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Беспилотники атаковали Киев
Беспилотники атаковали Киев - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Беспилотники атаковали Киев
Киев атакуют беспилотники, в городе работают системы противовоздушной обороны. Об этом в четверг сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T17:49
2025-04-10T17:49
2025-04-10T18:29
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виталий кличко
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удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Киев атакуют беспилотники, в городе работают системы противовоздушной обороны. Об этом в четверг сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.В городе звучит сигнал воздушной тревоги.Ранее в четверг украинские Telegram-каналы сообщили о "прилете" по промышленному предприятию в Днепропетровске.Минобороны РФ накануне сообщило, что в результате удара оперативно-тактической авиации и ударных беспилотников на Украине поражено предприятию по производству оперативно-тактических ракет.6 апреля в взрывы гремели в Оболонском, Дарницком, Соломенском районах Киева. В городе вспыхнули пожары. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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украина, киев, виталий кличко, в мире, удары по украине, взрыв, новости
Беспилотники атаковали Киев
Киев атакуют беспилотники – Кличко
17:49 10.04.2025 (обновлено: 18:29 10.04.2025)