Рейтинг@Mail.ru
Погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250405/pogoda-v-krymu-v-subbotu-1145306799.html
Погода в Крыму в субботу
Погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 05.04.2025
Погода в Крыму в субботу
В субботу в Крыму преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 05.04.2025
2025-04-05T00:01
2025-04-05T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/04/1145440410_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_4d27fa50b634c984bc3e8e1303565799.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +13...+15.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью южный 5-10 м/с, днем юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +10...+12 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +8...+10 градусов, днем столбики термометров покажут +11...+13.В Евпатории переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +10...+12.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250404/obval-kholoda-i-silnye-dozhdi---na-krym-idet-trekhdnevnyy-shtorm-1145435790.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/04/1145440410_208:0:1280:804_1920x0_80_0_0_00a9619b02731382b79f645b04e06e65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в субботу

В Крыму в субботу преимущественно без осадков и до +16 градусов

00:01 05.04.2025
 
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоЦветущее дерево
Цветущее дерево
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +11…+16, в горах +8…+10 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +13...+15.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью южный 5-10 м/с, днем юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +10...+12 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +8...+10 градусов, днем столбики термометров покажут +11...+13.
В Евпатории переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +10...+12.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Штормовая погода - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Вчера, 13:04
Обвал холода и сильные дожди - на Крым идет трехдневный шторм
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 5 апреля
22:30Ракетный удар по Кривому Рогу: погибли западные инструкторы и офицеры ВСУ
22:15Ущерб от крушения танкеров и трехдневный шторм в Крыму – главное за день
21:52Почему Украина не прекращает удары по России в "перемирие" – мнение
21:31В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации
21:14В Севастополе земские работники культуры получат по 1 миллиону рублей
20:48В Керчи открыли новый детский сад
20:28В Севастополе увеличили бюджет на развитие здравоохранения
20:07Вечная память воину – Севастополь простился с героем спецоперации
19:45Битва за Одессу: зачем она европейцам и чем это грозит Крыму
19:28В Крыму привели в порядок 72 памятника Великой Отечественной войны
19:10Льготникам Севастополя упростили оплату проезда
18:53Крым попросит правительство дать молодым учителям ипотеку под 2%
18:31Крым на выходных ждет похолодание и низкое атмосферное давление
18:10В Крыму предложили ввести дополнительные льготы для детских здравниц
17:47Морским инспекторам в Крыму разрешат использовать электрошокеры
17:22"Принял за мошенника": в Крыму рецидивист убил 91-летнего пенсионера
17:04Грузовик и легковушка столкнулись под Судаком
16:43Бастрыкину передали знамя бойцов спецоперации из Крыма
Лента новостейМолния