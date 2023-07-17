https://crimea.ria.ru/20230717/rebenok-postradal-v-rezultate-proisshestviya-na-krymskom-mostu-1130100557.html
Ребенок пострадал в результате происшествия на Крымском мосту
Ребенок пострадал в результате происшествия на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Ребенок пострадал в результате происшествия на Крымском мосту
Ребенок пострадал в результате происшествия на Крымском мосту, он находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T07:09
2023-07-17T07:09
2023-07-17T07:11
крым
крымский мост
чп на крымском мосту
происшествия
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124947256_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_03c10a3d54a36fb11aed888e08536405.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл- РИА Новости Крым. Ребенок пострадал в результате происшествия на Крымском мосту, он находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.В настоящий момент для оказания всей необходимой помощи медики региона готовят санитарную авиацию, ребенка доставят в краевое лечебное учреждение.Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы.Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение поездов по Крымскому мосту возобновится до 9:00 – АксеновОпоры Крымского моста уцелели: Минтранс РФ о последствия ЧППункты пропуска на границе Крыма и Херсонщины работают штатно – власти
https://crimea.ria.ru/20230717/rabota-paromnoy-perepravy-priostanovlena-iz-za-chp-na-krymskom-mostu-1130099398.html
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124947256_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a846c69a559909d7a1d785ccf90a16db.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, чп на крымском мосту, происшествия, новости крыма
Ребенок пострадал в результате происшествия на Крымском мосту
Минздрав Кубани: ребенок пострадал в результате ЧП на Крымском мосту
07:09 17.07.2023 (обновлено: 07:11 17.07.2023)