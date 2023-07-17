https://crimea.ria.ru/20230717/semya-iz-belgorodskoy-oblasti-pogibla-pri-chp-na-krymskom-mostu-1130100947.html

Семья из Белгородской области погибла при ЧП на Крымском мосту

Семья из Белгородской области погибла при ЧП на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Семья из Белгородской области погибла при ЧП на Крымском мосту

Мужчина и женщина из Белгородской области погибли в результате происшествия на Крымском мосту, их дочь пострадала и находится в больнице. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T07:18

2023-07-17T07:18

2023-07-17T07:25

чп на крымском мосту

вячеслав гладков

белгородская область

новости

происшествия

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Мужчина и женщина из Белгородской области погибли в результате происшествия на Крымском мосту, их дочь пострадала и находится в больнице. Об этом сообщил губернатор Белгородчины Вячеслав Гладков.По словам главы региона, когда разрешат врачи, ребенка перевезут в Белгородскую область, ситуация на личном контроле министра здравоохранения области Андрея Иконникова.Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы.Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

https://crimea.ria.ru/20230717/kak-dobratsya-v-krym-po-alternativnomu-marshrutu-karta-1130100840.html

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чп на крымском мосту, вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, крым