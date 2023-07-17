Как добраться в Крым по альтернативному маршруту: карта
Карта альтернативного маршрута в Крым через новые территории
07:15 17.07.2023 (обновлено: 09:03 17.07.2023)
© Telegram-канал АвтодорРасширение подъездных путей к пункту пропуска "Джанкой"
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Альтернативный маршрут в Крым через новые регионы России начинается в Джанкое и завершается в Таганроге Ростовской области.
Ранее сообщалось, что в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту работа Керченской паромной переправы приостановлена, для поездок в Крым доступен альтернативный маршрут через новые регионы. При этом все автомобильные пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме.
Трасса пролегает через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Протяженность маршрута составляет около 387 км. Ориентировочное время в пути - около семи часов. При этом остановка транспорта разрешена только на специально отведенных площадках.
© Скрин с сервиса Яндекс.КартаАльтернативный маршрут в Крым
© Скрин с сервиса Яндекс.Карта
Альтернативный маршрут в Крым
Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы.
Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.
Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту будет возобновлено до 9:00 понедельника, 17 июля.
В настоящее время известно, что ребенок пострадал в результате происшествия на Крымском мосту, он находится в состоянии средней степени тяжести. По данным оперштаба Краснодарского края, предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма.
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