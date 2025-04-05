https://crimea.ria.ru/20250405/pogoda-v-krymu-v-subbotu-1145306799.html

Погода в Крыму в субботу

Погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 05.04.2025

Погода в Крыму в субботу

В субботу в Крыму преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 05.04.2025

2025-04-05T00:01

2025-04-05T00:01

2025-04-05T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +13...+15.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью южный 5-10 м/с, днем юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +10...+12 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +8...+10 градусов, днем столбики термометров покажут +11...+13.В Евпатории переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +10...+12.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250404/obval-kholoda-i-silnye-dozhdi---na-krym-idet-trekhdnevnyy-shtorm-1145435790.html

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севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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