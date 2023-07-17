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Работа паромной переправы приостановлена из-за ЧП на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 17.07.2023
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Работа паромной переправы приостановлена из-за ЧП на Крымском мосту
Работа паромной переправы приостановлена из-за ЧП на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Работа паромной переправы приостановлена из-за ЧП на Крымском мосту
В связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту работа Керченской паромной переправы приостановлена, для поездок в Крым доступен альтернативный маршрут... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T06:20
2023-07-17T06:27
крымский мост
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту работа Керченской паромной переправы приостановлена, для поездок в Крым доступен альтернативный маршрут через новые регионы. Об этом сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков. В связи со сложившейся ситуацией жителей и гостей Краснодарского края просят не планировать проезд через Крымский мост и паромную переправу и выбирать для поездки альтернативный маршрут через новые регионы России. По поручению губернатора Краснодарского края в Темрюкском районе, сформирован оперативный штаб для координации действий всех служб в связи с ЧП, а также для организации помощи людям, находящимся в пробке на подъездах к мосту, добавил Бабенков. Все о ситуации на Крымском мосту - в нашем онлайн-репортаже &gt;&gt;Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.
https://crimea.ria.ru/20230717/chp-na-krymskom-mostu-dvizhenie-priostanovleno-razvernut-shtab-1130098474.html
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Работа паромной переправы приостановлена из-за ЧП на Крымском мосту

Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за ЧП на Крымском мосту

06:20 17.07.2023 (обновлено: 06:27 17.07.2023)
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту работа Керченской паромной переправы приостановлена, для поездок в Крым доступен альтернативный маршрут через новые регионы.
Об этом сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.
"В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение временно ограничено. Работа паромной переправы приостановлена", - написал он в своем Telegram-канале. ⠀
В связи со сложившейся ситуацией жителей и гостей Краснодарского края просят не планировать проезд через Крымский мост и паромную переправу и выбирать для поездки альтернативный маршрут через новые регионы России.
По поручению губернатора Краснодарского края в Темрюкском районе, сформирован оперативный штаб для координации действий всех служб в связи с ЧП, а также для организации помощи людям, находящимся в пробке на подъездах к мосту, добавил Бабенков.
Все о ситуации на Крымском мосту - в нашем онлайн-репортаже >>
Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы.
Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
05:23
ЧП на Крымском мосту: движение приостановлено, развернут штаб
 
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Заголовок открываемого материала
06:49Опоры Крымского моста уцелели: Минтранс РФ о последствия ЧП
06:40Движение поездов в Крым может быть изменено из-за ЧП на Крымском мосту
06:35Пункты пропуска на границе Крыма и Херсонщины работают штатно – власти
06:20Работа паромной переправы приостановлена из-за ЧП на Крымском мосту
05:57Крым обеспечен топливом, продовольствием и промтоварами
05:23ЧП на Крымском мосту: движение приостановлено, развернут штаб
00:01Комфортное тепло: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 17 июля
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