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Движение поездов по Крымскому мосту возобновится до 9:00 – Аксенов - РИА Новости Крым, 17.07.2023
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Движение поездов по Крымскому мосту возобновится до 9:00 – Аксенов
Движение поездов по Крымскому мосту возобновится до 9:00 – Аксенов - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Движение поездов по Крымскому мосту возобновится до 9:00 – Аксенов
Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту будет возобновлено до 9:00 понедельника, 17 июля. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T07:03
2023-07-17T07:15
сергей аксенов
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чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту будет возобновлено до 9:00 понедельника, 17 июля. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Все о ситуации на Крымском мосту - в нашем онлайн-репортаже &gt;&gt;Автомобильное движение на Крымском мосту в результате ЧП остановлено, причины выясняются, на месте работают правоохранительные органы, МЧС, Минтранс России и минтранс Крыма, добавил глава РК. По его словам, в ближайшее время Минтранс РФ опубликует информацию, касающуюся восстановления автомобильного движения. Власти региона просят всех гостей и жителей Крыма пользоваться сухопутным маршрутом через новые субъекты РФ. Также до 9:00 Минтранс России опубликует информацию по поводу возможного добавления количества паромов на Керченской переправе для перевозки легковых автомобилей, добавил Аксенов.
https://crimea.ria.ru/20230717/rebenok-postradal-v-rezultate-proisshestviya-na-krymskom-mostu-1130100557.html
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сергей аксенов, крым, новости крыма, новости, чп на крымском мосту
Движение поездов по Крымскому мосту возобновится до 9:00 – Аксенов

Аксенов: движение поездов по Крымскому мосту будет возобновлено до 9:00 в понедельник

07:03 17.07.2023 (обновлено: 07:15 17.07.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту будет возобновлено до 9:00 понедельника, 17 июля. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Все о ситуации на Крымском мосту - в нашем онлайн-репортаже >>
"Только что переговорил с первым заместителем министра транспорта РФ Костюком Андреем Александровичем, до 9:00 железнодорожное сообщение с Крымом будет возобновлено. Расписание поездов, которое сместилось, соответственно, будет нагоняться", - сказал Аксенов.
Автомобильное движение на Крымском мосту в результате ЧП остановлено, причины выясняются, на месте работают правоохранительные органы, МЧС, Минтранс России и минтранс Крыма, добавил глава РК.
По его словам, в ближайшее время Минтранс РФ опубликует информацию, касающуюся восстановления автомобильного движения.
Власти региона просят всех гостей и жителей Крыма пользоваться сухопутным маршрутом через новые субъекты РФ.
Также до 9:00 Минтранс России опубликует информацию по поводу возможного добавления количества паромов на Керченской переправе для перевозки легковых автомобилей, добавил Аксенов.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
07:09
Ребенок пострадал в результате происшествия на Крымском мосту
 
Сергей АксеновКрымНовости КрымаНовостиЧП на Крымском мосту
 
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07:09Ребенок пострадал в результате происшествия на Крымском мосту
07:03Движение поездов по Крымскому мосту возобновится до 9:00 – Аксенов
07:01Комфортное тепло и мозаичные дожди - прогноз на неделю для Крыма
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