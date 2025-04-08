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На Украине раскрыли планы на Крымский мост - РИА Новости Крым, 08.04.2025
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На Украине раскрыли планы на Крымский мост
На Украине раскрыли планы на Крымский мост - РИА Новости Крым, 08.04.2025
На Украине раскрыли планы на Крымский мост
Крымский мост остается целью для украинских войск, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* в интервью украинским СМИ. РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T16:59
2025-04-08T17:52
украина
крымский мост
алексей неижпапа*
в мире
безопасность республики крым и севастополя
новости
теракт
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Крымский мост остается целью для украинских войск, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* в интервью украинским СМИ.По его словам, транспортный переход через Керченский пролив является "сложной целью", особенно в нынешней ситуации."Но в жизни нет ни одной крепости, которую нельзя разрушить, и нет границ, которые нельзя перейти. Мост такая же цель, как и остальные", — сказал он.Неижпапа* добавил, что в этом вопросе нужно соблюдать "информационную тишину", чтобы "иметь успех". По его словам, "неправильно" как анонсировать возможные планы атаки на Крымский мост, так и говорить, что Киев "не ударит по нему".В марте этого года командующий ВМСУ в интервью газете The Guardian заявил, что в Киеве якобы обсуждают третью операцию по атаке на Крымский мост. При этом он упомянул поговорку "Бог любит троицу".Теракты на Крымском мосту и восстановление объектаПервый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части транспортного перехода со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека.ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась. Впоследствии глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта.Второй раз Крымский мост атаковали 17 июля 2023 года двумя надводными беспилотниками. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения. Взрыв повредил автодорожную часть моста. Президент РФ Владимир Путин назвал подрыв моста терактом и бессмысленным преступлением и заявил, что мост давно не используется для транспортировки военных грузов. Движение по мосту в реверсивном режиме запустили уже следующей ночью после атаки.14 сентября для движения автомобилей открыли левую часть моста, на день раньше запланированного срока. Уже в октябре Крымский мост полностью восстановили и открыли движение по всем четырем полосам транспортного перехода. За это время строители демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые.В октябре этого года американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли Черноморского флота, а также убийства ряда общественных и политических деятелей в РФ несут оперативники Службы безопасности Украины, подготовленные Центральным разведывательным управлением США.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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украина, крымский мост, алексей неижпапа*, в мире, безопасность республики крым и севастополя, новости, теракт, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым
На Украине раскрыли планы на Крымский мост

Крымский мост остается целью для военно-морских сил Украины – командующий Неижпапа*

16:59 08.04.2025 (обновлено: 17:52 08.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Крымский мост остается целью для украинских войск, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* в интервью украинским СМИ.
По его словам, транспортный переход через Керченский пролив является "сложной целью", особенно в нынешней ситуации.
"Но в жизни нет ни одной крепости, которую нельзя разрушить, и нет границ, которые нельзя перейти. Мост такая же цель, как и остальные", — сказал он.
Неижпапа* добавил, что в этом вопросе нужно соблюдать "информационную тишину", чтобы "иметь успех". По его словам, "неправильно" как анонсировать возможные планы атаки на Крымский мост, так и говорить, что Киев "не ударит по нему".
В марте этого года командующий ВМСУ в интервью газете The Guardian заявил, что в Киеве якобы обсуждают третью операцию по атаке на Крымский мост. При этом он упомянул поговорку "Бог любит троицу".

Теракты на Крымском мосту и восстановление объекта

Первый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части транспортного перехода со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека.
ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась. Впоследствии глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта.
Второй раз Крымский мост атаковали 17 июля 2023 года двумя надводными беспилотниками. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения. Взрыв повредил автодорожную часть моста. Президент РФ Владимир Путин назвал подрыв моста терактом и бессмысленным преступлением и заявил, что мост давно не используется для транспортировки военных грузов. Движение по мосту в реверсивном режиме запустили уже следующей ночью после атаки.
14 сентября для движения автомобилей открыли левую часть моста, на день раньше запланированного срока. Уже в октябре Крымский мост полностью восстановили и открыли движение по всем четырем полосам транспортного перехода. За это время строители демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые.
В октябре этого года американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли Черноморского флота, а также убийства ряда общественных и политических деятелей в РФ несут оперативники Службы безопасности Украины, подготовленные Центральным разведывательным управлением США.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
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УкраинаКрымский мостАлексей Неижпапа*В миреБезопасность Республики Крым и СевастополяНовостиТерактВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ на Крым
 
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