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ЧП на Крымском мосту: движение приостановлено, развернут штаб
ЧП на Крымском мосту: движение приостановлено, развернут штаб - РИА Новости Крым, 17.07.2023
ЧП на Крымском мосту: движение приостановлено, развернут штаб
Движение на Крымском мосту временно прекращено из-за чрезвычайного происшествия. Об этом в понедельник утром сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T05:23
2023-07-17T05:23
2023-07-17T05:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Движение на Крымском мосту временно прекращено из-за чрезвычайного происшествия. Об этом в понедельник утром сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.Он сообщил, что обсудил эту проблему с министром транспорта России Виталием Савельевым. Кроме того, Крым поддерживает контакты с властями Краснодарского края.В министерстве курортов Крыма развернули координационный штаб. Телефон горячей линии: 8 (800) 511-80-18.В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что на въезде в Темрюкский район со стороны Славянска-на-Кубани и Анапы сотрудники полиции информируют водителей, что проезд на Крымский мост закрыт.Также обращения принимаются в официальном телеграм-канале министерства и в аккаунтах ведомства в "Одноклассниках" и "ВКонтакте".В Минтрансе России призвали водителей пользоваться наземным автодорожным маршрутом по новым регионам.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, происшествия, сергей аксенов, новости крыма, транспорт, общество, безопасность республики крым и севастополя
ЧП на Крымском мосту: движение приостановлено, развернут штаб
Аксенов: движение на Крымском мосту приостановили из-за чрезвычайного происшествия
05:23 17.07.2023 (обновлено: 05:56 17.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Движение на Крымском мосту временно прекращено из-за чрезвычайного происшествия. Об этом в понедельник утром сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы", — написал Аксенов.
Он сообщил, что обсудил эту проблему с министром транспорта России Виталием Савельевым. Кроме того, Крым поддерживает контакты с властями Краснодарского края.
"Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы", - отметил он.
В министерстве курортов Крыма развернули координационный штаб. Телефон горячей линии: 8 (800) 511-80-18.
В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что на въезде в Темрюкский район со стороны Славянска-на-Кубани и Анапы сотрудники полиции информируют водителей, что проезд на Крымский мост закрыт.
Также обращения принимаются в официальном телеграм-канале министерства и в аккаунтах ведомства в "Одноклассниках" и "ВКонтакте".
В Минтрансе России призвали водителей пользоваться наземным автодорожным маршрутом по новым регионам.