https://crimea.ria.ru/20230717/kak-dobratsya-v-krym-po-alternativnomu-marshrutu-karta-1130100840.html

Как добраться в Крым по альтернативному маршруту: карта

Как добраться в Крым по альтернативному маршруту: карта - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Как добраться в Крым по альтернативному маршруту: карта

Альтернативный маршрут в Крым через новые регионы России начинается в Джанкое и завершается в Таганроге Ростовской области.

2023-07-17T07:15

2023-07-17T07:15

2023-07-17T09:03

крым

крымский мост

новости крыма

общество

происшествия

сухопутный коридор в крым

ремонт дорог

транспорт

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Ранее сообщалось, что в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту работа Керченской паромной переправы приостановлена, для поездок в Крым доступен альтернативный маршрут через новые регионы. При этом все автомобильные пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме.Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы.Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту будет возобновлено до 9:00 понедельника, 17 июля. В настоящее время известно, что ребенок пострадал в результате происшествия на Крымском мосту, он находится в состоянии средней степени тяжести. По данным оперштаба Краснодарского края, предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма.Все о ситуации в режиме онлайн смотрите тут.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок пострадал в результате происшествия на Крымском мостуДвижение поездов по Крымскому мосту возобновится до 9:00 – АксеновКрым обеспечен топливом, продовольствием и промтоварами

крым

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, новости крыма, общество, происшествия, сухопутный коридор в крым, ремонт дорог, транспорт