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США до 145 процентов повысили пошлины на товары из Китая - РИА Новости Крым, 10.04.2025
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США до 145 процентов повысили пошлины на товары из Китая
США до 145 процентов повысили пошлины на товары из Китая - РИА Новости Крым, 10.04.2025
США до 145 процентов повысили пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145 процентов. Об этом в четверг сообщает телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом. РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T18:37
2025-04-10T18:37
сша
дональд трамп
пошлина
китай
в мире
экономика
политика
внешняя политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145 процентов. Об этом в четверг сообщает телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом.На минувшей неделе США ввели против КНР пошлины на уровне 54 процентов, Пекин в ответ обложил американские товары 34-процентными тарифами. Вашингтон, в свою очередь, поднял ставку до 104 процентов, а Китай, как следствие, — до 84.3 апреля США объявили о введении новых пошлин на продукцию большинства стран мира, соответствующий указ подписал Дональд Трамп. Всего в списке было 183 страны и Евросоюз. При этом там нет России и Белоруссии.В ответ на решение Вашингтона китайские власти с 10 апреля вводят дополнительные пошлины в размере 34% на всю продукцию из США. До этого Министерство коммерции КНР заявляло о своем решительном несогласии с решением США и призывало отменить односторонние тарифы и урегулировать разногласия путем диалога.9 апреля Трамп заявил, что США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин в отношении более 75 стран. В ответ уже на следующий день Евросоюз заморозил действие ответных пошлин против США на 90 дней в надежде на продолжение переговоров по этой теме.По мнению экономиста Михаила Беляева, Китай меньше всего пострадает от тарифного решения Вашингтона, поскольку живет собственными производствами, имеет огромный внутренний рынок и хорошие связи с другими странами, а значит не критично зависят от импорта в Америку. При этом США рискуют получить сильное инфляционное давление на внутренний рынок со всеми вытекающими негативными последствиями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пророчество Путина в отношении Трампа сбывается – мнениеПошлины Трампа: кто больше всех проиграет в ЕС и что теряют сами СШАПочему Россия не попала под новые пошлины США
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РИА Новости Крым
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сша, дональд трамп, пошлина, китай, в мире, экономика, политика, внешняя политика, новости
США до 145 процентов повысили пошлины на товары из Китая

Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145 процентов - СМИ

18:37 10.04.2025
 
© AP Photo Pool via APПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo Pool via AP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145 процентов. Об этом в четверг сообщает телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом.
"Белый дом разъясняет, что пошлины Трампа на китайские товары теперь составляют 145 процентов", — говорится в публикации.
На минувшей неделе США ввели против КНР пошлины на уровне 54 процентов, Пекин в ответ обложил американские товары 34-процентными тарифами. Вашингтон, в свою очередь, поднял ставку до 104 процентов, а Китай, как следствие, — до 84.
3 апреля США объявили о введении новых пошлин на продукцию большинства стран мира, соответствующий указ подписал Дональд Трамп. Всего в списке было 183 страны и Евросоюз. При этом там нет России и Белоруссии.
В ответ на решение Вашингтона китайские власти с 10 апреля вводят дополнительные пошлины в размере 34% на всю продукцию из США. До этого Министерство коммерции КНР заявляло о своем решительном несогласии с решением США и призывало отменить односторонние тарифы и урегулировать разногласия путем диалога.
9 апреля Трамп заявил, что США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин в отношении более 75 стран. В ответ уже на следующий день Евросоюз заморозил действие ответных пошлин против США на 90 дней в надежде на продолжение переговоров по этой теме.
По мнению экономиста Михаила Беляева, Китай меньше всего пострадает от тарифного решения Вашингтона, поскольку живет собственными производствами, имеет огромный внутренний рынок и хорошие связи с другими странами, а значит не критично зависят от импорта в Америку. При этом США рискуют получить сильное инфляционное давление на внутренний рынок со всеми вытекающими негативными последствиями.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СШАДональд ТрампПошлинаКитайВ миреЭкономикаПолитикаВнешняя политикаНовости
 
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