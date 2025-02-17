https://crimea.ria.ru/20250217/platezhi-pod-zaschitoy-v-rossii-zarabotal-novyy-standart-tsentrobanka-1144234014.html

Платежи под защитой: в России заработал новый стандарт Центробанка

Платежи под защитой: в России заработал новый стандарт Центробанка - РИА Новости Крым, 17.02.2025

Платежи под защитой: в России заработал новый стандарт Центробанка

В России с 17 февраля вступил в силу стандарт безопасного использования QR-кодов для платежей и переводов. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России. РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T10:25

2025-02-17T10:25

2025-02-17T10:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В России с 17 февраля вступил в силу стандарт безопасного использования QR-кодов для платежей и переводов. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России.Стандарт разработан для безопасного применения QR-кодов при переводах денежных средств, носит рекомендательный характер. Он определяет риски информационной безопасности, актуальные угрозы, которые могут возникнуть на каждом этапе операции, и меры защиты. Для внесения и снятия денег в банкомате по QR-коду предусмотрены отдельные меры защиты.Ранее сообщалось, что Банк России на первом заседании в этом году сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Как подчеркнули в ЦБ, текущее инфляционное давление остается высоким, рост внутреннего спроса по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, между тем население все больше предпочитает сберегать средства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму банковские вклады населения выросли на 36%Новостройки в Крыму в 2025 году: что будет с ценамиРоссия поддержит бизнес в новых регионах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центробанк рф, новости, финансы, деньги