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Россия пригрозила Японии жестким ответом за помощь Украине
Россия пригрозила Японии жестким ответом за помощь Украине - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Россия пригрозила Японии жестким ответом за помощь Украине
Россия пригрозила Японии жесткими мерами, "которые нанесут существенный урон", в ответ на прямое или опосредованное участие в подготовке украинских боевиков и... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T17:40
2025-04-10T17:40
2025-04-10T17:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Россия пригрозила Японии жесткими мерами, "которые нанесут существенный урон", в ответ на прямое или опосредованное участие в подготовке украинских боевиков и снабжение Украины вооружением. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте МИД.9 апреля по итогам визита в Токио генерального секретаря НАТО Марка Рютте правительство Японии объявило о решении присоединиться к работе Центра альянса по содействию и подготовке в области безопасности для Украины, который координирует военную помощь Киеву, включая поставки вооружений, ремонт техники и обучение солдат ВСУ.В МИД подчеркнули, что подобные действия Токио деструктивны и "чреваты открытым участием в военных авантюрах и преступлениях украинской националистической верхушки со всеми вытекающими долгосрочными последствиями".В связи с этим во внешнеполитическом ведомстве России предупредили, что Москва будет рассматривать как однозначно враждебные "любые шаги Японии по прямому либо опосредованному участию в снабжении Украины вооружениями и военной техникой, которые будут использоваться для убийства российских граждан, содействию в подготовке украинских боевиков".Ранее в МИД РФ предупредили Токио, что Россия в соответствии с долгосрочными стратегическими задачами и интересами страны по линии компетентных ведомств предпримет ответные меры в случае размещения в Японии ракет средней дальности США.Руководитель представительства МИД России во Владивостоке Андрей Броварец, комментируя действия Японии в марте текущего года, назвал ее главным "застрельщиком" создания азиатского аналога НАТО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп готовится лишить Японию гарантий безопасности – что ждет ТокиоПророчество Путина в отношении Трампа сбывается – мнениеРоссия ответит на размещение в Японии ракет средней дальности США – МИД
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министерство иностранных дел рф (мид рф), япония, россия, украина, в мире, политика, внешняя политика, новости, нато
Россия пригрозила Японии жестким ответом за помощь Украине
Россия пригрозила Японии неизбежными жесткими мерами в ответ на помощь Украине
17:40 10.04.2025 (обновлено: 17:41 10.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Россия пригрозила Японии жесткими мерами, "которые нанесут существенный урон", в ответ на прямое или опосредованное участие в подготовке украинских боевиков и снабжение Украины вооружением. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте МИД.
9 апреля по итогам визита в Токио генерального секретаря НАТО Марка Рютте правительство Японии объявило о решении присоединиться к работе Центра альянса по содействию и подготовке в области безопасности для Украины, который координирует военную помощь Киеву, включая поставки вооружений, ремонт техники и обучение солдат ВСУ.
В МИД подчеркнули, что подобные действия Токио деструктивны и "чреваты открытым участием в военных авантюрах и преступлениях украинской националистической верхушки со всеми вытекающими долгосрочными последствиями".
В связи с этим во внешнеполитическом ведомстве России предупредили, что Москва будет рассматривать как однозначно враждебные "любые шаги Японии по прямому либо опосредованному участию в снабжении Украины вооружениями и военной техникой, которые будут использоваться для убийства российских граждан, содействию в подготовке украинских боевиков".
"В случае их реализации неизбежно последуют наши жесткие меры, которые нанесут существенный урон интересам Японии в наиболее чувствительных для нее областях", – сказано в сообщении ведомства.
Ранее в МИД РФ предупредили
Токио, что Россия в соответствии с долгосрочными стратегическими задачами и интересами страны по линии компетентных ведомств предпримет ответные меры в случае размещения в Японии ракет средней дальности США.
Руководитель представительства МИД России во Владивостоке Андрей Броварец, комментируя
действия Японии в марте текущего года, назвал ее главным "застрельщиком" создания азиатского аналога НАТО.
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