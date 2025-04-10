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Беспилотники атаковали Киев - РИА Новости Крым, 10.04.2025
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Беспилотники атаковали Киев
Беспилотники атаковали Киев - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Беспилотники атаковали Киев
Киев атакуют беспилотники, в городе работают системы противовоздушной обороны. Об этом в четверг сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T17:49
2025-04-10T18:29
украина
киев
виталий кличко
в мире
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Киев атакуют беспилотники, в городе работают системы противовоздушной обороны. Об этом в четверг сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.В городе звучит сигнал воздушной тревоги.Ранее в четверг украинские Telegram-каналы сообщили о "прилете" по промышленному предприятию в Днепропетровске.Минобороны РФ накануне сообщило, что в результате удара оперативно-тактической авиации и ударных беспилотников на Украине поражено предприятию по производству оперативно-тактических ракет.6 апреля в взрывы гремели в Оболонском, Дарницком, Соломенском районах Киева. В городе вспыхнули пожары. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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украина, киев, виталий кличко, в мире, удары по украине, взрыв, новости
Беспилотники атаковали Киев

Киев атакуют беспилотники – Кличко

17:49 10.04.2025 (обновлено: 18:29 10.04.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Киев атакуют беспилотники, в городе работают системы противовоздушной обороны. Об этом в четверг сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"На левом берегу столицы работают силы ПВО. Киев атакуют беспилотники", - написал градоначальник в своем Telegram-канале и призвал киевлян оставаться в укрытиях.

В городе звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее в четверг украинские Telegram-каналы сообщили о "прилете" по промышленному предприятию в Днепропетровске.
Минобороны РФ накануне сообщило, что в результате удара оперативно-тактической авиации и ударных беспилотников на Украине поражено предприятию по производству оперативно-тактических ракет.
6 апреля в взрывы гремели в Оболонском, Дарницком, Соломенском районах Киева. В городе вспыхнули пожары.
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УкраинаКиевВиталий КличкоВ миреУдары по УкраинеВзрывНовости
 
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