Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе полиция проверяет пару после вызывающего видео у Обелиска - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250410/v-sevastopole-politsiya-proveryaet-paru-posle-vyzyvayuschego-video-u-obeliska-1145582270.html
В Севастополе полиция проверяет пару после вызывающего видео у Обелиска
В Севастополе полиция проверяет пару после вызывающего видео у Обелиска - РИА Новости Крым, 10.04.2025
В Севастополе полиция проверяет пару после вызывающего видео у Обелиска
Полиция Севастополя устанавливает личности молодых людей, которые записали вызывающее видео на фоне Обелиска городу-герою. Об этом сообщается в официальном... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T19:42
2025-04-10T19:42
севастополь
полиция севастополя
происшествия
общество
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0a/1145582126_0:456:678:837_1920x0_80_0_0_7466525f6a09766207845367d3c439c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя устанавливает личности молодых людей, которые записали вызывающее видео на фоне Обелиска городу-герою. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правоохранителей.Отмечается, что видео было размещено в социальных сетях и вызвало возмущения севастопольцев.По данному факту идет проверка. Правоохранители устанавливают личности молодых людей, действиям которых будет дана надлежащая правовая оценка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0a/1145582126_0:392:678:901_1920x0_80_0_0_416d0e06cd62e2cd0c1057f41a2d7b4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, полиция севастополя, происшествия, общество, новости севастополя
В Севастополе полиция проверяет пару после вызывающего видео у Обелиска

В Севастополе полиция проверяет участников вызывающего видео на фоне Обелиска городу-герою

19:42 10.04.2025
 
© Полиция СевастополяВидео на фоне Обелиска "Городу-Герою Севастополю"
Видео на фоне Обелиска Городу-Герою Севастополю
© Полиция Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя устанавливает личности молодых людей, которые записали вызывающее видео на фоне Обелиска городу-герою. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правоохранителей.
Отмечается, что видео было размещено в социальных сетях и вызвало возмущения севастопольцев.
"Двое молодых людей на видео ведут себя вызывающе на фоне общественных пространств, в том числе Обелиска "Городу-Герою Севастополю". Девушка при этом одета в откровенный наряд и демонстрирует оголенные части тела", - сказано в сообщении полиции Севастополя.
По данному факту идет проверка. Правоохранители устанавливают личности молодых людей, действиям которых будет дана надлежащая правовая оценка.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольПолиция СевастополяПроисшествияОбществоНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:00В России почти вдвое выросла статистика наркопреступлений среди детей
19:58Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
19:48Стрельба слышна в Феодосии – что происходит
19:42В Севастополе полиция проверяет пару после вызывающего видео у Обелиска
19:13Финал "СВОего дела" – в Керчи подвели итоги образовательной программы
19:00Число жертв землетрясения в Мьянме продолжает расти
18:37США до 145 процентов повысили пошлины на товары из Китая
18:17Переговоры России и США в Стамбуле – о чем договорились стороны
18:05В Севастополе 14 студентов могут лишиться полученных за взятки дипломов
17:49Беспилотники атаковали Киев
17:40Россия пригрозила Японии жестким ответом за помощь Украине
17:30Труп женщины нашли на пожаре в Севастополе
17:0681 год свободы: как Крым освобождали от фашистов
16:55Рекордные продажи: сколько крымского вина на российском рынке
16:40Видеокомпромат и шантаж: подруги в Севастополе раздели и избили знакомую
16:27В Севастополе простились с героем спецоперации Дмитрием Кручининым
16:15Полугодовалый ребенок ранен при атаке ВСУ в Брянской области
16:05В Крыму дорогу до границы с Херсонщиной отремонтировали на 90%
16:03Многодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи по всей России
15:49Сильный ветер и снег ожидаются в Севастополе в пятницу
Лента новостейМолния