti-obespechat-zhilem-1142081897.html

Возвращенных в Россию жителей Курской области обеспечат жильем

Возвращенных в Россию жителей Курской области обеспечат жильем - РИА Новости Крым, 23.11.2024

Возвращенных в Россию жителей Курской области обеспечат жильем

Возвращенных в Россию жителей Курской области обеспечат жильем и помогут с трудоустройством, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 23.11.2024

2024-11-23T15:34

2024-11-23T15:34

2024-11-23T15:34

алексей смирнов

курская область

обстрелы курской области

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Возвращенных в Россию жителей Курской области обеспечат жильем и помогут с трудоустройством, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.В субботу вместе с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой губернатор встретил жителей области, которые были вывезены на территорию Украины после вторжения ВСУ в Курскую область.Отыскать и вернуть домой вывезенных курян помог Красный Крест, отметил губернатор."Благодаря этой организации людей удалось переправить в Россию через территорию Белоруссии. Нашим землякам создали условия для отдыха, обеспечили питанием, медицинской и психологической помощью", - уточнил Смирнов.Накануне уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о возвращении с Украины 46-ти жителей Курской области, вывезенных в августе украинскими вооруженными формированиями после вторжения в регион. Среди возвращенных в Россию граждан – 12 детей, в том числе один новорожденный, один – до трех лет, а также инвалид-колясочник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские десантники сорвали попытку ВСУ прорваться в Курскую областьРФ ведет переговоры с Украиной о возвращении 13 жителей Курской областиВ приграничье Курской области началась обязательная эвакуация населения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей смирнов, курская область, обстрелы курской области, новости, россия