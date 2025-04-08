Кто возглавит российскую делегацию на переговорах с США в Стамбуле
Российскую делегацию на переговорах с США в Стамбуле представит посол Дарчиев - МИД
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Стамбул на предстоящие консультации с США от российской стороны отправится посол Александр Дарчиев. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.
"Российскую делегацию по-прежнему возглавляет Александр Дарчиев (теперь уже как посол России в США – ред.). Американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер (Sonata Coulter)", - цитирует заявление МИД РИА Новости.
Второй раунд переговоров России и Штатов состоится в ближайшее время в Стамбуле и будет посвящен нормализации работы дипломатических миссий двух стран, "устранению многочисленных технических преград, затрудняющих жизнедеятельность дипломатов", уточнили в пресс-службе.
Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что российско-американские переговоры пройдут по линии Министерства иностранных дел России.
18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошли переговоры делегаций России и США. Москва и Вашингтон впервые за долгое время обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран. Спустя 10 дней, 27 февраля, в Стамбуле состоялись консультации представителей России и США. Российскую делегацию возглавлял директор Североатлантического департамента МИД РФ, посол Александр Дарчиев, сторону США представила заместитель помощника госсекретаря по России и Центральной Европе Соната Коултер. Переговоры длились почти шесть с половиной часов. России и США согласовали совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования дипмиссий. Кроме того, речь шла о возвращении российской стороне незаконно изъятых объектов собственности.
25 марта в Эр-Рияде в закрытом режиме состоялась встреча "технических команд" России и США, она продлилась более 12 часов. Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявил Карасин по итогу встречи.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море.
2–3 апреля по поручению президента России Владимира Путина глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента Дональда Трампа.
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