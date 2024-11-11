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РФ ведет переговоры с Украиной о возвращении 13 жителей Курской области

РФ ведет переговоры с Украиной о возвращении 13 жителей Курской области - РИА Новости Крым, 11.11.2024

РФ ведет переговоры с Украиной о возвращении 13 жителей Курской области

Российская сторона ведет переговоры с Украиной о возвращении 13 россиян, которых перевезли из Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам... РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T14:49

2024-11-11T14:49

2024-11-11T14:49

татьяна москалькова

сумская область

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россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Российская сторона ведет переговоры с Украиной о возвращении 13 россиян, которых перевезли из Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишет РИА Новости.Она отметила, что крайне важно, чтобы мирные граждане, жители Курской области, находились в безопасности и были возвращены на родину.По данным Москальковой, больше тысячи обращений поступило в адрес уполномоченного по правам человека в России от родственников жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ. Ранее российский омбудсмен сообщила о воссоединении сына со своей 91-летней матерью из Украины. Обмен на паритетных началах с украинской стороной прошел на территории Белоруссии.Также Москалькова с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом обсудили дальнейшее взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам, воссоединению семей и взаимному посещению пленных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ГУР Украины используют пленных как живой щит в Курской области Москалькова призвала Киев к конструктивному диалогу по обмену пленнымиВопрос обмена пленными - Москалькова обратилась к омбудсмену Украины

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курская область

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна москалькова, сумская область, курская область, новости, россия, украина