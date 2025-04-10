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Рост потребления газа зафиксирован в России в апреле

Рост потребления газа зафиксирован в России в апреле - РИА Новости Крым, 10.04.2025

Рост потребления газа зафиксирован в России в апреле

Рекордными для апреля объемами газа обеспечивает "Газпром" россиян из-за аномальных холодов в середине весны. Об этом сообщает пресс-служба "Газпрома". РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T20:21

2025-04-10T20:21

2025-04-10T20:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Рекордными для апреля объемами газа обеспечивает "Газпром" россиян из-за аномальных холодов в середине весны. Об этом сообщает пресс-служба "Газпрома".Для сравнения, предыдущий суточный максимум был зафиксирован двумя днями ранее и составил 1,188 млрд кубометров газа.Рост потребления газа россиянами связан с аномальными для этого времени года холодами в Северо-Западном, Центральном и Южном федеральных округах, отметили в пресс-службе.В Крымуу в связи с образованием южного циклона 10, 11 и 12 апреля ожидаются дождь, мокрый снег, снег, 11 и 12 апреля местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Ожидается усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Морозы в Крыму: будет ли в этом году урожай черешни и сливыПогода в Крыму: дорожники готовятся к апрельскому снегуСнегопад в Крыму: коммунальщики в состоянии повышенной готовности

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2025

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