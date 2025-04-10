США до 145 процентов повысили пошлины на товары из Китая
Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145 процентов - СМИ
© AP Photo Pool via APПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo Pool via AP
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145 процентов. Об этом в четверг сообщает телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом.
"Белый дом разъясняет, что пошлины Трампа на китайские товары теперь составляют 145 процентов", — говорится в публикации.
На минувшей неделе США ввели против КНР пошлины на уровне 54 процентов, Пекин в ответ обложил американские товары 34-процентными тарифами. Вашингтон, в свою очередь, поднял ставку до 104 процентов, а Китай, как следствие, — до 84.
3 апреля США объявили о введении новых пошлин на продукцию большинства стран мира, соответствующий указ подписал Дональд Трамп. Всего в списке было 183 страны и Евросоюз. При этом там нет России и Белоруссии.
В ответ на решение Вашингтона китайские власти с 10 апреля вводят дополнительные пошлины в размере 34% на всю продукцию из США. До этого Министерство коммерции КНР заявляло о своем решительном несогласии с решением США и призывало отменить односторонние тарифы и урегулировать разногласия путем диалога.
9 апреля Трамп заявил, что США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин в отношении более 75 стран. В ответ уже на следующий день Евросоюз заморозил действие ответных пошлин против США на 90 дней в надежде на продолжение переговоров по этой теме.
По мнению экономиста Михаила Беляева, Китай меньше всего пострадает от тарифного решения Вашингтона, поскольку живет собственными производствами, имеет огромный внутренний рынок и хорошие связи с другими странами, а значит не критично зависят от импорта в Америку. При этом США рискуют получить сильное инфляционное давление на внутренний рынок со всеми вытекающими негативными последствиями.
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