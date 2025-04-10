https://crimea.ria.ru/20250410/v-sevastopole-politsiya-proveryaet-paru-posle-vyzyvayuschego-video-u-obeliska-1145582270.html

В Севастополе полиция проверяет пару после вызывающего видео у Обелиска

В Севастополе полиция проверяет пару после вызывающего видео у Обелиска - РИА Новости Крым, 10.04.2025

В Севастополе полиция проверяет пару после вызывающего видео у Обелиска

Полиция Севастополя устанавливает личности молодых людей, которые записали вызывающее видео на фоне Обелиска городу-герою. Об этом сообщается в официальном... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T19:42

2025-04-10T19:42

2025-04-10T19:42

севастополь

полиция севастополя

происшествия

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя устанавливает личности молодых людей, которые записали вызывающее видео на фоне Обелиска городу-герою. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правоохранителей.Отмечается, что видео было размещено в социальных сетях и вызвало возмущения севастопольцев.По данному факту идет проверка. Правоохранители устанавливают личности молодых людей, действиям которых будет дана надлежащая правовая оценка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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