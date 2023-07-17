https://crimea.ria.ru/20230717/rebenok-postradal-v-rezultate-proisshestviya-na-krymskom-mostu-1130100557.html

Ребенок пострадал в результате происшествия на Крымском мосту

Ребенок пострадал в результате происшествия на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Ребенок пострадал в результате происшествия на Крымском мосту

Ребенок пострадал в результате происшествия на Крымском мосту, он находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T07:09

2023-07-17T07:09

2023-07-17T07:11

крым

крымский мост

чп на крымском мосту

происшествия

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл- РИА Новости Крым. Ребенок пострадал в результате происшествия на Крымском мосту, он находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.В настоящий момент для оказания всей необходимой помощи медики региона готовят санитарную авиацию, ребенка доставят в краевое лечебное учреждение.Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы.Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение поездов по Крымскому мосту возобновится до 9:00 – АксеновОпоры Крымского моста уцелели: Минтранс РФ о последствия ЧППункты пропуска на границе Крыма и Херсонщины работают штатно – власти

https://crimea.ria.ru/20230717/rabota-paromnoy-perepravy-priostanovlena-iz-za-chp-na-krymskom-mostu-1130099398.html

крым

крымский мост

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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