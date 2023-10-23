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Атаки на Крымский мост провела СБУ при поддержке ЦРУ - РИА Новости Крым, 23.10.2023
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Атаки на Крымский мост провела СБУ при поддержке ЦРУ
Атаки на Крымский мост провела СБУ при поддержке ЦРУ - РИА Новости Крым, 23.10.2023
Атаки на Крымский мост провела СБУ при поддержке ЦРУ
Ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли Черноморского флота, а также убийства политолога Дарьи Дугиной и военкора Максима Фомина (Владлена... РИА Новости Крым, 23.10.2023
2023-10-23T16:12
2023-10-23T16:59
крымский мост
логистика
тамань
транспорт
керчь
сбу (служба безопасности украины)
цру
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли Черноморского флота, а также убийства политолога Дарьи Дугиной и военкора Максима Фомина (Владлена Татарского) несут оперативники Службы безопасности Украины (СБУ), подготовленные Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США. Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.Как отмечают авторы публикации, теракты против России являются "частью теневой войны", в ходе которой "украинские шпионские службы также дважды бомбили Крымский мост, запускали беспилотники на крышу Кремля и проделывали дыры в корпусах российских военно-морских судов в Черном море".По словам нынешних и бывших украинских и американских чиновников, с 2015 года ЦРУ потратило "десятки миллионов долларов на превращение украинских спецслужб в мощных союзников против Москвы". В частности, отмечает The Washington Post, спецслужбы США "предоставили Украине передовые системы наблюдения, обучили новобранцев, построили новые штаб-квартиры для департаментов управления военной разведки Украины и делились разведданными".Авторы публикации также отмечают, что второй удар по Крымскому мосту в июле этого года СБУ нанесла с помощью морских дронов, "которые были разработаны в рамках секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб".Как сообщает WP, украинские спецслужбы заранее предупреждали представителей ЦРУ в Киеве о наиболее крупных планируемых атаках. В некоторых случаях, включая первый подрыв Крымского моста, американские чиновники выражали опасения. По словам источника, в некоторых случаях Киев получал от Вашингтона краткий ответ о нежелании США участвовать в подобных операциях.Газета также констатирует, что ни одна крупная операция украинских спецслужб не проходит без "негласного или какого-либо другого" разрешения президента Владимира Зеленского.Американское издание утверждает со ссылкой на источники, что, помимо терактов против Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, спецслужбы Украины также причастны к убийствам лидера украинской оппозиционной общественной организации "Оплот" Евгения Жилина, командира батальона "Сомали", героя ДНР Михаила Толстых (Гиви), бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого.Первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда взорвался грузовик, что повлекло за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали. В результате теракта погибли четыре человека. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России, а его заказчиками, организаторами и исполнителями – украинские спецслужбы. Работы по восстановлению Крымского моста шли в круглосуточном режиме. И 22 февраля 2023 года транспортный переход был полностью открыт для автомобильного движения.Ночью 17 июля 2023 года киевские власти повторно атаковали Крымский мост, на этот раз – двумя надводными беспилотниками. Пострадала девочка, ее родители погибли.
https://crimea.ria.ru/20231014/avtodorozhnaya-chast-krymskogo-mosta-polnostyu-vosstanovlena-1132089888.html
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крымский мост, логистика, тамань, транспорт, керчь, сбу (служба безопасности украины), цру
Атаки на Крымский мост провела СБУ при поддержке ЦРУ

WP: дроны для атаки на Крымский мост разработали с участием ЦРУ

16:12 23.10.2023 (обновлено: 16:59 23.10.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста после ЧП
Обстановка у Крымского моста после ЧП - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли Черноморского флота, а также убийства политолога Дарьи Дугиной и военкора Максима Фомина (Владлена Татарского) несут оперативники Службы безопасности Украины (СБУ), подготовленные Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США. Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Как отмечают авторы публикации, теракты против России являются "частью теневой войны", в ходе которой "украинские шпионские службы также дважды бомбили Крымский мост, запускали беспилотники на крышу Кремля и проделывали дыры в корпусах российских военно-морских судов в Черном море".

"В миссиях участвовали элитные команды украинских оперативников, набранных из управлений, которые были сформированы, обучены и оснащены в тесном партнерстве с ЦРУ", – говорится в статье.

По словам нынешних и бывших украинских и американских чиновников, с 2015 года ЦРУ потратило "десятки миллионов долларов на превращение украинских спецслужб в мощных союзников против Москвы". В частности, отмечает The Washington Post, спецслужбы США "предоставили Украине передовые системы наблюдения, обучили новобранцев, построили новые штаб-квартиры для департаментов управления военной разведки Украины и делились разведданными".
Авторы публикации также отмечают, что второй удар по Крымскому мосту в июле этого года СБУ нанесла с помощью морских дронов, "которые были разработаны в рамках секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб".
Как сообщает WP, украинские спецслужбы заранее предупреждали представителей ЦРУ в Киеве о наиболее крупных планируемых атаках. В некоторых случаях, включая первый подрыв Крымского моста, американские чиновники выражали опасения. По словам источника, в некоторых случаях Киев получал от Вашингтона краткий ответ о нежелании США участвовать в подобных операциях.
Газета также констатирует, что ни одна крупная операция украинских спецслужб не проходит без "негласного или какого-либо другого" разрешения президента Владимира Зеленского.
Американское издание утверждает со ссылкой на источники, что, помимо терактов против Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, спецслужбы Украины также причастны к убийствам лидера украинской оппозиционной общественной организации "Оплот" Евгения Жилина, командира батальона "Сомали", героя ДНР Михаила Толстых (Гиви), бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого.
Первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда взорвался грузовик, что повлекло за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали. В результате теракта погибли четыре человека. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России, а его заказчиками, организаторами и исполнителями – украинские спецслужбы. Работы по восстановлению Крымского моста шли в круглосуточном режиме. И 22 февраля 2023 года транспортный переход был полностью открыт для автомобильного движения.
Ночью 17 июля 2023 года киевские власти повторно атаковали Крымский мост, на этот раз – двумя надводными беспилотниками. Пострадала девочка, ее родители погибли.
Крымский мост
14 октября, 12:57Ситуация на дорогах Крыма
Автодорожная часть Крымского моста полностью восстановлена
 
Крымский мостЛогистикаТаманьТранспортКерчьСБУ (Служба безопасности Украины)ЦРУ
 
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