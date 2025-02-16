https://crimea.ria.ru/20250216/v-gretsii-rabochie-zablokirovali-postavku-trotila-dlya-ukrainskikh-snaryadov-1144223339.html

В Греции рабочие заблокировали поставку тротила для "украинских" снарядов

В Греции рабочие заблокировали поставку тротила для "украинских" снарядов - РИА Новости Крым, 16.02.2025

В Греции рабочие заблокировали поставку тротила для "украинских" снарядов

В порту греческого города Лаврио в Восточной Аттике сотрудники Рабочего центра заблокировали 18 грузовиков, перевозивших 350 тонн тротила на оборонный завод... РИА Новости Крым, 16.02.2025

2025-02-16T16:07

2025-02-16T16:07

2025-02-16T16:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В порту греческого города Лаврио в Восточной Аттике сотрудники Рабочего центра заблокировали 18 грузовиков, перевозивших 350 тонн тротила на оборонный завод. Груз предназначался для производства снарядов на нужды Киева, сообщил информационный портал Компартии Греции.В результате протестов часть груза вернут на судно, которым он был доставлен. Доставка остальной взрывчатки будет осуществляться в безопасное место ночью, когда все предприятия и магазины будут закрыты.Сообщается, что до этого пять грузовиков успели покинуть порт и направились на завод без соблюдения мер безопасности. По требованию протестующих полиция возбудила дело по этому факту.Перевозка тротила проходит за несколько дней до двухлетней годовщины железнодорожной катастрофы на станции Темпи, где погибли 57 человек. Ночью 28 февраля 2023 года в Темпи пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом, который нелегально перевозил легковоспламеняющуюся жидкость.Греция одной из первых на Западе стала направлять оружие и военную технику Украине после начала российской спецоперации. Сейчас Греция, являясь частью важного транзитного направления НАТО, продолжает отправку боеприпасов и оружия на Украину, при этом вся информация о перевозках засекречена.Cамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни землетрясений и паника в Греции: сейсмолог оценил риски для КрымаКипр в НАТО: эксперт оценил перспективыУчастник шоу "Голос" Иоаннис Кофопулос похвалил крымскую шаурму

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

греция, новости, протесты, политика, поставки западного оружия украине, в мире, украина