https://crimea.ria.ru/20250404/prinyal-za-moshennika-v-krymu-retsidivist-ubil-91-letnego-pensionera-1145443705.html

"Принял за мошенника": в Крыму рецидивист убил 91-летнего пенсионера

"Принял за мошенника": в Крыму рецидивист убил 91-летнего пенсионера - РИА Новости Крым, 04.04.2025

"Принял за мошенника": в Крыму рецидивист убил 91-летнего пенсионера

В Алуште задержали ранее судимого местного жителя, который убил 91-летнего мужчину и похитил из его квартиры продукты. Об этом сообщают главное следственное... РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T17:22

2025-04-04T17:22

2025-04-04T17:22

алушта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/04/1145443839_0:0:1272:715_1920x0_80_0_0_1ff017d6bccacceb0f8a52548cf17662.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Алуште задержали ранее судимого местного жителя, который убил 91-летнего мужчину и похитил из его квартиры продукты. Об этом сообщают главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и МВД по республике.О совершенном преступлении полицейским сообщил сосед жертвы, который досматривал пенсионера. Зайдя в квартиру пожилого мужчины, он обнаружил его тело без признаков жизни.Правоохранители установили личность убийцы спустя неделю. Им оказался 44-летний местный житель, ранее судимый за кражу и разбойное нападение с применением оружия.Подозреваемого задержали. Правоохранителям он рассказал, что якобы принял пожилого мужчину за старого знакомого, который много лет назад мошенническим путем завладел его имуществом. Злоумышленник увидел пенсионера на улице, проследовал за ним, догнал в подъезде и проник в его квартиру, где избил, а затем убил жертву.Фигуранту предъявили обвинение в убийстве. По решению суда он заключен под стражу.Ранее в Мелитополе Запорожской области задержали мужчину, который 12 лет назад в Крыму убил свою знакомую в ходе ссоры и скрывался от следствия за пределами полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму раскрыли убийство 20-летней давности и разыскивают иностранцаМать и сын организовали заказное убийство родственников в СимферополеДвое крымчан предстанут перед судом за жестокое убийство девушки

алушта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта