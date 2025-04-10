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В Севастополе 14 студентов могут лишиться полученных за взятки дипломов - РИА Новости Крым, 10.04.2025
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В Севастополе 14 студентов могут лишиться полученных за взятки дипломов
В Севастополе 14 студентов могут лишиться полученных за взятки дипломов - РИА Новости Крым, 10.04.2025
В Севастополе 14 студентов могут лишиться полученных за взятки дипломов
В Севастополе четырнадцать студентов Морского института через суд будут лишены дипломов, которые они получили с помощью взяток преподавателю кафедры во время... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T18:05
2025-04-10T18:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе четырнадцать студентов Морского института через суд будут лишены дипломов, которые они получили с помощью взяток преподавателю кафедры во время экзаменационных сессий. Соответствующий иск в суд подала районная прокуратура, сообщили в надзорном ведомстве города.Обман был выявлен во время проверки исполнения требований законодательства России об образовании и противодействии коррупции, которую провели в Морском институте им. вице-адмирала Корнилова – филиале Государственного морского университета имени адмирала Ушакова.Выяснилось, что с декабря 2022 года по июнь 2023 доцент кафедры института получала взятки от студентов-заочников, обучавшихся по специальностям "Эксплуатация судовых энергетических установок" и "Судовождение".За вознаграждение женщина выставляла им положительные оценки за сдачу зачета и экзамена по английскому языку, который они не сдавали. А также, используя свое должностное положение, способствовала тому, чтобы студенты прошли экзамены у других преподавателей.В общей сложности за свою "помощь" доцент получила 440 тысяч рублей взяток от 14 студентов. Возбужденное в отношении педагога уголовное дело сейчас рассматривается в Нахимовском районном суде.Рассмотрение уголовных дел по обвинению студентов в даче взяток уже завершено. В отношении десяти студентов они прекращены "в связи с добровольным сообщением о преступлении и активным способствованием его раскрытию и расследованию". Еще двоим суд вынес обвинительные приговоры – они заплатят штрафы.Судьбу свидетельств об окончании вуза решит еще один суд, который рассмотрит 14 исковых заявлений от прокуратуры района о признании незаконно полученных дипломов недействительными.Прокуратура также просит суд возложить на студентов обязанность вернуть оригиналы дипломов в образовательное учреждение, а на институт – уничтожить эти документы.В июле 2023 года в Следкоме Крыма и Севастополя сообщали о возбуждении уголовного дела в отношении заведующей кафедры одного из вузов, которая подозревается в получении вознаграждения от студентов за написание дипломов и выставлении оценки без защиты.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В вуз без ЕГЭ: в России принят закон о новом порядке поступленияГосдума отклонила проект об отмене ЕГЭ
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, новости севастополя, происшествия, взятка, новости крыма, крым, прокуратура республики крым
В Севастополе 14 студентов могут лишиться полученных за взятки дипломов

В Севастополе 14 студентов через суд лишат полученных благодаря взяткам и обману дипломов

18:05 10.04.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе четырнадцать студентов Морского института через суд будут лишены дипломов, которые они получили с помощью взяток преподавателю кафедры во время экзаменационных сессий. Соответствующий иск в суд подала районная прокуратура, сообщили в надзорном ведомстве города.
Обман был выявлен во время проверки исполнения требований законодательства России об образовании и противодействии коррупции, которую провели в Морском институте им. вице-адмирала Корнилова – филиале Государственного морского университета имени адмирала Ушакова.
Выяснилось, что с декабря 2022 года по июнь 2023 доцент кафедры института получала взятки от студентов-заочников, обучавшихся по специальностям "Эксплуатация судовых энергетических установок" и "Судовождение".
За вознаграждение женщина выставляла им положительные оценки за сдачу зачета и экзамена по английскому языку, который они не сдавали. А также, используя свое должностное положение, способствовала тому, чтобы студенты прошли экзамены у других преподавателей.
В общей сложности за свою "помощь" доцент получила 440 тысяч рублей взяток от 14 студентов. Возбужденное в отношении педагога уголовное дело сейчас рассматривается в Нахимовском районном суде.
Рассмотрение уголовных дел по обвинению студентов в даче взяток уже завершено. В отношении десяти студентов они прекращены "в связи с добровольным сообщением о преступлении и активным способствованием его раскрытию и расследованию". Еще двоим суд вынес обвинительные приговоры – они заплатят штрафы.
Судьбу свидетельств об окончании вуза решит еще один суд, который рассмотрит 14 исковых заявлений от прокуратуры района о признании незаконно полученных дипломов недействительными.
"Поскольку студенты фактически не сдавали предусмотренные учебным планом зачет и экзамен, они были необоснованно допущены к прохождению итоговой государственной аттестации, а значит, не завершили освоение образовательной программы в полном объеме", – отметили в ведомстве.
Прокуратура также просит суд возложить на студентов обязанность вернуть оригиналы дипломов в образовательное учреждение, а на институт – уничтожить эти документы.
В июле 2023 года в Следкоме Крыма и Севастополя сообщали о возбуждении уголовного дела в отношении заведующей кафедры одного из вузов, которая подозревается в получении вознаграждения от студентов за написание дипломов и выставлении оценки без защиты.
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