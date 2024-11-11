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РФ ведет переговоры с Украиной о возвращении 13 жителей Курской области - РИА Новости Крым, 11.11.2024
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РФ ведет переговоры с Украиной о возвращении 13 жителей Курской области
РФ ведет переговоры с Украиной о возвращении 13 жителей Курской области - РИА Новости Крым, 11.11.2024
РФ ведет переговоры с Украиной о возвращении 13 жителей Курской области
Российская сторона ведет переговоры с Украиной о возвращении 13 россиян, которых перевезли из Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам... РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T14:49
2024-11-11T14:49
татьяна москалькова
сумская область
курская область
новости
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Российская сторона ведет переговоры с Украиной о возвращении 13 россиян, которых перевезли из Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишет РИА Новости.Она отметила, что крайне важно, чтобы мирные граждане, жители Курской области, находились в безопасности и были возвращены на родину.По данным Москальковой, больше тысячи обращений поступило в адрес уполномоченного по правам человека в России от родственников жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ. Ранее российский омбудсмен сообщила о воссоединении сына со своей 91-летней матерью из Украины. Обмен на паритетных началах с украинской стороной прошел на территории Белоруссии.Также Москалькова с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом обсудили дальнейшее взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам, воссоединению семей и взаимному посещению пленных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ГУР Украины используют пленных как живой щит в Курской области Москалькова призвала Киев к конструктивному диалогу по обмену пленнымиВопрос обмена пленными - Москалькова обратилась к омбудсмену Украины
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РИА Новости Крым
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татьяна москалькова, сумская область, курская область, новости, россия, украина
РФ ведет переговоры с Украиной о возвращении 13 жителей Курской области

Россия ведет переговоры с Украиной о возвращении 13 жителей Курской области - Москалькова

14:49 11.11.2024
 
© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Пресс-служба Госдумы РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Российская сторона ведет переговоры с Украиной о возвращении 13 россиян, которых перевезли из Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишет РИА Новости.
"У нас есть достоверные сведения о 13 гражданах Российской Федерации, которые перемещены в Сумскую область Украины. Сегодня мы ведем переговоры с украинской стороной о возможном возвращении их в Россию", - сказала омбудсмен журналистам.
Она отметила, что крайне важно, чтобы мирные граждане, жители Курской области, находились в безопасности и были возвращены на родину.
По данным Москальковой, больше тысячи обращений поступило в адрес уполномоченного по правам человека в России от родственников жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ.
Ранее российский омбудсмен сообщила о воссоединении сына со своей 91-летней матерью из Украины. Обмен на паритетных началах с украинской стороной прошел на территории Белоруссии.
Также Москалькова с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом обсудили дальнейшее взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам, воссоединению семей и взаимному посещению пленных.
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Татьяна МоскальковаСумская областьКурская областьНовостиРоссияУкраина
 
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