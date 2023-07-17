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ЧП на Крымском мосту: движение приостановлено, развернут штаб - РИА Новости Крым, 17.07.2023
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ЧП на Крымском мосту: движение приостановлено, развернут штаб
ЧП на Крымском мосту: движение приостановлено, развернут штаб - РИА Новости Крым, 17.07.2023
ЧП на Крымском мосту: движение приостановлено, развернут штаб
Движение на Крымском мосту временно прекращено из-за чрезвычайного происшествия. Об этом в понедельник утром сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T05:23
2023-07-17T05:56
крым
крымский мост
происшествия
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Движение на Крымском мосту временно прекращено из-за чрезвычайного происшествия. Об этом в понедельник утром сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.Он сообщил, что обсудил эту проблему с министром транспорта России Виталием Савельевым. Кроме того, Крым поддерживает контакты с властями Краснодарского края.В министерстве курортов Крыма развернули координационный штаб. Телефон горячей линии: 8 (800) 511-80-18.В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что на въезде в Темрюкский район со стороны Славянска-на-Кубани и Анапы сотрудники полиции информируют водителей, что проезд на Крымский мост закрыт.Также обращения принимаются в официальном телеграм-канале министерства и в аккаунтах ведомства в "Одноклассниках" и "ВКонтакте".В Минтрансе России призвали водителей пользоваться наземным автодорожным маршрутом по новым регионам.
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Новости
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, происшествия, сергей аксенов, новости крыма, транспорт, общество, безопасность республики крым и севастополя
ЧП на Крымском мосту: движение приостановлено, развернут штаб

Аксенов: движение на Крымском мосту приостановили из-за чрезвычайного происшествия

05:23 17.07.2023 (обновлено: 05:56 17.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Движение на Крымском мосту временно прекращено из-за чрезвычайного происшествия. Об этом в понедельник утром сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы", — написал Аксенов.
Он сообщил, что обсудил эту проблему с министром транспорта России Виталием Савельевым. Кроме того, Крым поддерживает контакты с властями Краснодарского края.
"Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы", - отметил он.
В министерстве курортов Крыма развернули координационный штаб. Телефон горячей линии: 8 (800) 511-80-18.
В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что на въезде в Темрюкский район со стороны Славянска-на-Кубани и Анапы сотрудники полиции информируют водителей, что проезд на Крымский мост закрыт.
Также обращения принимаются в официальном телеграм-канале министерства и в аккаунтах ведомства в "Одноклассниках" и "ВКонтакте".
© Скриншот с сервиса "Яндекс.Карты"Ситуация на подъезде к Крымскому мосту
Ситуация на подъезде к Крымскому мосту
© Скриншот с сервиса "Яндекс.Карты"
Ситуация на подъезде к Крымскому мосту
В Минтрансе России призвали водителей пользоваться наземным автодорожным маршрутом по новым регионам.
КрымКрымский мостПроисшествияСергей АксеновНовости КрымаТранспортОбществоБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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Заголовок открываемого материала
06:49Опоры Крымского моста уцелели: Минтранс РФ о последствия ЧП
06:40Движение поездов в Крым может быть изменено из-за ЧП на Крымском мосту
06:35Пункты пропуска на границе Крыма и Херсонщины работают штатно – власти
06:20Работа паромной переправы приостановлена из-за ЧП на Крымском мосту
05:57Крым обеспечен топливом, продовольствием и промтоварами
05:23ЧП на Крымском мосту: движение приостановлено, развернут штаб
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