https://crimea.ria.ru/20250410/feodosii-otkryli-pamyatnuyu-dosku-razvedchiku-gayku-mayderosovu-1145582979.html

Феодосии открыли памятную доску разведчику Гайку Майдеросову

Феодосии открыли памятную доску разведчику Гайку Майдеросову - РИА Новости Крым, 10.04.2025

Феодосии открыли памятную доску разведчику Гайку Майдеросову

Памятная доска советскому разведчику Гайку Майдеросову появилась на фасаде возле дома по улице Горького в Феодосии. Об этом в четверг сообщили в администрации... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T20:48

2025-04-10T20:48

2025-04-10T20:48

феодосия

крым

новости

новости крыма

история

великая отечественная война

крым в великой отечественной войне

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0a/1145581772_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1958f06784855e87e31fc68bdab4e7b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Памятная доска советскому разведчику Гайку Майдеросову появилась на фасаде возле дома по улице Горького в Феодосии. Об этом в четверг сообщили в администрации города."Сегодня на фасаде возле дома на ул. Горького, 12 состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски советскому разведчику Гайку Артемовичу Майдеросову", говорится в сообщении.Отучившись в Феодосийском педучилище Гайк Майдеросов работал учителем начальной немецкой школы, а в 1939 году поступил на работу в учительский институт в Феодосии, рассказали в администрации. Когда началась Великая Отечественная война, он ушел на фронт, служил в разведке Отдельной Приморской армии, был пленен, откуда бежал и скрывался в родном доме в Шейх-Эли (сейчас село Партизаны).Зимой 1942 года он вернулся в Феодосию и устроился на работу в комендатуру, наладил разведывательную деятельность. Важные сведения он передавал партизанам через свою сестру Тамару, которая стала связной. Через год, зимой 1943 года, разведчика арестовали, подвергли зверским пыткам и расстреляли в Старом Крыму.Подвиг советского разведчика описан в книге Левона Брутяна "Тысяча дней в стане врага", а в 1983 году режиссер Григорий Мелик-Авакян снял фильм "Цена возврата"."Имя еще одного славного сына Отечества, геройски погибшего ради приближения победы над врагом и свободы Родины, возвращено Феодосии и навеки останется в памяти феодосийцев", - отметили в администрации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Орджоникидзе открыли памятные доски погибшим участникам СВОВ Крыму показали автограф Суворова и документы времен Екатерины IIВ Крыму красноармеец, подпольщица и немец рассказывают детям об оккупации

феодосия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, крым, новости, новости крыма, история, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне