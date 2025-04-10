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От сельского клуба до музея: какие мероприятия проведут в Крыму к 9 мая

От сельского клуба до музея: какие мероприятия проведут в Крыму к 9 мая - РИА Новости Крым, 10.04.2025

От сельского клуба до музея: какие мероприятия проведут в Крыму к 9 мая

Программа мероприятий ко Дню Победы в Крыму охватит практически все учреждения культуры полуострова: от сельских клубов до заповедников. Об этом рассказал... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T21:05

2025-04-10T21:05

2025-04-10T21:05

80 лет победы

история

андрей мальгин

крым

крым в великой отечественной войне

великая отечественная война

новости крыма

музеи крыма

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СИМЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Программа мероприятий ко Дню Победы в Крыму охватит практически все учреждения культуры полуострова: от сельских клубов до заповедников. Об этом рассказал начальник управления музейного, библиотечного дела и образования в сфере культуры минкульта РК Сергей Патрушев в пресс-центре РИА Новости Крым.Например, в Ялтинском доме-музее Чехова представят экспозицию о том, как учреждение пережило фашистскую оккупацию Крыма во времена Великой Отечественной войны.В Центральном музее Тавриды, к примеру, подготовят экспозицию о советских солдатах, которые не родились в Крыму, но оказались здесь по воле войны. Выставка получила название "Отстояли Отечество"."Серьезной информации никогда не было ни об этих людях, ни о событиях, в которых они участвовали. В региональном краеведческом музее не было этой информации доступной. И вот мы решили собрать все, что у нас есть по этим людям, по героям", – рассказывает директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.По его словам, в музее также открыли еще одну неизвестную страницу истории. В фондах музея часть архива генерала Батова, дважды героя Советского Союза, который командовал 51-й армией и обороной Крыма в 1941 году. Среди его материалов есть мемуары участников событий, которые никогда не публиковались, например, воспоминания генерала Лобова из 48-й кавалерийской дивизии.А в музее-заповеднике "Судакская крепость" открыли уникальную выставку "Деньги Второй мировой". Директор учреждения Светлана Емец рассказывает, что в экспозиции очень много удивительных экспонатов."Мы на примере этой денежной истории рассказываем историю Второй мировой войны", – кратко анонсировала она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Показания советского разведчика в тылу врага: секретные данные УФСБ КрымаВ Крыму ветераны начали получать единовременные выплаты ко Дню ПобедыПервая группа херсонских школьников приехала на экскурсию в Севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80 лет победы, история, андрей мальгин, крым, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, новости крыма, музеи крыма