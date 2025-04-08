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Русский ген победителя помогает: морпех 810-й бригады о битве с нацизмом

Русский ген победителя помогает: морпех 810-й бригады о битве с нацизмом - РИА Новости Крым, 08.04.2025

Русский ген победителя помогает: морпех 810-й бригады о битве с нацизмом

Заместитель командира 810-й бригады морской пехоты по военно-политической работе, кавалер четырех орденов Мужества подполковник с позывным "Истина" уверен, что... РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T20:03

2025-04-08T20:03

2025-04-08T19:44

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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морская пехота чф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Заместитель командира 810-й бригады морской пехоты по военно-политической работе, кавалер четырех орденов Мужества подполковник с позывным "Истина" уверен, что разбить укронацистов российским воинам поможет русский ген победителя. Об этом замполит рассказал в интервью газете "Красная звезда".Одна из главнейших ролей в Курской области с самых первых дней вторжения киевских боевиков досталась отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова 810-й бригаде морской пехоты Черноморского флота.Подполковника с позывным "Истина" зовут Иван, про таких говорят: "Соль земли Русской". До того как в конце 2022 года ему предложили возглавить военно-политическую работу в соединении, был замкомбрига. Четыре ранения и четыре ордена Мужества за время спецоперации. Из видеоматериалов с налобной камеры Ивана можно смонтировать реальный военный экшен, крутости которого позавидует Голливуд.В начале августа прошлого года менее суток понадобилось морпехам для стремительного марш-броска с авдеевского направления в Курскую область и организации командного пункта. И сразу в бой. Когда оказались в окружении – не дрогнули и встретили колонну вооруженной до зубов элитной 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которая двигалась к Курчатову для захвата АЭС. В итоге вся тщательно разработанная западными "стратегами" операция разбилась вдребезги о героизм севастопольских морпехов.И подобных эпизодов не сосчитать. Один из них – героическая история с недельной обороной здания городской администрации Суджи, которую держала рота морпехов. Когда у фактически окруженных парней кончились патроны, они под покровом тумана смогли выйти сами и вывести мирных жителей.А в случае гибели или ранения командира замполит должен подменить его на поле боя, что бывало неоднократно, подчеркивает "Истина".Говоря про личный состав бригады, кавалер четырех орденов Мужества признается, что сейчас он подобрался разноплановый – и по возрасту, и по географии."Есть и мобилизованные, и добровольцы по контракту, в ППД (пункт постоянной дислокации – ред.) служат призывники, их не направляют в зону СВО, – говорит "Истина". – Но абсолютно всех объединяет патриотизм, узы товарищества, стремление защитить Родину и победить. У нас очень сплоченные подразделения. Своих никогда не бросаем".О вторгшемся на нашу землю противнике "Истина" рассказывает, что те сначала вели себя очень нахально – было видно, что им дали команду произвести как можно больше разрушений и убить гражданских. Киевские боевики расстреливали мирных жителей, танки целенаправленно разрушали дома и давили гражданские машины.Ну а обычные люди на Украине, даже самые озлобленные, хотят просто жить, работать, строить дома, воспитывать детей, уверен "Истина". И считает, что как только в Киеве сменится власть и будет выключена машина оголтелой русофобской пропаганды, вражда быстро утихнет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поблагодарил морпехов 810-й бригады за успехи в Курской областиГордость Севастополя: Развожаев поздравил 810-ю бригаду морской пехотыОтмеченная Путиным 810-я бригада ЧФ: кто они и какие задачи выполняют

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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