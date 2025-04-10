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Беспилотники атаковали Киев

Беспилотники атаковали Киев - РИА Новости Крым, 10.04.2025

Беспилотники атаковали Киев

Киев атакуют беспилотники, в городе работают системы противовоздушной обороны. Об этом в четверг сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T17:49

2025-04-10T17:49

2025-04-10T18:29

украина

киев

виталий кличко

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удары по украине

взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Киев атакуют беспилотники, в городе работают системы противовоздушной обороны. Об этом в четверг сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.В городе звучит сигнал воздушной тревоги.Ранее в четверг украинские Telegram-каналы сообщили о "прилете" по промышленному предприятию в Днепропетровске.Минобороны РФ накануне сообщило, что в результате удара оперативно-тактической авиации и ударных беспилотников на Украине поражено предприятию по производству оперативно-тактических ракет.6 апреля в взрывы гремели в Оболонском, Дарницком, Соломенском районах Киева. В городе вспыхнули пожары. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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