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В Севастополе полиция проверяет пару после вызывающего видео у Обелиска
В Севастополе полиция проверяет пару после вызывающего видео у Обелиска - РИА Новости Крым, 10.04.2025
В Севастополе полиция проверяет пару после вызывающего видео у Обелиска
Полиция Севастополя устанавливает личности молодых людей, которые записали вызывающее видео на фоне Обелиска городу-герою. Об этом сообщается в официальном... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T19:42
2025-04-10T19:42
2025-04-10T19:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя устанавливает личности молодых людей, которые записали вызывающее видео на фоне Обелиска городу-герою. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правоохранителей.Отмечается, что видео было размещено в социальных сетях и вызвало возмущения севастопольцев.По данному факту идет проверка. Правоохранители устанавливают личности молодых людей, действиям которых будет дана надлежащая правовая оценка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе полиция проверяет пару после вызывающего видео у Обелиска
В Севастополе полиция проверяет участников вызывающего видео на фоне Обелиска городу-герою