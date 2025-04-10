https://crimea.ria.ru/20250410/otstavka-mera-v-krymu-i-peregovory-v-stambule--glavnoe-za-den-1145583613.html

Отставка мэра в Крыму и переговоры в Стамбуле – главное за день

Отставка мэра в Крыму и переговоры в Стамбуле – главное за день - РИА Новости Крым, 10.04.2025

Отставка мэра в Крыму и переговоры в Стамбуле – главное за день

США до 145 процентов повысили пошлины на китайские товары, а ЕС, в свою очередь, приостанавливает введение ответных пошлин для США. О чем договорились Москва и... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T22:33

2025-04-10T22:33

2025-04-10T22:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. США до 145 процентов повысили пошлины на китайские товары, а ЕС, в свою очередь, приостанавливает введение ответных пошлин для США. О чем договорились Москва и Вашингтон в ходе переговоров в Стамбуле. Россия пригрозила Японии жестким ответом за помощь киевскому режиму. Россия и США провели обмен заключенными. Мэр Феодосии подал в отставку. Крым занял пятое место в России по инвестиционной привлекательности. "Бессмертный полк" в России пройдет в смешанном формате.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым. Пошлины Трампа на товары из КитаяПрезидент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145 процентов. Об этом сообщает телеканал CNBC, ссылаясь на информацию из Белого дома.Евросоюз, в свою очередь, приостанавливает введение ответных пошлин для США на 90 дней в надежде договориться позже. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы хотим дать переговорам шанс. Мы пока завершаем принятие контрмер ЕС, получивших мощную поддержку со стороны наших государств-членов, но приостановим их на 90 дней", – цитирует главу ЕК РИА Новости.Переговоры России и США в СтамбулеКонсультации России и США в Стамбуле прошли в конструктивном ключе. Стороны обсудили работу диппредставительств и обменялись взаимными гарантиями беспрепятственного банковского и финансового обслуживания миссий."Очередной раунд двусторонних экспертных консультаций по нормализации работы диппредставительств России и США прошел в позитивной атмосфере. Условлено о дальнейших мерах по облегчению режима передвижения дипломатов в стране пребывания, а также их визовому оформлению", - сказал глава российской делегации на переговорах с американскими дипломатами в Стамбуле Александр Дарчиев.Россия пригрозила ЯпонииРоссия пригрозила Японии жесткими мерами, "которые нанесут существенный урон", в ответ на прямое или опосредованное участие в подготовке украинских боевиков и снабжение Украины вооружением. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте МИД.В МИД России предупредили, что Москва будет рассматривать как однозначно враждебные "любые шаги Японии по прямому либо опосредованному участию в снабжении Украины вооружениями и военной техникой, которые будут использоваться для убийства российских граждан, содействию в подготовке украинских боевиков"."В случае их реализации неизбежно последуют наши жесткие меры, которые нанесут существенный урон интересам Японии в наиболее чувствительных для нее областях", – сказано в сообщении ведомства.Москва и Вашингтон обменялись заключеннымиРоссия и США обменялись заключенными, процесс прошел в аэропорту Абу-Даби. Об этом со ссылкой на WSJ сообщает РИА Новости.Крым привлекает инвесторовКрым занимает пятое место среди остальных российских регионов по инвестиционной привлекательности, в лидерах - Москва и Санкт-Петербург. Об этом на Всероссийской научно-практической конференции "Потенциал экономического развития и управления региона" заявила зампредседателя Совмина РК – министр финансов региона Ирина Кивико.По ее словам, весь Крым сейчас – это свободная экономическая зона, и это главная особенность региона, поскольку у остальных субъектов СЭЗ как правило действует на какой-то определенной территории.Мэр Феодосии подал в отставкуМэр Феодосии Игорь Ткаченко покидает свой пост. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Обязанности главы города до момента прохождения конкурса на замещение должности главы администрации будет исполнять Владимир Ким."Провел встречу с главой администрации города Феодосии Игорем Николаевичем Ткаченко, по итогам которой Игорь Николаевич написал заявление об увольнении по собственному желанию", – сказано в сообщении главы республики.Как пройдет "Бессмертный полк"Шествие "Бессмертного полка" в городах России пройдет 9 мая в смешанном формате, включая традиционный. Об этом на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня" сообщила сопредседатель штаба движения Елена Цунаева."В этом году - в год 80-летия Победы, 9 мая "Бессмертный полк" пройдет в смешанном формате, в том числе и в традиционном", - сказала она.

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https://crimea.ria.ru/20250410/pogoda-v-krymu-tsiklon-neset-silnyy-sneg-so-shtormovym-vetrom-1145564379.html

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https://crimea.ria.ru/20250410/imeet-chudesnoe-vozdeystvie-akter-burunov-nazval-krym-lyubimym-kurortom-1145583448.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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