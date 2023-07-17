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Ребенок пострадал в результате происшествия на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 17.07.2023
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Ребенок пострадал в результате происшествия на Крымском мосту
Ребенок пострадал в результате происшествия на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Ребенок пострадал в результате происшествия на Крымском мосту
Ребенок пострадал в результате происшествия на Крымском мосту, он находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T07:09
2023-07-17T07:11
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чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл- РИА Новости Крым. Ребенок пострадал в результате происшествия на Крымском мосту, он находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.В настоящий момент для оказания всей необходимой помощи медики региона готовят санитарную авиацию, ребенка доставят в краевое лечебное учреждение.Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы.Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение поездов по Крымскому мосту возобновится до 9:00 – АксеновОпоры Крымского моста уцелели: Минтранс РФ о последствия ЧППункты пропуска на границе Крыма и Херсонщины работают штатно – власти
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крым, крымский мост, чп на крымском мосту, происшествия, новости крыма
Ребенок пострадал в результате происшествия на Крымском мосту

Минздрав Кубани: ребенок пострадал в результате ЧП на Крымском мосту

07:09 17.07.2023 (обновлено: 07:11 17.07.2023)
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл- РИА Новости Крым. Ребенок пострадал в результате происшествия на Крымском мосту, он находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
"По информации министерства здравоохранения Краснодарского края, во время ЧП на Крымском мосту пострадал несовершеннолетний ребенок. Предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести",- говорится в Telegram-канале оперштаба.
В настоящий момент для оказания всей необходимой помощи медики региона готовят санитарную авиацию, ребенка доставят в краевое лечебное учреждение.
Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы.
Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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07:03Движение поездов по Крымскому мосту возобновится до 9:00 – Аксенов
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06:49Опоры Крымского моста уцелели: Минтранс РФ о последствия ЧП
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