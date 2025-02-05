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Парочку из Севастополя будут судить за сбыт крупной партии наркотиков - РИА Новости Крым, 05.02.2025
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Парочку из Севастополя будут судить за сбыт крупной партии наркотиков
Парочку из Севастополя будут судить за сбыт крупной партии наркотиков - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Парочку из Севастополя будут судить за сбыт крупной партии наркотиков
В Севастополе будут судить участников организованной группы, которые пытались сбыть в Севастополе почти килограмм синтетических наркотиков. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T10:15
2025-02-05T10:15
прокуратура города севастополя
наркотики
закон и право
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить участников организованной группы, которые пытались сбыть в Севастополе почти килограмм синтетических наркотиков. Об этом сообщает прокуратура города.По данным следствия, 39-летний местный житель в качестве оптового курьера вступил в организованную группу неустановленных лиц, которые занимались сбытом наркотиков в интернет-магазине. К своей преступной деятельности он привлек 52-летнюю сожительницу. Информация о тайнике должна была поступить "кураторам" курьера для дальнейшего сбыта потребителям. Однако завершить замысел злоумышленник не смог. При обустройстве очередной "закладки" под 75 свертков с наркотиком его задержали сотрудники полиции. В общей сложности у обвиняемого изъят почти килограмм различных наркотических средств. Мужчина и женщина обвиняются по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети "Интернет", организованной группой, в крупном и особо крупном размере.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанину вынесли приговор за сбыт крупной партии наркотиков7,5 кг наркотиков изъяли полицейские у жителя КрымаЖитель Севастополя осужден на 11 лет за наркоторговлю
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РИА Новости Крым
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прокуратура города севастополя, наркотики, закон и право, новости севастополя, севастополь
Парочку из Севастополя будут судить за сбыт крупной партии наркотиков

В Севастополе участников организованной группы будут судить за сбыт наркотиков

10:15 05.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить участников организованной группы, которые пытались сбыть в Севастополе почти килограмм синтетических наркотиков. Об этом сообщает прокуратура города.
По данным следствия, 39-летний местный житель в качестве оптового курьера вступил в организованную группу неустановленных лиц, которые занимались сбытом наркотиков в интернет-магазине. К своей преступной деятельности он привлек 52-летнюю сожительницу.
"В августе 2024 года он получил от сообщников сведения о местонахождении крупной партии наркотического средства клефедрон. Мужчина забрал наркотик и вместе с подельницей у себя дома расфасовал его на мелкие упаковки. После этого он сделал на территории города тайник, в который поместил оптовую "закладку" из 45 свертков", - говорится в сообщении.
Информация о тайнике должна была поступить "кураторам" курьера для дальнейшего сбыта потребителям. Однако завершить замысел злоумышленник не смог. При обустройстве очередной "закладки" под 75 свертков с наркотиком его задержали сотрудники полиции.
В общей сложности у обвиняемого изъят почти килограмм различных наркотических средств.
Мужчина и женщина обвиняются по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети "Интернет", организованной группой, в крупном и особо крупном размере.
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Прокуратура города СевастополянаркотикиЗакон и правоНовости СевастополяСевастополь
 
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