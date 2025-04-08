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На Украине раскрыли планы на Крымский мост

На Украине раскрыли планы на Крымский мост - РИА Новости Крым, 08.04.2025

На Украине раскрыли планы на Крымский мост

Крымский мост остается целью для украинских войск, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* в интервью украинским СМИ. РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T16:59

2025-04-08T16:59

2025-04-08T17:52

украина

крымский мост

алексей неижпапа*

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теракт

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Крымский мост остается целью для украинских войск, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* в интервью украинским СМИ.По его словам, транспортный переход через Керченский пролив является "сложной целью", особенно в нынешней ситуации."Но в жизни нет ни одной крепости, которую нельзя разрушить, и нет границ, которые нельзя перейти. Мост такая же цель, как и остальные", — сказал он.Неижпапа* добавил, что в этом вопросе нужно соблюдать "информационную тишину", чтобы "иметь успех". По его словам, "неправильно" как анонсировать возможные планы атаки на Крымский мост, так и говорить, что Киев "не ударит по нему".В марте этого года командующий ВМСУ в интервью газете The Guardian заявил, что в Киеве якобы обсуждают третью операцию по атаке на Крымский мост. При этом он упомянул поговорку "Бог любит троицу".Теракты на Крымском мосту и восстановление объектаПервый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части транспортного перехода со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека.ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась. Впоследствии глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта.Второй раз Крымский мост атаковали 17 июля 2023 года двумя надводными беспилотниками. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения. Взрыв повредил автодорожную часть моста. Президент РФ Владимир Путин назвал подрыв моста терактом и бессмысленным преступлением и заявил, что мост давно не используется для транспортировки военных грузов. Движение по мосту в реверсивном режиме запустили уже следующей ночью после атаки.14 сентября для движения автомобилей открыли левую часть моста, на день раньше запланированного срока. Уже в октябре Крымский мост полностью восстановили и открыли движение по всем четырем полосам транспортного перехода. За это время строители демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые.В октябре этого года американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли Черноморского флота, а также убийства ряда общественных и политических деятелей в РФ несут оперативники Службы безопасности Украины, подготовленные Центральным разведывательным управлением США.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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