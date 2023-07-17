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Семья из Белгородской области погибла при ЧП на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 17.07.2023
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Семья из Белгородской области погибла при ЧП на Крымском мосту
Семья из Белгородской области погибла при ЧП на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Семья из Белгородской области погибла при ЧП на Крымском мосту
Мужчина и женщина из Белгородской области погибли в результате происшествия на Крымском мосту, их дочь пострадала и находится в больнице. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T07:18
2023-07-17T07:25
чп на крымском мосту
вячеслав гладков
белгородская область
новости
происшествия
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Мужчина и женщина из Белгородской области погибли в результате происшествия на Крымском мосту, их дочь пострадала и находится в больнице. Об этом сообщил губернатор Белгородчины Вячеслав Гладков.По словам главы региона, когда разрешат врачи, ребенка перевезут в Белгородскую область, ситуация на личном контроле министра здравоохранения области Андрея Иконникова.Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы.Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.
https://crimea.ria.ru/20230717/kak-dobratsya-v-krym-po-alternativnomu-marshrutu-karta-1130100840.html
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чп на крымском мосту, вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, крым
Семья из Белгородской области погибла при ЧП на Крымском мосту

Губернатор Гладков: семья из Белгородской области погибла при ЧП на Крымском мосту

07:18 17.07.2023 (обновлено: 07:25 17.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Мужчина и женщина из Белгородской области погибли в результате происшествия на Крымском мосту, их дочь пострадала и находится в больнице. Об этом сообщил губернатор Белгородчины Вячеслав Гладков.

"Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести... Самое тяжелое – ее родители погибли, папа и мама", – написал Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, когда разрешат врачи, ребенка перевезут в Белгородскую область, ситуация на личном контроле министра здравоохранения области Андрея Иконникова.
Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы.
Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.
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ЧП на Крымском мостуВячеслав ГладковБелгородская областьНовостиПроисшествияКрым
 
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