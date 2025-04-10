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Россия пригрозила Японии жестким ответом за помощь Украине

Россия пригрозила Японии жестким ответом за помощь Украине - РИА Новости Крым, 10.04.2025

Россия пригрозила Японии жестким ответом за помощь Украине

Россия пригрозила Японии жесткими мерами, "которые нанесут существенный урон", в ответ на прямое или опосредованное участие в подготовке украинских боевиков и... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T17:40

2025-04-10T17:40

2025-04-10T17:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Россия пригрозила Японии жесткими мерами, "которые нанесут существенный урон", в ответ на прямое или опосредованное участие в подготовке украинских боевиков и снабжение Украины вооружением. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте МИД.9 апреля по итогам визита в Токио генерального секретаря НАТО Марка Рютте правительство Японии объявило о решении присоединиться к работе Центра альянса по содействию и подготовке в области безопасности для Украины, который координирует военную помощь Киеву, включая поставки вооружений, ремонт техники и обучение солдат ВСУ.В МИД подчеркнули, что подобные действия Токио деструктивны и "чреваты открытым участием в военных авантюрах и преступлениях украинской националистической верхушки со всеми вытекающими долгосрочными последствиями".В связи с этим во внешнеполитическом ведомстве России предупредили, что Москва будет рассматривать как однозначно враждебные "любые шаги Японии по прямому либо опосредованному участию в снабжении Украины вооружениями и военной техникой, которые будут использоваться для убийства российских граждан, содействию в подготовке украинских боевиков".Ранее в МИД РФ предупредили Токио, что Россия в соответствии с долгосрочными стратегическими задачами и интересами страны по линии компетентных ведомств предпримет ответные меры в случае размещения в Японии ракет средней дальности США.Руководитель представительства МИД России во Владивостоке Андрей Броварец, комментируя действия Японии в марте текущего года, назвал ее главным "застрельщиком" создания азиатского аналога НАТО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп готовится лишить Японию гарантий безопасности – что ждет ТокиоПророчество Путина в отношении Трампа сбывается – мнениеРоссия ответит на размещение в Японии ракет средней дальности США – МИД

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), япония, россия, украина, в мире, политика, внешняя политика, новости, нато