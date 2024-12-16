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Житель Севастополя осужден на 11 лет за наркоторговлю - РИА Новости Крым, 16.12.2024
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Житель Севастополя осужден на 11 лет за наркоторговлю
Житель Севастополя осужден на 11 лет за наркоторговлю - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Житель Севастополя осужден на 11 лет за наркоторговлю
42-летний житель Севастополя приговорен к 11 годам лишения свободы за незаконный сбыт, попытку сбыта и хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T16:52
2024-12-16T16:52
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происшествия
прокуратура города севастополя
суд
приговор
наркотики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. 42-летний житель Севастополя приговорен к 11 годам лишения свободы за незаконный сбыт, попытку сбыта и хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.По данным пресс-службы, в марте 2023 года злоумышленник дважды продал небольшие партии марихуаны, в апреле купил еще почти 500 граммов запрещенного вещества, расфасовал на мелкие дозы и стал хранить дома для продажи. Еще около семи граммов гашиша мужчина хранил для личного употребления.Дело рассмотрел Нахимовским районным суд Севастополя. Виновному назначено 11 лет исправительной колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщину с оптовой партией наркотиков задержали в КраснодареДрагдилера с 9 килограммами наркотиков задержали в Ростовской областиВ Севастополе у приезжей из Владивостока нашли 370 граммов наркотиков
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, происшествия, прокуратура города севастополя, суд, приговор, наркотики
Житель Севастополя осужден на 11 лет за наркоторговлю

в Севастополе наркоторговец приговорен к 11 годам лишения свободы – прокуратура

16:52 16.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. 42-летний житель Севастополя приговорен к 11 годам лишения свободы за незаконный сбыт, попытку сбыта и хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
По данным пресс-службы, в марте 2023 года злоумышленник дважды продал небольшие партии марихуаны, в апреле купил еще почти 500 граммов запрещенного вещества, расфасовал на мелкие дозы и стал хранить дома для продажи. Еще около семи граммов гашиша мужчина хранил для личного употребления.

"Сотрудники полиции пресекли его преступную деятельность. Они изъяли весь объем наркотических средств из квартиры злоумышленника на улице Ревякина и у покупателей. Общая масса изъятых наркотиков составила более 0,5 килограмма", – сообщает надзорное ведомство.

Дело рассмотрел Нахимовским районным суд Севастополя. Виновному назначено 11 лет исправительной колонии строгого режима.
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СевастопольНовостиПроисшествияПрокуратура города СевастополяСудПриговорнаркотики
 
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