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Как добраться в Крым по альтернативному маршруту: карта - РИА Новости Крым, 17.07.2023
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Как добраться в Крым по альтернативному маршруту: карта
Как добраться в Крым по альтернативному маршруту: карта - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Как добраться в Крым по альтернативному маршруту: карта
Альтернативный маршрут в Крым через новые регионы России начинается в Джанкое и завершается в Таганроге Ростовской области.
2023-07-17T07:15
2023-07-17T09:03
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крымский мост
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происшествия
сухопутный коридор в крым
ремонт дорог
транспорт
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Ранее сообщалось, что в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту работа Керченской паромной переправы приостановлена, для поездок в Крым доступен альтернативный маршрут через новые регионы. При этом все автомобильные пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме.Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы.Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту будет возобновлено до 9:00 понедельника, 17 июля. В настоящее время известно, что ребенок пострадал в результате происшествия на Крымском мосту, он находится в состоянии средней степени тяжести. По данным оперштаба Краснодарского края, предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма.Все о ситуации в режиме онлайн смотрите тут.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок пострадал в результате происшествия на Крымском мостуДвижение поездов по Крымскому мосту возобновится до 9:00 – АксеновКрым обеспечен топливом, продовольствием и промтоварами
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крым, крымский мост, новости крыма, общество, происшествия, сухопутный коридор в крым, ремонт дорог, транспорт
Как добраться в Крым по альтернативному маршруту: карта

Карта альтернативного маршрута в Крым через новые территории

07:15 17.07.2023 (обновлено: 09:03 17.07.2023)
 
© Telegram-канал АвтодорРасширение подъездных путей к пункту пропуска "Джанкой"
Расширение подъездных путей к пункту пропуска Джанкой
© Telegram-канал Автодор
Читать в
Альтернативный маршрут в Крым через новые регионы России начинается в Джанкое и завершается в Таганроге Ростовской области.
Схема объезда Крымского моста после ЧП
Ранее сообщалось, что в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту работа Керченской паромной переправы приостановлена, для поездок в Крым доступен альтернативный маршрут через новые регионы. При этом все автомобильные пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме.
Трасса пролегает через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Протяженность маршрута составляет около 387 км. Ориентировочное время в пути - около семи часов. При этом остановка транспорта разрешена только на специально отведенных площадках.
© Скрин с сервиса Яндекс.КартаАльтернативный маршрут в Крым
Альтернативный маршрут в Крым
© Скрин с сервиса Яндекс.Карта
Альтернативный маршрут в Крым
Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы.
Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.
Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту будет возобновлено до 9:00 понедельника, 17 июля.
В настоящее время известно, что ребенок пострадал в результате происшествия на Крымском мосту, он находится в состоянии средней степени тяжести. По данным оперштаба Краснодарского края, предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма.
Все о ситуации в режиме онлайн смотрите тут.
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