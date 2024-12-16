https://crimea.ria.ru/20241216/zhitel-sevastopolya-osuzhden-na-11-let-za-narkotorgovlyu-1142651187.html

Житель Севастополя осужден на 11 лет за наркоторговлю

Житель Севастополя осужден на 11 лет за наркоторговлю - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Житель Севастополя осужден на 11 лет за наркоторговлю

42-летний житель Севастополя приговорен к 11 годам лишения свободы за незаконный сбыт, попытку сбыта и хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T16:52

2024-12-16T16:52

2024-12-16T16:52

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наркотики

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. 42-летний житель Севастополя приговорен к 11 годам лишения свободы за незаконный сбыт, попытку сбыта и хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.По данным пресс-службы, в марте 2023 года злоумышленник дважды продал небольшие партии марихуаны, в апреле купил еще почти 500 граммов запрещенного вещества, расфасовал на мелкие дозы и стал хранить дома для продажи. Еще около семи граммов гашиша мужчина хранил для личного употребления.Дело рассмотрел Нахимовским районным суд Севастополя. Виновному назначено 11 лет исправительной колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщину с оптовой партией наркотиков задержали в КраснодареДрагдилера с 9 килограммами наркотиков задержали в Ростовской областиВ Севастополе у приезжей из Владивостока нашли 370 граммов наркотиков

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, происшествия, прокуратура города севастополя, суд, приговор, наркотики