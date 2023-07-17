https://crimea.ria.ru/20230717/chp-na-krymskom-mostu-dvizhenie-priostanovleno-razvernut-shtab-1130098474.html

ЧП на Крымском мосту: движение приостановлено, развернут штаб

ЧП на Крымском мосту: движение приостановлено, развернут штаб - РИА Новости Крым, 17.07.2023

ЧП на Крымском мосту: движение приостановлено, развернут штаб

Движение на Крымском мосту временно прекращено из-за чрезвычайного происшествия. Об этом в понедельник утром сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T05:23

2023-07-17T05:23

2023-07-17T05:56

крым

крымский мост

происшествия

сергей аксенов

новости крыма

транспорт

общество

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Движение на Крымском мосту временно прекращено из-за чрезвычайного происшествия. Об этом в понедельник утром сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.Он сообщил, что обсудил эту проблему с министром транспорта России Виталием Савельевым. Кроме того, Крым поддерживает контакты с властями Краснодарского края.В министерстве курортов Крыма развернули координационный штаб. Телефон горячей линии: 8 (800) 511-80-18.В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что на въезде в Темрюкский район со стороны Славянска-на-Кубани и Анапы сотрудники полиции информируют водителей, что проезд на Крымский мост закрыт.Также обращения принимаются в официальном телеграм-канале министерства и в аккаунтах ведомства в "Одноклассниках" и "ВКонтакте".В Минтрансе России призвали водителей пользоваться наземным автодорожным маршрутом по новым регионам.

крым

крымский мост

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, происшествия, сергей аксенов, новости крыма, транспорт, общество, безопасность республики крым и севастополя