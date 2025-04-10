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Феодосии открыли памятную доску разведчику Гайку Майдеросову - РИА Новости Крым, 10.04.2025
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Феодосии открыли памятную доску разведчику Гайку Майдеросову
Феодосии открыли памятную доску разведчику Гайку Майдеросову - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Феодосии открыли памятную доску разведчику Гайку Майдеросову
Памятная доска советскому разведчику Гайку Майдеросову появилась на фасаде возле дома по улице Горького в Феодосии. Об этом в четверг сообщили в администрации... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T20:48
2025-04-10T20:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Памятная доска советскому разведчику Гайку Майдеросову появилась на фасаде возле дома по улице Горького в Феодосии. Об этом в четверг сообщили в администрации города."Сегодня на фасаде возле дома на ул. Горького, 12 состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски советскому разведчику Гайку Артемовичу Майдеросову", говорится в сообщении.Отучившись в Феодосийском педучилище Гайк Майдеросов работал учителем начальной немецкой школы, а в 1939 году поступил на работу в учительский институт в Феодосии, рассказали в администрации. Когда началась Великая Отечественная война, он ушел на фронт, служил в разведке Отдельной Приморской армии, был пленен, откуда бежал и скрывался в родном доме в Шейх-Эли (сейчас село Партизаны).Зимой 1942 года он вернулся в Феодосию и устроился на работу в комендатуру, наладил разведывательную деятельность. Важные сведения он передавал партизанам через свою сестру Тамару, которая стала связной. Через год, зимой 1943 года, разведчика арестовали, подвергли зверским пыткам и расстреляли в Старом Крыму.Подвиг советского разведчика описан в книге Левона Брутяна "Тысяча дней в стане врага", а в 1983 году режиссер Григорий Мелик-Авакян снял фильм "Цена возврата"."Имя еще одного славного сына Отечества, геройски погибшего ради приближения победы над врагом и свободы Родины, возвращено Феодосии и навеки останется в памяти феодосийцев", - отметили в администрации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Орджоникидзе открыли памятные доски погибшим участникам СВОВ Крыму показали автограф Суворова и документы времен Екатерины IIВ Крыму красноармеец, подпольщица и немец рассказывают детям об оккупации
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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феодосия, крым, новости, новости крыма, история, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне
Феодосии открыли памятную доску разведчику Гайку Майдеросову

Феодосии на улице Горького открыли памятную доску разведчику Гайку Майдеросову

20:48 10.04.2025
 
© Telegram-канал Моя Феодосия ZВ Феодосии открыли памятную доску разведчику Гайку Майдеросову
В Феодосии открыли памятную доску разведчику Гайку Майдеросову
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Памятная доска советскому разведчику Гайку Майдеросову появилась на фасаде возле дома по улице Горького в Феодосии. Об этом в четверг сообщили в администрации города.
"Сегодня на фасаде возле дома на ул. Горького, 12 состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски советскому разведчику Гайку Артемовичу Майдеросову", говорится в сообщении.
Отучившись в Феодосийском педучилище Гайк Майдеросов работал учителем начальной немецкой школы, а в 1939 году поступил на работу в учительский институт в Феодосии, рассказали в администрации. Когда началась Великая Отечественная война, он ушел на фронт, служил в разведке Отдельной Приморской армии, был пленен, откуда бежал и скрывался в родном доме в Шейх-Эли (сейчас село Партизаны).
© Telegram-канал Моя Феодосия ZВ Феодосии открыли памятную доску разведчику Гайку Майдеросову
В Феодосии открыли памятную доску разведчику Гайку Майдеросову
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
В Феодосии открыли памятную доску разведчику Гайку Майдеросову
Зимой 1942 года он вернулся в Феодосию и устроился на работу в комендатуру, наладил разведывательную деятельность. Важные сведения он передавал партизанам через свою сестру Тамару, которая стала связной. Через год, зимой 1943 года, разведчика арестовали, подвергли зверским пыткам и расстреляли в Старом Крыму.
Подвиг советского разведчика описан в книге Левона Брутяна "Тысяча дней в стане врага", а в 1983 году режиссер Григорий Мелик-Авакян снял фильм "Цена возврата".
"Имя еще одного славного сына Отечества, геройски погибшего ради приближения победы над врагом и свободы Родины, возвращено Феодосии и навеки останется в памяти феодосийцев", - отметили в администрации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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