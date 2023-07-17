https://crimea.ria.ru/20230717/semya-iz-belgorodskoy-oblasti-pogibla-pri-chp-na-krymskom-mostu-1130100947.html
Семья из Белгородской области погибла при ЧП на Крымском мосту
Семья из Белгородской области погибла при ЧП на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Семья из Белгородской области погибла при ЧП на Крымском мосту
Мужчина и женщина из Белгородской области погибли в результате происшествия на Крымском мосту, их дочь пострадала и находится в больнице. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T07:18
2023-07-17T07:18
2023-07-17T07:25
чп на крымском мосту
вячеслав гладков
белгородская область
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происшествия
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Мужчина и женщина из Белгородской области погибли в результате происшествия на Крымском мосту, их дочь пострадала и находится в больнице. Об этом сообщил губернатор Белгородчины Вячеслав Гладков.По словам главы региона, когда разрешат врачи, ребенка перевезут в Белгородскую область, ситуация на личном контроле министра здравоохранения области Андрея Иконникова.Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы.Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.
https://crimea.ria.ru/20230717/kak-dobratsya-v-krym-po-alternativnomu-marshrutu-karta-1130100840.html
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чп на крымском мосту, вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, крым
Семья из Белгородской области погибла при ЧП на Крымском мосту
Губернатор Гладков: семья из Белгородской области погибла при ЧП на Крымском мосту
07:18 17.07.2023 (обновлено: 07:25 17.07.2023)