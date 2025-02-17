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Платежи под защитой: в России заработал новый стандарт Центробанка - РИА Новости Крым, 17.02.2025
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Платежи под защитой: в России заработал новый стандарт Центробанка
Платежи под защитой: в России заработал новый стандарт Центробанка - РИА Новости Крым, 17.02.2025
Платежи под защитой: в России заработал новый стандарт Центробанка
В России с 17 февраля вступил в силу стандарт безопасного использования QR-кодов для платежей и переводов. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России. РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T10:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В России с 17 февраля вступил в силу стандарт безопасного использования QR-кодов для платежей и переводов. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России.Стандарт разработан для безопасного применения QR-кодов при переводах денежных средств, носит рекомендательный характер. Он определяет риски информационной безопасности, актуальные угрозы, которые могут возникнуть на каждом этапе операции, и меры защиты. Для внесения и снятия денег в банкомате по QR-коду предусмотрены отдельные меры защиты.Ранее сообщалось, что Банк России на первом заседании в этом году сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Как подчеркнули в ЦБ, текущее инфляционное давление остается высоким, рост внутреннего спроса по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, между тем население все больше предпочитает сберегать средства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму банковские вклады населения выросли на 36%Новостройки в Крыму в 2025 году: что будет с ценамиРоссия поддержит бизнес в новых регионах
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РИА Новости Крым
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россия, центробанк рф, новости, финансы, деньги
Платежи под защитой: в России заработал новый стандарт Центробанка

В РФ вступил в силу стандарт безопасного использования QR-кодов для платежей и переводов

10:25 17.02.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПроверка QR-кодов в общественных местах Казани
Проверка QR-кодов в общественных местах Казани - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В России с 17 февраля вступил в силу стандарт безопасного использования QR-кодов для платежей и переводов. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России.
"Финансовые организации и компании из других сфер, которые применяют QR-код для проведения платежей и переводов, смогут разработать на основе этого регламента внутренние меры защиты", – сказано в тексте.
Стандарт разработан для безопасного применения QR-кодов при переводах денежных средств, носит рекомендательный характер. Он определяет риски информационной безопасности, актуальные угрозы, которые могут возникнуть на каждом этапе операции, и меры защиты. Для внесения и снятия денег в банкомате по QR-коду предусмотрены отдельные меры защиты.
Ранее сообщалось, что Банк России на первом заседании в этом году сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Как подчеркнули в ЦБ, текущее инфляционное давление остается высоким, рост внутреннего спроса по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, между тем население все больше предпочитает сберегать средства.
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