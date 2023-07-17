https://crimea.ria.ru/20230717/rabota-paromnoy-perepravy-priostanovlena-iz-za-chp-na-krymskom-mostu-1130099398.html

Работа паромной переправы приостановлена из-за ЧП на Крымском мосту

Работа паромной переправы приостановлена из-за ЧП на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Работа паромной переправы приостановлена из-за ЧП на Крымском мосту

В связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту работа Керченской паромной переправы приостановлена, для поездок в Крым доступен альтернативный маршрут... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T06:20

2023-07-17T06:20

2023-07-17T06:27

крымский мост

керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту работа Керченской паромной переправы приостановлена, для поездок в Крым доступен альтернативный маршрут через новые регионы. Об этом сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков. В связи со сложившейся ситуацией жителей и гостей Краснодарского края просят не планировать проезд через Крымский мост и паромную переправу и выбирать для поездки альтернативный маршрут через новые регионы России. По поручению губернатора Краснодарского края в Темрюкском районе, сформирован оперативный штаб для координации действий всех служб в связи с ЧП, а также для организации помощи людям, находящимся в пробке на подъездах к мосту, добавил Бабенков. Все о ситуации на Крымском мосту - в нашем онлайн-репортаже >>Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

https://crimea.ria.ru/20230717/chp-na-krymskom-mostu-dvizhenie-priostanovleno-razvernut-shtab-1130098474.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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