Рейтинг@Mail.ru
Отставка мэра в Крыму и переговоры в Стамбуле – главное за день - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250410/otstavka-mera-v-krymu-i-peregovory-v-stambule--glavnoe-za-den-1145583613.html
Отставка мэра в Крыму и переговоры в Стамбуле – главное за день
Отставка мэра в Крыму и переговоры в Стамбуле – главное за день - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Отставка мэра в Крыму и переговоры в Стамбуле – главное за день
США до 145 процентов повысили пошлины на китайские товары, а ЕС, в свою очередь, приостанавливает введение ответных пошлин для США. О чем договорились Москва и... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T22:33
2025-04-10T22:35
главное за день
общество
новости
новости крыма
в мире
украина
крым
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141266978_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e7a55fae69330847afd868cafd674ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. США до 145 процентов повысили пошлины на китайские товары, а ЕС, в свою очередь, приостанавливает введение ответных пошлин для США. О чем договорились Москва и Вашингтон в ходе переговоров в Стамбуле. Россия пригрозила Японии жестким ответом за помощь киевскому режиму. Россия и США провели обмен заключенными. Мэр Феодосии подал в отставку. Крым занял пятое место в России по инвестиционной привлекательности. "Бессмертный полк" в России пройдет в смешанном формате.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым. Пошлины Трампа на товары из КитаяПрезидент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145 процентов. Об этом сообщает телеканал CNBC, ссылаясь на информацию из Белого дома.Евросоюз, в свою очередь, приостанавливает введение ответных пошлин для США на 90 дней в надежде договориться позже. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы хотим дать переговорам шанс. Мы пока завершаем принятие контрмер ЕС, получивших мощную поддержку со стороны наших государств-членов, но приостановим их на 90 дней", – цитирует главу ЕК РИА Новости.Переговоры России и США в СтамбулеКонсультации России и США в Стамбуле прошли в конструктивном ключе. Стороны обсудили работу диппредставительств и обменялись взаимными гарантиями беспрепятственного банковского и финансового обслуживания миссий."Очередной раунд двусторонних экспертных консультаций по нормализации работы диппредставительств России и США прошел в позитивной атмосфере. Условлено о дальнейших мерах по облегчению режима передвижения дипломатов в стране пребывания, а также их визовому оформлению", - сказал глава российской делегации на переговорах с американскими дипломатами в Стамбуле Александр Дарчиев.Россия пригрозила ЯпонииРоссия пригрозила Японии жесткими мерами, "которые нанесут существенный урон", в ответ на прямое или опосредованное участие в подготовке украинских боевиков и снабжение Украины вооружением. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте МИД.В МИД России предупредили, что Москва будет рассматривать как однозначно враждебные "любые шаги Японии по прямому либо опосредованному участию в снабжении Украины вооружениями и военной техникой, которые будут использоваться для убийства российских граждан, содействию в подготовке украинских боевиков"."В случае их реализации неизбежно последуют наши жесткие меры, которые нанесут существенный урон интересам Японии в наиболее чувствительных для нее областях", – сказано в сообщении ведомства.Москва и Вашингтон обменялись заключеннымиРоссия и США обменялись заключенными, процесс прошел в аэропорту Абу-Даби. Об этом со ссылкой на WSJ сообщает РИА Новости.Крым привлекает инвесторовКрым занимает пятое место среди остальных российских регионов по инвестиционной привлекательности, в лидерах - Москва и Санкт-Петербург. Об этом на Всероссийской научно-практической конференции "Потенциал экономического развития и управления региона" заявила зампредседателя Совмина РК – министр финансов региона Ирина Кивико.По ее словам, весь Крым сейчас – это свободная экономическая зона, и это главная особенность региона, поскольку у остальных субъектов СЭЗ как правило действует на какой-то определенной территории.Мэр Феодосии подал в отставкуМэр Феодосии Игорь Ткаченко покидает свой пост. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Обязанности главы города до момента прохождения конкурса на замещение должности главы администрации будет исполнять Владимир Ким."Провел встречу с главой администрации города Феодосии Игорем Николаевичем Ткаченко, по итогам которой Игорь Николаевич написал заявление об увольнении по собственному желанию", – сказано в сообщении главы республики.Как пройдет "Бессмертный полк"Шествие "Бессмертного полка" в городах России пройдет 9 мая в смешанном формате, включая традиционный. Об этом на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня" сообщила сопредседатель штаба движения Елена Цунаева."В этом году - в год 80-летия Победы, 9 мая "Бессмертный полк" пройдет в смешанном формате, в том числе и в традиционном", - сказала она.
https://crimea.ria.ru/20250410/aksenov-nazval-glavnyy-faktor-uspeshnogo-razvitiya-kryma-1145568650.html
https://crimea.ria.ru/20250410/prorochestvo-putina-v-otnoshenii-trampa-sbyvaetsya--mnenie-1145571451.html
https://crimea.ria.ru/20250410/pogoda-v-krymu-tsiklon-neset-silnyy-sneg-so-shtormovym-vetrom-1145564379.html
https://crimea.ria.ru/20250410/bespilotniki-atakovali-kiev-1145579070.html
https://crimea.ria.ru/20250410/v-rade-obrushilis-s-kritikoy-na-zelenskogo-iz-za-separa-iz-ukrainy-1145569918.html
https://crimea.ria.ru/20250410/ot-selskogo-kluba-do-muzeya-kakie-meropriyatiya-provedut-v-krymu-k-9-maya-1145572369.html
https://crimea.ria.ru/20250410/imeet-chudesnoe-vozdeystvie-akter-burunov-nazval-krym-lyubimym-kurortom-1145583448.html
украина
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141266978_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa144f1b5c46a476cd3f4424df54a829.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, общество, новости, новости крыма, в мире, украина, крым, россия
Отставка мэра в Крыму и переговоры в Стамбуле – главное за день

Кадровые перестановки в Крыму и переговоры России и США в Стамбуле – главное за день

22:33 10.04.2025 (обновлено: 22:35 10.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. США до 145 процентов повысили пошлины на китайские товары, а ЕС, в свою очередь, приостанавливает введение ответных пошлин для США. О чем договорились Москва и Вашингтон в ходе переговоров в Стамбуле. Россия пригрозила Японии жестким ответом за помощь киевскому режиму. Россия и США провели обмен заключенными. Мэр Феодосии подал в отставку. Крым занял пятое место в России по инвестиционной привлекательности. "Бессмертный полк" в России пройдет в смешанном формате.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Пошлины Трампа на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145 процентов. Об этом сообщает телеканал CNBC, ссылаясь на информацию из Белого дома.
"Белый дом разъясняет, что пошлины Трампа на китайские товары теперь составляют 145 процентов", — сказано в публикации.
Евросоюз, в свою очередь, приостанавливает введение ответных пошлин для США на 90 дней в надежде договориться позже. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы хотим дать переговорам шанс. Мы пока завершаем принятие контрмер ЕС, получивших мощную поддержку со стороны наших государств-членов, но приостановим их на 90 дней", – цитирует главу ЕК РИА Новости.
Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
13:00
Аксенов назвал главный фактор успешного развития Крыма

Переговоры России и США в Стамбуле

Консультации России и США в Стамбуле прошли в конструктивном ключе. Стороны обсудили работу диппредставительств и обменялись взаимными гарантиями беспрепятственного банковского и финансового обслуживания миссий.
"Очередной раунд двусторонних экспертных консультаций по нормализации работы диппредставительств России и США прошел в позитивной атмосфере. Условлено о дальнейших мерах по облегчению режима передвижения дипломатов в стране пребывания, а также их визовому оформлению", - сказал глава российской делегации на переговорах с американскими дипломатами в Стамбуле Александр Дарчиев.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
14:37Радио "Спутник в Крыму"
Пророчество Путина в отношении Трампа сбывается – мнение

Россия пригрозила Японии

Россия пригрозила Японии жесткими мерами, "которые нанесут существенный урон", в ответ на прямое или опосредованное участие в подготовке украинских боевиков и снабжение Украины вооружением. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте МИД.
В МИД России предупредили, что Москва будет рассматривать как однозначно враждебные "любые шаги Японии по прямому либо опосредованному участию в снабжении Украины вооружениями и военной техникой, которые будут использоваться для убийства российских граждан, содействию в подготовке украинских боевиков".
"В случае их реализации неизбежно последуют наши жесткие меры, которые нанесут существенный урон интересам Японии в наиболее чувствительных для нее областях", – сказано в сообщении ведомства.
Снег в Симферополе
11:12
Погода в Крыму: циклон несет сильный снег со штормовым ветром

Москва и Вашингтон обменялись заключенными

Россия и США обменялись заключенными, процесс прошел в аэропорту Абу-Даби. Об этом со ссылкой на WSJ сообщает РИА Новости.
"Сегодня президент Трамп вернул домой из России еще одного несправедливо задержанного американца", - цитируют американские СМИ директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.
Взрывы на Украине
17:49
Беспилотники атаковали Киев

Крым привлекает инвесторов

Крым занимает пятое место среди остальных российских регионов по инвестиционной привлекательности, в лидерах - Москва и Санкт-Петербург. Об этом на Всероссийской научно-практической конференции "Потенциал экономического развития и управления региона" заявила зампредседателя Совмина РК – министр финансов региона Ирина Кивико.
По ее словам, весь Крым сейчас – это свободная экономическая зона, и это главная особенность региона, поскольку у остальных субъектов СЭЗ как правило действует на какой-то определенной территории.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
12:45
В Раде обрушились с критикой на Зеленского из-за "сепара из Украины"

Мэр Феодосии подал в отставку

Мэр Феодосии Игорь Ткаченко покидает свой пост. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Обязанности главы города до момента прохождения конкурса на замещение должности главы администрации будет исполнять Владимир Ким.
"Провел встречу с главой администрации города Феодосии Игорем Николаевичем Ткаченко, по итогам которой Игорь Николаевич написал заявление об увольнении по собственному желанию", – сказано в сообщении главы республики.
Фронтовые открытки Александра Вильямсона
21:05
Какие мероприятия проведут в Крыму к 9 мая

Как пройдет "Бессмертный полк"

Шествие "Бессмертного полка" в городах России пройдет 9 мая в смешанном формате, включая традиционный. Об этом на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня" сообщила сопредседатель штаба движения Елена Цунаева.
"В этом году - в год 80-летия Победы, 9 мая "Бессмертный полк" пройдет в смешанном формате, в том числе и в традиционном", - сказала она.
Актер Сергей Бурунов - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
21:35
"Имеет чудесное воздействие": актер Бурунов назвал Крым любимым курортом
 
Главное за деньОбществоНовостиНовости КрымаВ миреУкраинаКрымРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:01Вертолет рухнул в реку в Нью-Йорке – что известно
22:33Отставка мэра в Крыму и переговоры в Стамбуле – главное за день
22:23В США назвали условие для продолжения переговоров с Россией
21:56Войска ЕС могут участвовать в конфликте против России в тылу ВСУ – мнение
21:35"Имеет чудесное воздействие": актер Бурунов назвал Крым любимым курортом
21:05От сельского клуба до музея: какие мероприятия проведут в Крыму к 9 мая
20:48Феодосии открыли памятную доску разведчику Гайку Майдеросову
20:21Рост потребления газа зафиксирован в России в апреле
20:00В России почти вдвое выросла статистика наркопреступлений среди детей
19:58Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
19:48Стрельба слышна в Феодосии – что происходит
19:42В Севастополе полиция проверяет пару после вызывающего видео у Обелиска
19:13Финал "СВОего дела" – в Керчи подвели итоги образовательной программы
19:00Число жертв землетрясения в Мьянме продолжает расти
18:37США до 145 процентов повысили пошлины на товары из Китая
18:17Переговоры России и США в Стамбуле – о чем договорились стороны
18:05В Севастополе 14 студентов могут лишиться полученных за взятки дипломов
17:49Беспилотники атаковали Киев
17:40Россия пригрозила Японии жестким ответом за помощь Украине
17:30Труп женщины нашли на пожаре в Севастополе
Лента новостейМолния