https://crimea.ria.ru/20250410/v-sevastopole-14-studentov-mogut-lishitsya-poluchennykh-za-vzyatki-diplomov-1145578836.html

В Севастополе 14 студентов могут лишиться полученных за взятки дипломов

В Севастополе 14 студентов могут лишиться полученных за взятки дипломов - РИА Новости Крым, 10.04.2025

В Севастополе 14 студентов могут лишиться полученных за взятки дипломов

В Севастополе четырнадцать студентов Морского института через суд будут лишены дипломов, которые они получили с помощью взяток преподавателю кафедры во время... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T18:05

2025-04-10T18:05

2025-04-10T18:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе четырнадцать студентов Морского института через суд будут лишены дипломов, которые они получили с помощью взяток преподавателю кафедры во время экзаменационных сессий. Соответствующий иск в суд подала районная прокуратура, сообщили в надзорном ведомстве города.Обман был выявлен во время проверки исполнения требований законодательства России об образовании и противодействии коррупции, которую провели в Морском институте им. вице-адмирала Корнилова – филиале Государственного морского университета имени адмирала Ушакова.Выяснилось, что с декабря 2022 года по июнь 2023 доцент кафедры института получала взятки от студентов-заочников, обучавшихся по специальностям "Эксплуатация судовых энергетических установок" и "Судовождение".За вознаграждение женщина выставляла им положительные оценки за сдачу зачета и экзамена по английскому языку, который они не сдавали. А также, используя свое должностное положение, способствовала тому, чтобы студенты прошли экзамены у других преподавателей.В общей сложности за свою "помощь" доцент получила 440 тысяч рублей взяток от 14 студентов. Возбужденное в отношении педагога уголовное дело сейчас рассматривается в Нахимовском районном суде.Рассмотрение уголовных дел по обвинению студентов в даче взяток уже завершено. В отношении десяти студентов они прекращены "в связи с добровольным сообщением о преступлении и активным способствованием его раскрытию и расследованию". Еще двоим суд вынес обвинительные приговоры – они заплатят штрафы.Судьбу свидетельств об окончании вуза решит еще один суд, который рассмотрит 14 исковых заявлений от прокуратуры района о признании незаконно полученных дипломов недействительными.Прокуратура также просит суд возложить на студентов обязанность вернуть оригиналы дипломов в образовательное учреждение, а на институт – уничтожить эти документы.В июле 2023 года в Следкоме Крыма и Севастополя сообщали о возбуждении уголовного дела в отношении заведующей кафедры одного из вузов, которая подозревается в получении вознаграждения от студентов за написание дипломов и выставлении оценки без защиты.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В вуз без ЕГЭ: в России принят закон о новом порядке поступленияГосдума отклонила проект об отмене ЕГЭ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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