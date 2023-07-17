https://crimea.ria.ru/20230717/dvizhenie-poezdov-po-krymskomu-mostu-vozobnovitsya-do-900--aksenov-1130100397.html

Движение поездов по Крымскому мосту возобновится до 9:00 – Аксенов

Движение поездов по Крымскому мосту возобновится до 9:00 – Аксенов - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Движение поездов по Крымскому мосту возобновится до 9:00 – Аксенов

Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту будет возобновлено до 9:00 понедельника, 17 июля. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T07:03

2023-07-17T07:03

2023-07-17T07:15

сергей аксенов

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чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту будет возобновлено до 9:00 понедельника, 17 июля. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Все о ситуации на Крымском мосту - в нашем онлайн-репортаже >>Автомобильное движение на Крымском мосту в результате ЧП остановлено, причины выясняются, на месте работают правоохранительные органы, МЧС, Минтранс России и минтранс Крыма, добавил глава РК. По его словам, в ближайшее время Минтранс РФ опубликует информацию, касающуюся восстановления автомобильного движения. Власти региона просят всех гостей и жителей Крыма пользоваться сухопутным маршрутом через новые субъекты РФ. Также до 9:00 Минтранс России опубликует информацию по поводу возможного добавления количества паромов на Керченской переправе для перевозки легковых автомобилей, добавил Аксенов.

https://crimea.ria.ru/20230717/rebenok-postradal-v-rezultate-proisshestviya-na-krymskom-mostu-1130100557.html

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