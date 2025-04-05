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Погода в Крыму в субботу
Погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 05.04.2025
Погода в Крыму в субботу
В субботу в Крыму преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 05.04.2025
2025-04-05T00:01
2025-04-05T00:01
2025-04-05T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +13...+15.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью южный 5-10 м/с, днем юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +10...+12 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +8...+10 градусов, днем столбики термометров покажут +11...+13.В Евпатории переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +10...+12.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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симферополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +11…+16, в горах +8…+10 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +13...+15.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью южный 5-10 м/с, днем юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +10...+12 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +8...+10 градусов, днем столбики термометров покажут +11...+13.
В Евпатории переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +10...+12.
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