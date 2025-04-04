https://crimea.ria.ru/20250404/uscherb-ot-krusheniya-tankerov-i-trekhdnevnyy-shtorm-v-krymu--glavnoe-za-den-1145447554.html

Ущерб от крушения танкеров и трехдневный шторм в Крыму – главное за день

Ущерб от крушения танкеров и трехдневный шторм в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 04.04.2025

Ущерб от крушения танкеров и трехдневный шторм в Крыму – главное за день

Завершено расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе. На Крым надвигается трехдневный шторм. 126-ая бригада береговой обороны... РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T22:15

2025-04-04T22:15

2025-04-04T22:15

главное за день

новости крыма

крым

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143419059_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_02704c856f2d45d1b5caa5aa06dfd4ad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Завершено расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе. На Крым надвигается трехдневный шторм. 126-ая бригада береговой обороны Черноморского флота передала свое знамя Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Водохранилища Крыма потеряли 3 миллиона кубометров воды за месяц. Китай вводит 34%-ные пошлины на всю продукцию из США.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Завершение расследования ЧП с танкерами "Волгонефть"Суммарный ущерб экологии от крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе составил 84,9 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России. Расследование причин ЧП завершено.В Минтрансе России заявили, что по итогам совместного расследования с Ространснадзором и Росморречфлотом главной причиной крушения стало невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива."Для танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" сезон плавания в Азовском море был ограничен до 30 ноября. В Керченском проливе танкер "Волгонефть-212" мог находиться до 30 ноября, а "Волгонефть-239" только до 20 ноября. Однако капитанами танкеров и судовладельцами указанные ограничения были проигнорированы", – сказано в сообщении.Также расследование показало, что экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами.Трехдневное штормовое в КрымуВ Крым идет трехдневный шторм с сильными дождями и заморозками. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России."В связи с прохождением холодного фронтального раздела днем 6 апреля, в течение суток 7 и 8 апреля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с , местами до 25 м/с. Дожди, в южных, центральных, и восточных районах очень сильные дожди, в горах с мокрым снегом", – сказано в сообщении.Бойцы береговой обороны Черноморского флота подарили Бастрыкину знамяГлавному следователю Российской Федерации Александру Бастрыкину передали знамя 126-й Гвардейской бригады береговой обороны Черноморского флота с подписями бойцов-участников спецоперации.Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ по Республике Крым и Севастополю Ольга Постнова, над героической 126-й Гвардейской бригадой береговой обороны Черноморского флота с первых дней СВО шефствуют офицеры крымского следкома.Александр Бастрыкин подчеркнул, что сотрудники Следственного комитета РФ должны уделять первостепенное внимание всем сигналам общественности о нарушении защиты прав участников спецоперации и членов их семей.Водохранилища Крыма мелеютВодохранилища Крыма наполнены меньше чем наполовину. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ, доктор технических наук, профессор Илья Николенко."Фактическое наполнение водохранилищ естественного стока на сегодняшнее число составляет порядка 123 миллиона кубометров. То есть это менее половины. И за март этот объем уменьшился на три миллиона", – сказал Николенко.Для сравнения он привел показатели за предыдущие четыре года, чтобы оценить тенденции пятилетки.Китай вводит 34%-ные пошлины на товары из СШАКитайское агентство Xinhua со ссылкой на заявление комиссии по тарифам Госсовета КНР сообщило, что власти Китая с 10 апреля вводят дополнительные пошлины в размере 34% на всю продукцию из США в ответ на тарифную политику Вашингтона."Действия США не соответствуют правилам международной торговли, серьезно подрывают законные права и интересы Китая и являются типичным проявлением одностороннего запугивания", – говорится в заявлении.3 апреля США объявили о введении новых пошлин на продукцию большинства стран мира, соответствующий указ подписал американский лидер США Дональд Трамп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250404/shtorm-vynes-na-poberezhe-chernogo-morya-novye-vybrosy-mazuta-1145437954.html

https://crimea.ria.ru/20250404/krym-na-vykhodnykh-zhdet-pokholodanie-i-nizkoe-atmosfernoe-davlenie-1145442112.html

https://crimea.ria.ru/20250404/dmitriev-nazval-odnu-iz-glavnykh-tem-peregovorov-s-ssha-1145429038.html

https://crimea.ria.ru/20250404/avariynye-otklyucheniya-sveta-na-yuzhnom-beregu-kryma---kak-reshat-problemu-1145437153.html

https://crimea.ria.ru/20250404/kogda-ssha-snimut-sanktsii-protiv-rossii-1145428693.html

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, крым, россия, новости