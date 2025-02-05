https://crimea.ria.ru/20250205/parochku-iz-sevastopolya-budut-sudit-za-sbyt-krupnoy-partii-narkotikov-1143927971.html

Парочку из Севастополя будут судить за сбыт крупной партии наркотиков

Парочку из Севастополя будут судить за сбыт крупной партии наркотиков - РИА Новости Крым, 05.02.2025

Парочку из Севастополя будут судить за сбыт крупной партии наркотиков

В Севастополе будут судить участников организованной группы, которые пытались сбыть в Севастополе почти килограмм синтетических наркотиков. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T10:15

2025-02-05T10:15

2025-02-05T10:15

прокуратура города севастополя

наркотики

закон и право

новости севастополя

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить участников организованной группы, которые пытались сбыть в Севастополе почти килограмм синтетических наркотиков. Об этом сообщает прокуратура города.По данным следствия, 39-летний местный житель в качестве оптового курьера вступил в организованную группу неустановленных лиц, которые занимались сбытом наркотиков в интернет-магазине. К своей преступной деятельности он привлек 52-летнюю сожительницу. Информация о тайнике должна была поступить "кураторам" курьера для дальнейшего сбыта потребителям. Однако завершить замысел злоумышленник не смог. При обустройстве очередной "закладки" под 75 свертков с наркотиком его задержали сотрудники полиции. В общей сложности у обвиняемого изъят почти килограмм различных наркотических средств. Мужчина и женщина обвиняются по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети "Интернет", организованной группой, в крупном и особо крупном размере.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанину вынесли приговор за сбыт крупной партии наркотиков7,5 кг наркотиков изъяли полицейские у жителя КрымаЖитель Севастополя осужден на 11 лет за наркоторговлю

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура города севастополя, наркотики, закон и право, новости севастополя, севастополь