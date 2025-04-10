Переговоры России и США в Стамбуле – о чем договорились стороны
Дарчиев раскрыл подробности переговоров России и США в Стамбуле
© AFP 2017 / Mladen AntonovФлаги России и США
© AFP 2017 / Mladen Antonov
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Консультации России и США в Стамбуле прошли в конструктивном ключе. Стороны обсудили работу диппредставительств и обменялись взаимными гарантиями беспрепятственного банковского и финансового обслуживания миссий. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах с американскими дипломатами в Стамбуле Александр Дарчиев, пишет РИА Новости.
Очередной раунд переговоров представителей России и США состоялся 10 апреля в Стамбуле. От российской стороны в Турцию отправился посол Александр Дарчиев, сообщали в ранее в российском МИД. Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс заявлял, что вопросы Украины в рамках этой встречи подниматься не будут.
"Очередной раунд двусторонних экспертных консультаций по нормализации работы диппредставительств России и США прошел в позитивной атмосфере. Условлено о дальнейших мерах по облегчению режима передвижения дипломатов в стране пребывания, а также их визовому оформлению", - сказал посол России.
Он также добавил, что российская сторона на переговорах отметила приоритетность возвращения конфискованной властями США дипломатической недвижимости, принадлежащей Российской Федерации на правах собственности, в отношении чего обозначена взаимная готовность работать над соответствующей "дорожной картой".
"Главы делегаций констатировали наличие серьезных "раздражителей", доставшихся в наследство от прежней американской администрации, которые необходимо безотлагательно устранить для укрепления доверия и восстановления полноценных межгосударственных связей", - сказал Дарчиев.
В Госдепе в свою очередь назвали диалог конструктивным.
"Делегации США и России обменялись замечаниями с целью утверждения договоренностей по обеспечению стабильного банковского обслуживания миссий США и России в обеих странах", - сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Штатов.
Уточняется также, что стороны обсудили возможность проведения в случае необходимости новой встречи по этим вопросам в ближайшее время. Их дата, место проведения и состав представителей будут определены позже.
Переговоры России и США
18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон впервые за долгое время обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.
Российский лидер Владимир Путин сказал, что положительно оценивает результаты переговоров делегаций. Он отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств, и добавил, что РФ и США сделали первый шаг для того, чтобы вернуться к сотрудничеству по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес.
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие".
27 февраля в Стамбуле состоялись консультации представителей России и США. Российскую делегацию возглавлял директор Североатлантического департамента МИД РФ, посол Александр Дарчиев, сторону США представила заместитель помощника госсекретаря по России и Центральной Европе Соната Коултер. Переговоры длились почти шесть с половиной часов. России и США согласовалисовместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования дипмиссий. Кроме того, речь шла о возвращении российской стороне незаконно изъятых объектов собственности.
25 марта в Эр-Рияде в закрытом режиме состоялась встреча "технических команд" России и США, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявилКарасин по итогу встречи.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы (так называемой зерновая сделки) в приемлемом для всех формате. Он также отметил, что российской стороне нужны четкие гарантии безопасности при возобновлении зерновой сделки, а они могут быть исключительно результатом приказа киевскому режиму из Вашингтона. По словам Лаврова, США услышали этот сигнал Москвы.
2–3 апреля по поручению президента России Владимира Путина глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента Дональда Трампа. Понимание позиции Москвы, по словам Дмитриева, открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия, в том числе в инвестиционно-экономической сфере.
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