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От сельского клуба до музея: какие мероприятия проведут в Крыму к 9 мая
От сельского клуба до музея: какие мероприятия проведут в Крыму к 9 мая - РИА Новости Крым, 10.04.2025
От сельского клуба до музея: какие мероприятия проведут в Крыму к 9 мая
Программа мероприятий ко Дню Победы в Крыму охватит практически все учреждения культуры полуострова: от сельских клубов до заповедников. Об этом рассказал... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T21:05
2025-04-10T21:05
2025-04-10T21:05
80 лет победы
история
андрей мальгин
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великая отечественная война
новости крыма
музеи крыма
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СИМЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Программа мероприятий ко Дню Победы в Крыму охватит практически все учреждения культуры полуострова: от сельских клубов до заповедников. Об этом рассказал начальник управления музейного, библиотечного дела и образования в сфере культуры минкульта РК Сергей Патрушев в пресс-центре РИА Новости Крым.Например, в Ялтинском доме-музее Чехова представят экспозицию о том, как учреждение пережило фашистскую оккупацию Крыма во времена Великой Отечественной войны.В Центральном музее Тавриды, к примеру, подготовят экспозицию о советских солдатах, которые не родились в Крыму, но оказались здесь по воле войны. Выставка получила название "Отстояли Отечество"."Серьезной информации никогда не было ни об этих людях, ни о событиях, в которых они участвовали. В региональном краеведческом музее не было этой информации доступной. И вот мы решили собрать все, что у нас есть по этим людям, по героям", – рассказывает директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.По его словам, в музее также открыли еще одну неизвестную страницу истории. В фондах музея часть архива генерала Батова, дважды героя Советского Союза, который командовал 51-й армией и обороной Крыма в 1941 году. Среди его материалов есть мемуары участников событий, которые никогда не публиковались, например, воспоминания генерала Лобова из 48-й кавалерийской дивизии.А в музее-заповеднике "Судакская крепость" открыли уникальную выставку "Деньги Второй мировой". Директор учреждения Светлана Емец рассказывает, что в экспозиции очень много удивительных экспонатов."Мы на примере этой денежной истории рассказываем историю Второй мировой войны", – кратко анонсировала она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Показания советского разведчика в тылу врага: секретные данные УФСБ КрымаВ Крыму ветераны начали получать единовременные выплаты ко Дню ПобедыПервая группа херсонских школьников приехала на экскурсию в Севастополь
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80 лет победы, история, андрей мальгин, крым, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, новости крыма, музеи крыма
От сельского клуба до музея: какие мероприятия проведут в Крыму к 9 мая
В Крыму запланировали сотни мероприятий ко Дню Великой Победы – минкульт
СИМЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым.
Программа мероприятий ко Дню Победы в Крыму охватит практически все учреждения культуры полуострова: от сельских клубов до заповедников. Об этом рассказал начальник управления музейного, библиотечного дела и образования в сфере культуры минкульта РК Сергей Патрушев в пресс-центре РИА Новости Крым
.
Например, в Ялтинском доме-музее Чехова представят экспозицию о том, как учреждение пережило фашистскую оккупацию Крыма во времена Великой Отечественной войны.
"Конечно же, в этом плане основную роль играют музеи, основные хранилища историко-культурных ценностей, исторических артефактов, архивных документов. И ставилась задача представить то, что никогда ранее не видели наши граждане, гости, жители Крыма", – делится Патрушев.
В Центральном музее Тавриды, к примеру, подготовят экспозицию о советских солдатах, которые не родились в Крыму, но оказались здесь по воле войны. Выставка получила название "Отстояли Отечество".
"Серьезной информации никогда не было ни об этих людях, ни о событиях, в которых они участвовали. В региональном краеведческом музее не было этой информации доступной. И вот мы решили собрать все, что у нас есть по этим людям, по героям", – рассказывает директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
По его словам, в музее также открыли еще одну неизвестную страницу истории. В фондах музея часть архива генерала Батова, дважды героя Советского Союза, который командовал 51-й армией и обороной Крыма в 1941 году. Среди его материалов есть мемуары участников событий, которые никогда не публиковались, например, воспоминания генерала Лобова из 48-й кавалерийской дивизии.
"Это удивительная драматическая история, которая никогда не публиковалась. Вот мы впервые в журнале министерства культуры Республики Крым опубликуем воспоминания этих людей. Я думаю, что это будет серьезным вкладом в изучение событий Великой Отечественной войны в Крыму", – подчеркнул Андрей Мальгин.
А в музее-заповеднике "Судакская крепость" открыли уникальную выставку "Деньги Второй мировой". Директор учреждения Светлана Емец рассказывает, что в экспозиции очень много удивительных экспонатов.
"Мы на примере этой денежной истории рассказываем историю Второй мировой войны", – кратко анонсировала она.
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