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Крымчанин "лечил" алкогольную зависимость марихуаной
Крымчанин "лечил" алкогольную зависимость марихуаной - РИА Новости Крым, 17.02.2025
Крымчанин "лечил" алкогольную зависимость марихуаной
В Нижнегорском районе Крыма за хранение марихуаны и взрывчатого вещества задержан 37-летний житель села Жемчужина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T11:20
2025-02-17T11:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма за хранение марихуаны и взрывчатого вещества задержан 37-летний житель села Жемчужина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. "В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий при обыске нежилого домовладения полицейские изъяли шесть высушенных кустов растений, которые, согласно заключению эксперта, признаны наркотическим растением "марихуана" весом более 2,3 кг", - говорится в сообщении.Кроме того, при обыске полицейские изъяли 17 трубок цилиндрической формы. Экспертиза установила, что это взрывчатое вещество метательного действия, общая масса которого составила 70 граммов.Фигурант заключен под стражу, ему предъявлено обвинение за незаконное хранение наркотических средств и взрывчатых веществ.Ранее в Севастополе 26-летнего крымчанина приговорили к 12,5 годам колонии за сбыт крупной партии наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города. По данным ведомства, в июле 2023 года он продал крупную партию марихуаны за 690 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СК предложил снизить возраст привлечения к ответственности за наркотикиПарочку из Севастополя будут судить за сбыт крупной партии наркотиковФСБ изъяла 24 килограмма наркотиков у жителя крымского села
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наркотики, крым, новости крыма, мвд по республике крым, закон и право, взрывчатка
Крымчанин "лечил" алкогольную зависимость марихуаной
В Крыму задержали мужчину за хранение марихуаны и взрывчатых веществ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма за хранение марихуаны и взрывчатого вещества задержан 37-летний житель села Жемчужина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий при обыске нежилого домовладения полицейские изъяли шесть высушенных кустов растений, которые, согласно заключению эксперта, признаны наркотическим растением "марихуана" весом более 2,3 кг", - говорится в сообщении.
Кроме того, при обыске полицейские изъяли 17 трубок цилиндрической формы. Экспертиза установила, что это взрывчатое вещество метательного действия, общая масса которого составила 70 граммов.
"Со слов подозреваемого, кусты он сорвал на одной из улиц своего села с целью личного употребления, таким образом он намеревался избавиться от алкогольной зависимости. А металлические трубки он нашел в Симферопольском районе и привез домой, без цели сбыта", - информирует пресс-служба.
Фигурант заключен под стражу, ему предъявлено обвинение за незаконное хранение наркотических средств и взрывчатых веществ.
Ранее в Севастополе 26-летнего крымчанина приговорили к 12,5 годам колонии
за сбыт крупной партии наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города. По данным ведомства,
в июле 2023 года он продал крупную партию марихуаны за 690 тысяч рублей.
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